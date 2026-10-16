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Главная ТЦК Друзенко обратился к Зеленскому после принудительного перевода в штурмовую бригаду

Друзенко обратился к Зеленскому после принудительного перевода в штурмовую бригаду

Ua ru
16 октября 2026 21:40
Волонтера Друзенко перевели в штурмовую юригаду после критики власти
Украинский доброволец и военнослужащий Геннадий Друзенко. Фото: скриншот

Руководитель "Первого добровольческого мобильного госпиталя" Геннадий Друзенко сообщил о переводе в штурмовую бригаду "Рубеж". Об этом он рассказал во время заседания временной следственной комиссии Верховной Рады. По словам медика, о кадровом решении он узнал, находясь в отпуске. Руководство объяснило перевод приказом сверху, но не уточнило его причины.

Друзенко предполагает, что решение могло быть связано с его публичной критикой действий украинской власти, сообщает портал Новини.LIVE

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Как объяснили кадровое решение

По словам Друзенко, оформление перевода потребовали провести в ускоренном порядке. Он утверждает, что самостоятельно с такой просьбой не обращался и не получил подробных объяснений, почему его решили перевести в другую часть.

Медик также поднял этот вопрос в публичном обращении к президенту Владимиру Зеленскому. При этом независимого подтверждения того, что причиной перевода стала именно критика власти, не приводится.

Что Друзенко говорил о стратегии Украины

На заседании комиссии руководитель госпиталя высказался о целях Украины в войне. Он заявил, что главным приоритетом считает сохранение украинского государства, а не разрушение России, и выступил за то, чтобы национальные интересы Украины оставались определяющими при принятии решений. Отдельно Друзенко упомянул свою критику действий президента Владимира Зеленского.

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"Я критиковал неэффективные действия, в частности президента Зеленского. Я третий год говорю, что нашей целью должно быть выживание Украины, а не разрушение России. Я не верю, что единственный способ — это разрушить, победить, расчленить Россию. Я считаю, что интерес Украины должен стоять гораздо выше в этой войне, чем интерес России", — заявил медик на заседании комиссии.

Какие вопросы он поднял после перевода

В обращении к президенту Друзенко поставил вопрос о причинах кадрового решения и его возможном влиянии на мотивацию добровольцев проходить военную службу. Он сообщил, что ранее служил в воинской части Национальной гвардии Украины №3066, а перевод оформляют в часть №3018. Медик настаивает, что не получил объяснений причин перевода. Официальная позиция относительно мотивов кадрового решения в приведенных материалах не представлена. 

Геннадий Друзенко — украинский юрист, общественный деятель и руководитель общественной организации "Первый добровольческий мобильный госпиталь имени Николая Пирогова" (ПДМГ), которая занимается оказанием медицинской помощи в условиях войны. Организация привлекает медицинских работников к работе в районах боевых действий и поддерживает украинских военных и гражданских. Друзенко получил известность благодаря своей волонтерской деятельности и публичным выступлениям о ситуации в стране, работе государства и стратегии Украины в войне.

Напомним, Новини.LIVE писали о том, что украинских военнослужащих могут демобилизировать спустя 5 лет службы, но это касается не всех. 

Также Новини.LIVE сообщали о том, что делать украинцам за границей, если им пришла повестка через приложение Viber. 

волонтеры мобилизация война в Украине ТЦК и СП военнообязанные
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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