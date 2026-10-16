Демобилизация в 2027 году: кто может получить право вернуться домой

Украинские новобранцы на фронте. Фото: УНИАН

Отдельную возможность увольнения из армии для военнослужащих с педагогическим образованием предлагают рассмотреть в Украине. Предполагается, что военные, которые долго служат и имеют опыт работы учителями, могли бы вернуться в образовательную сферу. Для этого предлагается установить ряд обязательных условий, включая непрерывную службу продолжительностью не менее пяти лет. Однако пока это только предложение, которое не меняет действующие правила увольнения с военной службы.

Соответствующая инициатива изложена в электронной петиции №41/011074-26еп, адресованной Кабинету министров, сообщает портал Новини.LIVE.

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Какие требования предлагают установить

Согласно тексту инициативы, воспользоваться возможностью смогут не все военнослужащие с педагогическим дипломом. Предлагается учитывать сразу несколько критериев:

наличие высшего педагогического образования;

не менее одного года работы по соответствующей специальности;

минимум пять лет непрерывной военной службы в период военного положения;

отсутствие привлечения к ответственности за самовольное оставление воинской части и дисциплинарных взысканий за весь период службы;

обязательное трудоустройство на полную ставку в учреждение общего среднего образования в течение трех месяцев после увольнения.

Таким образом, предполагаемый механизм предусматривает не только требования к образованию и продолжительности службы, но и обязательство вернуться к педагогической работе. Автор петиции предлагает, чтобы уволенные военнослужащие преподавали в школах, лицеях или других учреждениях общего среднего образования.

Почему возникла такая инициатива

В обосновании обращения говорится о нехватке квалифицированных педагогов в украинских школах и лицеях. По мнению автора, возвращение части военных с соответствующим образованием и опытом работы могло бы помочь учебным заведениям восполнить дефицит кадров. Инициатор также считает, что профессиональные знания и опыт службы могут быть полезны в воспитании и обучении детей.

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Что нужно изменить в законодательстве

Для реализации предложения автор петиции просит Кабинет министров инициировать изменения в статью 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе". Именно эта статья регулирует основания увольнения военнослужащих, в том числе в период военного положения.

Пока соответствующие изменения не приняты, отдельного права на демобилизацию после пяти лет службы по причине педагогического образования не существует. Сама регистрация петиции не меняет действующий порядок увольнения из армии.

Напомним, Новини.LIVE сообщали, что Минобороны раскрыло детали прохождения ВВК для одной из категорий военнообязанных украинцев.

Также Новини.LIVE писали, что украинский адвокат раскритиковал инициативу Марьяны Безуглой о полноценной женской мобилизации.