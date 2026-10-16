Демобілізація у 2027 році: хто може отримати право повернутися додому

Українські новобранці на фронті. Фото: УНІАН

В Україні пропонують розглянути окрему можливість звільнення з армії для військовослужбовців із педагогічною освітою. Передбачається, що військові, які довго служать і мають досвід роботи вчителями, могли б повернутися в освітню сферу. Для цього пропонується встановити низку обов’язкових умов, зокрема безперервну службу тривалістю не менше п’яти років. Однак поки що це лише пропозиція, яка не змінює чинних правил звільнення з військової служби.

Відповідна ініціатива викладена в електронній петиції №41/011074-26еп, адресованій Кабінету міністрів, повідомляє портал Новини.LIVE.

Реклама

Які вимоги пропонують встановити

Згідно з текстом ініціативи, скористатися цією можливістю зможуть не всі військовослужбовці з педагогічним дипломом. Пропонується враховувати одразу кілька критеріїв:

наявність вищої педагогічної освіти;

не менше одного року роботи за відповідною спеціальністю;

мінімум п’ять років безперервної військової служби в період воєнного стану;

відсутність притягнення до відповідальності за самовільне залишення військової частини та дисциплінарних стягнень за весь період служби;

обов’язкове працевлаштування на повну ставку в заклад загальної середньої освіти протягом трьох місяців після звільнення.

Таким чином, передбачуваний механізм передбачає не лише вимоги до освіти та тривалості служби, а й зобов’язання повернутися до педагогічної роботи. Автор петиції пропонує, щоб звільнені військовослужбовці викладали в школах, ліцеях або інших закладах загальної середньої освіти.

Чому виникла така ініціатива

В обґрунтуванні звернення йдеться про нестачу кваліфікованих педагогів в українських школах і ліцеях. На думку автора, повернення частини військових із відповідною освітою та досвідом роботи могло б допомогти навчальним закладам заповнити дефіцит кадрів. Ініціатор також вважає, що професійні знання та досвід служби можуть бути корисними у вихованні та навчанні дітей.

Читайте також:

Що потрібно змінити в законодавстві

Для реалізації пропозиції автор петиції просить Кабінет міністрів ініціювати зміни до статті 26 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу". Саме ця стаття регулює підстави звільнення військовослужбовців, зокрема під час воєнного стану.

Поки відповідні зміни не прийняті, окремого права на демобілізацію після п’яти років служби через педагогічну освіту не існує. Сама реєстрація петиції не змінює чинний порядок звільнення з армії.

Нагадаємо, Новини.LIVE повідомляли, що Міноборони оприлюднило деталі проходження ВЛК для однієї з категорій військовозобов’язаних українців.

Також Новини.LIVE писали, що український адвокат розкритикував ініціативу Мар’яни Безуглої щодо повноцінної жіночої мобілізації.