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Головна ТЦК Декларація заступника начальника ТЦК: будинок і земельна ділянка вартістю 2,46 млн гривень

Декларація заступника начальника ТЦК: будинок і земельна ділянка вартістю 2,46 млн гривень

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13 жовтня 2026 06:35
Заступник керівника ТЦК придбав будинок і землю за 2,46 млн гривень
Віктор Бедний. Фото: Dostup

У декларації заступника начальника Новоукраїнського територіального центру комплектування в Кіровоградській області Віктора Бідного зазначено придбання двох об’єктів нерухомості в Миколаєві. Дачний будинок площею майже 100 квадратних метрів обійшовся йому в 2,2 млн гривень. За земельну ділянку площею 775 квадратних метрів посадовець заплатив ще 258 тис. гривень. Обидві угоди були оформлені в один день.

Загальна вартість придбаного майна склала близько 2,46 млн гривень, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на дані електронної декларації військовослужбовця.

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Які доходи вказані в декларації

За звітний рік Бедний задекларував 540 тис. гривень заробітної плати та 193 тис. гривень пенсійних виплат. У документі також зазначено автомобіль Skoda Roomster 2009 року випуску, придбаний у 2020 році за 10 тис. гривень.

У декларації відображено борг перед "Ідея Банком" у розмірі 38 тис. гривень. Згідно з опублікованою інформацією, згодом фінансова установа пробачила цю заборгованість. Самі відомості про купівлю нерухомості, доходи та фінансові зобов’язання містяться в електронній декларації посадової особи.

При цьому дані про придбання майна самі по собі не свідчать про порушення закону: для оцінки відповідності витрат доходам та походження коштів необхідні додаткові відомості.

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Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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