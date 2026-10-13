Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК Декларация замначальника ТЦК: дом и участок за 2,46 млн гривен

Декларация замначальника ТЦК: дом и участок за 2,46 млн гривен

Ua ru
13 октября 2026 06:35
Замначальника ТЦК купил дом и землю за 2,46 млн гривен
Виктор Бедный. Фото: Dostup

В декларации заместителя начальника Новоукраинского территориального центра комплектования в Кировоградской области Виктора Бедного отражена покупка двух объектов недвижимости в Николаеве. Дачный дом площадью почти 100 квадратных метров обошелся ему в 2,2 млн гривен. За земельный участок площадью 775 квадратных метров должностное лицо заплатило еще 258 тыс. гривен. Обе сделки были оформлены в один день.

Общая стоимость приобретенного имущества составила около 2,46 млн гривен, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на данные электронной декларации военнослужащего.

Реклама

Какие доходы указаны в декларации

За отчетный год Бедный задекларировал 540 тыс. гривен заработной платы и 193 тыс. гривен пенсионных выплат. В документе также указан автомобиль Skoda Roomster 2009 года выпуска, приобретенный в 2020 году за 10 тыс. гривен.

В декларации отражен долг перед "Идея Банком" в размере 38 тыс. гривен. Согласно опубликованной информации, впоследствии финансовое учреждение простило эту задолженность. Сами сведения о покупке недвижимости, доходах и финансовых обязательствах содержатся в электронной декларации должностного лица.

При этом данные о приобретении имущества сами по себе не свидетельствуют о нарушении закона: для оценки соответствия расходов доходам и происхождения средств необходимы дополнительные сведения. 

Читайте также:

Напомним, ранее Новини.LIVE писали о том, что в середине октября в Украине могут пересмотреть правила бронирования сотрудников, претендующих на отсрочку от мобилизации. 

Также Новини.LIVE сообщали, почему при оплате штрафа за нарушение воинского учета может прийти новая пеня и что с этим надо сделать. 

мобилизация бронирование ТЦК и СП военнообязанные военнослужащие
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации