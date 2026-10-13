Замначальника ТЦК купил дом и землю за 2,46 млн гривен

Виктор Бедный. Фото: Dostup

В декларации заместителя начальника Новоукраинского территориального центра комплектования в Кировоградской области Виктора Бедного отражена покупка двух объектов недвижимости в Николаеве. Дачный дом площадью почти 100 квадратных метров обошелся ему в 2,2 млн гривен. За земельный участок площадью 775 квадратных метров должностное лицо заплатило еще 258 тыс. гривен. Обе сделки были оформлены в один день.

Общая стоимость приобретенного имущества составила около 2,46 млн гривен, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на данные электронной декларации военнослужащего.

Реклама

Какие доходы указаны в декларации

За отчетный год Бедный задекларировал 540 тыс. гривен заработной платы и 193 тыс. гривен пенсионных выплат. В документе также указан автомобиль Skoda Roomster 2009 года выпуска, приобретенный в 2020 году за 10 тыс. гривен.

В декларации отражен долг перед "Идея Банком" в размере 38 тыс. гривен. Согласно опубликованной информации, впоследствии финансовое учреждение простило эту задолженность. Сами сведения о покупке недвижимости, доходах и финансовых обязательствах содержатся в электронной декларации должностного лица.

При этом данные о приобретении имущества сами по себе не свидетельствуют о нарушении закона: для оценки соответствия расходов доходам и происхождения средств необходимы дополнительные сведения.

Читайте также:

Напомним, ранее Новини.LIVE писали о том, что в середине октября в Украине могут пересмотреть правила бронирования сотрудников, претендующих на отсрочку от мобилизации.

Также Новини.LIVE сообщали, почему при оплате штрафа за нарушение воинского учета может прийти новая пеня и что с этим надо сделать.