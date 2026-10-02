Статус у розшуку в Резерв+: як спробувати зняти його онлайн

Українські військовослужбовці. Фото: УНІАН

Статус "у розшуку" в "Резерв+" може зберігатися навіть після закінчення встановленого законом строку притягнення до адміністративної відповідальності. У такому випадку громадянин може спробувати виправити відомості дистанційно, не відвідуючи ТЦК. Для цього в додатку передбачено окремий сервіс для звернень щодо помилкових даних.

Якщо онлайн-запит не допоможе, питання можна вирішувати безпосередньо через ТЦК, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на адвоката Олексія Мендруха.

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Юристи зазначають, що строки притягнення до адміністративної відповідальності визначаються Кодексом України про адміністративні правопорушення. Тому при оцінці конкретної ситуації мають значення дата порушення та день його виявлення. Автоматичне зникнення відповідної позначки після закінчення строку не у всіх випадках відбувається однаково.

Як діяти через "Резерв+"

Користувачеві необхідно відкрити розділ "Послуги" та скористатися функцією "Виправити дані онлайн". У зверненні можна вказати, чому особа вважає інформацію про порушення застарілою або помилковою, зокрема повідомити про закінчення передбаченого законом строку.

Після надсилання заява надходить до ТЦК через електронний кабінет. Фахівці повинні перевірити відомості та, за наявності підстав, внести відповідні зміни до реєстру "Оберіг".

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Якщо дистанційний спосіб не дав результату, залишається можливість надіслати письмове звернення до ТЦК. У ньому слід викласти обставини та вказати підстави для перегляду статусу. У разі відмови або відсутності належного розгляду питання може бути оскаржене в установленому законом порядку.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про можливі зміни в правилах жіночого військового обліку, які можуть почати діяти вже в середині осені 2026 року.

Також Новини.LIVE уточнили, в яких випадках суд може скасувати штраф, який представники ТЦК наклали на військовозобов’язаного українця.