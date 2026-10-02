Статус в розыске в Резерв+: как попытаться снять его онлайн

Почему в Резерв+ не исчезает статус в розыске и что делать
Статус "в розыске" в "Резерв+" может сохраняться даже после того, как истек установленный законом срок привлечения к административной ответственности. В таком случае гражданин может попытаться исправить сведения дистанционно, не посещая ТЦК. Для этого в приложении предусмотрен отдельный сервис обращения по поводу ошибочных данных.
Если онлайн-запрос не поможет, вопрос можно решать непосредственно через ТЦК, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на адвоката Алексея Мендруха.
Юристы отмечают, что сроки привлечения к административной ответственности определяются Кодексом Украины об административных правонарушениях. Поэтому при оценке конкретной ситуации имеют значение дата нарушения и день его выявления. Автоматическое исчезновение соответствующей отметки при истечении срока не во всех случаях происходит одинаково.
Как действовать через "Резерв+"
Пользователю необходимо открыть раздел "Услуги" и воспользоваться функцией "Исправить данные онлайн". В обращении можно указать, почему человек считает информацию о нарушении устаревшей или ошибочной, в том числе сообщить об истечении предусмотренного законом срока.
После отправки заявление поступает в ТЦК через электронный кабинет. Специалисты должны проверить сведения и при наличии оснований внести соответствующие изменения в реестр "Оберіг".
Если дистанционный способ не дал результата, остается возможность направить письменное обращение в ТЦК. В нем следует изложить обстоятельства и указать основания для пересмотра статуса. При отказе либо отсутствии надлежащего рассмотрения вопрос может быть обжалован в установленном законом порядке.
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