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Главная ТЦК Почему в Резерв+ не исчезает статус в розыске и что делать

Почему в Резерв+ не исчезает статус в розыске и что делать

Ua ru
2 октября 2026 00:30
Статус в розыске в Резерв+: как попытаться снять его онлайн
Украинские военнослужащие. Фото: УНИАН

Статус "в розыске" в "Резерв+" может сохраняться даже после того, как истек установленный законом срок привлечения к административной ответственности. В таком случае гражданин может попытаться исправить сведения дистанционно, не посещая ТЦК. Для этого в приложении предусмотрен отдельный сервис обращения по поводу ошибочных данных.

Если онлайн-запрос не поможет, вопрос можно решать непосредственно через ТЦК, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на адвоката Алексея Мендруха.

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Юристы отмечают, что сроки привлечения к административной ответственности определяются Кодексом Украины об административных правонарушениях. Поэтому при оценке конкретной ситуации имеют значение дата нарушения и день его выявления. Автоматическое исчезновение соответствующей отметки при истечении срока не во всех случаях происходит одинаково.

Как действовать через "Резерв+"

Пользователю необходимо открыть раздел "Услуги" и воспользоваться функцией "Исправить данные онлайн". В обращении можно указать, почему человек считает информацию о нарушении устаревшей или ошибочной, в том числе сообщить об истечении предусмотренного законом срока.

После отправки заявление поступает в ТЦК через электронный кабинет. Специалисты должны проверить сведения и при наличии оснований внести соответствующие изменения в реестр "Оберіг".

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Если дистанционный способ не дал результата, остается возможность направить письменное обращение в ТЦК. В нем следует изложить обстоятельства и указать основания для пересмотра статуса. При отказе либо отсутствии надлежащего рассмотрения вопрос может быть обжалован в установленном законом порядке.

Напомним, Новини.LIVE писали о возможных изменениях в правилах женского воинского учета, которые могут начать действовать уже в середине осени 2026 года. 

Также Новини.LIVE уточнили, в каких случаях суд может отменить штраф, который представители ТЦК наложили на военнообязанного украинца. 

Минобороны война в Украине ТЦК и СП военнообязанные Резерв+
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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