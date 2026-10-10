Вручення повісток на блокпосту: які повноваження має ТЦК

Перевірка військово-реєстраційних документів. Ілюстративне фото

Під час мобілізації представники територіальних центрів комплектування працюють у різних громадських місцях, однак їхні повноваження під час взаємодії з водіями мають певні межі. Військовослужбовці не мають права самостійно зупиняти автомобілі та громадський транспорт з метою вручення повісток. Такі повноваження за наявності законних підстав належать співробітникам Національної поліції.

При цьому вручення повісток поза приміщеннями ТЦК не заборонено, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на полковника Запорізького обласного ТЦК та СП Андрія Гуренка.

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Хто може зупинити автомобіль

Представники ТЦК не мають повноважень самостійно зупиняти транспорт для вручення повістки. Згідно зі статтею 35 Закону України "Про Національну поліцію", поліцейські можуть зупиняти автомобілі лише у передбачених законодавством випадках. При цьому співробітник поліції повинен повідомити водієві конкретну причину зупинки. Саме проведення мобілізаційних заходів не дає права ігнорувати встановлені вимоги.

Де дозволено вручати повістки

Закон не обмежує вручення повісток виключно приміщеннями територіальних центрів комплектування. Повідомлення може здійснюватися в громадських місцях за умови дотримання встановленої процедури. Однак право вручити документ не означає, що представники ТЦК можуть примусово зупинити автомобіль або автобус. Ці дії регулюються різними нормами законодавства.

Офіцер Вінницького обласного ТЦК та СП Максим Лещук раніше пояснював, що групи оповіщення можуть працювати в різних місцях, а їхнє розташування змінюється залежно від організації заходів. При цьому зміна місця роботи таких груп не розширює повноваження їхніх учасників. Усі дії мають відповідати встановленим правилам.

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Військові комісари можуть брати участь у врученні повісток у громадських місцях, але не мають права самостійно зупиняти транспорт лише для того, щоб передати документи. Співробітники поліції можуть зупинити автомобіль за наявності законних підстав. У кожному конкретному випадку важливо враховувати обставини зупинки та повноваження посадових осіб.

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