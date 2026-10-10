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Могут ли ТЦК останавливать автомобили ради вручения повесток

Ua ru
10 октября 2026 19:27
Вручение повесток на блокпосту: какие полномочия есть у ТЦК
Проверка военно-учетных документов. Фото иллюстративное

Во время мобилизации представители территориальных центров комплектования работают в разных общественных местах, однако их полномочия при взаимодействии с водителями имеют определенные границы. Военнослужащие не вправе самостоятельно останавливать автомобили и общественный транспорт ради вручения повесток. Такие полномочия при наличии законных оснований принадлежат сотрудникам Национальной полиции.

При этом вручение повесток вне помещений ТЦК не запрещено, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на полковника Запорожского областного ТЦК и СП Андрея Гуренко.

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Кто может остановить автомобиль

Представители ТЦК не имеет полномочий самостоятельно останавливать транспорт для вручения повестки. Согласно статье 35 закона Украины "О Национальной полиции", полицейские могут останавливать автомобили только в предусмотренных законодательством случаях. При этом сотрудник полиции должен сообщить водителю конкретную причину остановки. Само проведение мобилизационных мероприятий не дает права игнорировать установленные требования.

Где разрешено вручать повестки

Закон не ограничивает вручение повесток исключительно зданиями территориальных центров комплектования. Оповещение может проводиться в общественных местах при соблюдении установленной процедуры. Однако право вручить документ не означает, что представители ТЦК могут принудительно остановить автомобиль или автобус. Эти действия регулируются разными нормами законодательства.

Офицер Винницкого областного ТЦК и СП Максим Лещук ранее объяснял, что группы оповещения могут работать в разных местах, а их расположение меняется в зависимости от организации мероприятий. При этом изменение места работы таких групп не расширяет полномочия их участников. Все действия должны соответствовать установленным правилам.

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Военкомы могут участвовать во вручении повесток в общественных местах, но не вправе самостоятельно останавливать транспорт только ради передачи документов. Сотрудники полиции могут остановить автомобиль при наличии законных оснований. В каждом конкретном случае важно учитывать обстоятельства остановки и полномочия должностных лиц.

Напомним, Новини.LIVE писали о том, с какими проблемами военнообязанные украинцы могут столкнуться при возвращении домой из-за границы. 

Также Новини.LIVE сообщали о том, что надо делать, когда при наличии отсрочки от мобилизации ТЦК все равно объявил в розыск военнообязанного гражданина. 

мобилизация ТЦК и СП военнообязанные блокпост военно-учетный документ
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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