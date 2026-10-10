Тимчасове відстрочення: яким працівникам надають відстрочку на 45 днів

Запис співробітників у "Дії". Ілюстративне фото

З березня 2026 року для окремих підприємств запроваджено механізм тимчасового резервування працівників на строк до 45 днів. Він призначений для фахівців, чий військово-обліковий статус ще не врегульовано, але які влаштовуються на роботу в оборонно-промислові підприємства або компанії, що мають критичне значення для забезпечення потреб Сил оборони. Оформити таке бронювання може не сам працівник, а підприємство через портал "Дія".

На момент подання заяви компанія повинна мати чинний статус критично важливої для Сил оборони, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Кому доступна бронь

Тимчасове бронювання дозволяє працівнику розпочати роботу та отримати час для врегулювання питань військового обліку. Скористатися механізмом можуть юридичні особи з Єдиного переліку підприємств ОПК та організацій, критично важливих для забезпечення потреб Сил оборони. При цьому працівник повинен перебувати на військовому обліку, навіть якщо в його облікових даних є порушення, яке ще не було усунуто. Заяву подає керівник підприємства, особа з правом підпису або уповноважений представник через "Дія". Оформлення можливе за умови наявності трудових відносин із працівником.

На порталі вказується дата початку трудових відносин, причому вона має припадати на період не раніше ніж за 45 днів до дати подання заяви. Сам механізм розрахований саме на працівників з неврегульованим статусом військового обліку і не поширюється автоматично на всіх військовозобов’язаних.

Що відбувається після отримання бронювання

Тимчасове бронювання надається на строк до 45 календарних днів і використовується для того, щоб працівник міг привести до ладу дані військового обліку. У травні "Дія" також запустила можливість без перерви продовжити бронювання співробітників, які за цей період усунули розбіжності в облікових даних. Для цього підприємству не потрібно спочатку анулювати чинну 45-денну бронь.

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Існує кілька ключових умов для такого механізму:

підприємство має належати до ОПК або мати статус критично важливого для забезпечення потреб Сил оборони;

статус критичності має бути чинним на момент подання заяви;

працівник повинен перебувати на військовому обліку;

між працівником і підприємством мають бути оформлені трудові відносини;

тимчасова бронь надається на строк до 45 днів і використовується для врегулювання облікового статусу.

Бронь на 45 днів є спеціальним тимчасовим механізмом, а не окремим видом постійного відстрочення для всіх військовозобов’язаних. Якщо за період дії такої броні облікові дані приведені до ладу, підприємство може оформити подальше бронювання за умови дотримання загальних вимог.

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