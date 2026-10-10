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Главная ТЦК Бронь на 45 дней: кто может получить такую отсрочку

Бронь на 45 дней: кто может получить такую отсрочку

Ua ru
10 октября 2026 14:09
Временная бронь: каким работникам дают отсрочку на 45 дней
Бронирование сотрудников в "Дии". Фото иллюстративное

С марта 2026 года для отдельных предприятий появился механизм временного бронирования работников на срок до 45 дней. Он предназначен для специалистов, чей военно-учетный статус еще не урегулирован, но которые устраиваются на работу в оборонно-промышленные предприятия или компании, критически важные для обеспечения потребностей Сил обороны. Оформить такую бронь может не сам работник, а предприятие через портал "Дія".

У компании на момент подачи заявления должен быть действующий статус критически важной для Сил обороны, сообщает портал Новини.LIVE

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Кому доступна бронь

Временное бронирование позволяет сотруднику начать работу и получить время для урегулирования вопросов воинского учета. Воспользоваться механизмом могут юридические лица из Единого перечня предприятий ОПК и организаций, критически важных для обеспечения потребностей Сил обороны. Работник при этом должен находиться на воинском учете, даже если в его учетных данных есть нарушение, которое еще не было устранено. Заявление подает руководитель предприятия, лицо с правом подписи или уполномоченный представитель через "Дія". Оформление возможно при наличии трудовых отношений с работником. 

На портале указывается дата начала трудовых отношений, причем она должна приходиться на период не ранее чем за 45 дней до даты подачи заявления. Сам механизм рассчитан именно на работников с неурегулированным статусом воинского учета и не распространяется автоматически на всех военнообязанных. 

Что происходит после получения брони

Временное бронирование предоставляется до 45 календарных дней и используется для того, чтобы работник мог привести в порядок данные воинского учета. В мае "Дія" также запустила возможность без перерыва продолжить бронирование сотрудников, которые за этот период устранили расхождения в учетных данных. Для этого предприятию не требуется сначала аннулировать действующую 45-дневную бронь

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Есть несколько ключевых условий для такого механизма:

  • предприятие должно относиться к ОПК или иметь статус критически важного для обеспечения потребностей Сил обороны;
  • статус критичности должен быть действующим на момент подачи заявления;
  • работник должен состоять на воинском учете;
  • между сотрудником и предприятием должны быть оформлены трудовые отношения;
  • временная бронь предоставляется на срок до 45 дней и используется для урегулирования учетного статуса. 

Бронь на 45 дней является специальным временным механизмом, а не отдельным видом постоянной отсрочки для всех военнообязанных. Если за период действия такой брони учетные данные приведены в порядок, предприятие может оформить дальнейшее бронирование при соблюдении общих требований. 

Напомним, Новини.LIVE разъяснили, в каких ситуациях граждане могут снимать на телефон действия сотрудников ТЦК и СП во время оповещения. 

Также Новини.LIVE сообщали, в каких ситуациях военнообязанные украинцы могут попытаться оспорить штраф за неуточнение данных в приложении "Резерв+". 

бронирование ТЦК и СП военнообязанные военно-учетный документ Резерв+
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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