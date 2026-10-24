Отримання повістки в "Укрпошті". Ілюстративне фото

Повістки, які видають в Україні під час мобілізації, передбачають різні причини виклику до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. У деяких випадках громадянина викликають для уточнення військово-облікових даних, в інших для проходження медичного огляду. Окремий документ передбачає призов на військову службу та відправку до місця її проходження.

Отримання такої повістки не означає негайного направлення на передову, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на юридичну фірму "K&S partners".

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Що означає повістка про відправлення

З’явитися за вказаною в ній адресою та в зазначений час необхідно, а причини можливої неявки слід підтвердити в установленому порядку. Повістку про відправлення вручають після проходження передбачених процедур, включаючи медичний огляд та професійно-психологічний відбір. У документі зазначаються дата, час та місце прибуття.

Після отримання повістки військовозобов’язаний повинен з’явитися у встановлений термін для подальшого направлення до місця проходження служби. Залежно від наявності необхідної підготовки громадянина можуть направити до навчальної частини. Зокрема, перед відправленням до місця служби передбачена базова загальновійськова підготовка для тих, кому вона необхідна.

Коли можна повідомити про неможливість явки

Якщо прибути вчасно неможливо з поважної причини, необхідно повідомити ТЦК якомога швидше, але не пізніше ніж через 3 дні від зазначеної дати та часу. Після цього слід прибути до територіального центру в термін, що не перевищує семи календарних днів. До поважних причин належать:

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хвороба;

стихійні лиха;

військові дії та їхні наслідки;

смерть близького родича;

інші обставини, що об’єктивно завадили прибути у визначене місце та час.

Поважні причини повинні підтверджуватися документами відповідних уповноважених державних або комунальних органів, установ та організацій. Тому важливо зберігати медичні довідки та інші документи, які підтверджують неможливість своєчасної явки.

Яка відповідальність передбачена за неявку

Неявка без поважної причини за повісткою про відправлення може спричинити кримінальну відповідальність, якщо в діях особи встановлено ознаки ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Стаття 336 Кримінального кодексу України передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 5 років. При цьому правові наслідки визначаються з урахуванням обставин конкретної справи.

Якщо громадянин не згоден з рішенням військово-лікарської комісії або вважає призов незаконним, він може звернутися за юридичною допомогою та оскаржити відповідне рішення у передбаченому законом порядку.

Нагадаємо, Новини.LIVE повідомляли про те, що в правилах отримання відстрочки від мобілізації в Україні з’явилося важливе нововведення.

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