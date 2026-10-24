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Главная ТЦК Боевая повестка от ТЦК: чем она отличается от обычной

Боевая повестка от ТЦК: чем она отличается от обычной

Ua ru
24 октября 2026 19:15
Когда вручают боевую повестку и какие последствия при ее игнорировании Фото иллюстративное
Получение повестки на Укрпочте. Фото иллюстративное

Повестки, которые выдают в Украине во время мобилизации, предусматривают разные цели вызова в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. В одних случаях гражданина вызывают для уточнения военно-учетных данных, в других для прохождения медицинского осмотра. Отдельный документ предусматривает призыв на военную службу и отправку к месту ее прохождения.

Получение такой повестки не означает немедленного направления на передовую, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на юридическую фирму "K&S partners".

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Что означает повестка на отправку

Прибыть по указанным в ней адресу и времени необходимо, а причины возможной неявки следует подтвердить в установленном порядке. Повестку на отправку вручают после прохождения предусмотренных процедур, включая медицинское освидетельствование и профессионально-психологический отбор. В документе указываются дата, время и место прибытия.

После получения военнообязанный должен явиться в установленный срок для дальнейшего направления к месту прохождения службы. В зависимости от наличия необходимой подготовки гражданина могут направить в учебную часть. В частности, перед отправкой к месту службы предусмотрена базовая общевойсковая подготовка для тех, кому она необходима.

Когда можно сообщить о невозможности явки

Если прибыть в срок невозможно по уважительной причине, необходимо уведомить ТЦК в кратчайшее время, но не позднее 3 дней с указанной даты и времени. После этого следует прибыть в территориальный центр в срок, не превышающий семи календарных дней. К уважительным причинам относятся:

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  • болезнь;
  • стихийные препятствия;
  • военные действия и их последствия;
  • смерть близкого родственника;
  • другие обстоятельства, объективно помешавшие прибыть в установленное место и время.

Уважительные причины должны подтверждаться документами соответствующих уполномоченных государственных или коммунальных органов, учреждений и организаций. Поэтому важно сохранять медицинские справки и другие документы, которые подтверждают невозможность своевременной явки.

Какая ответственность предусмотрена за неявку

Неявка без уважительной причины по повестке на отправку может повлечь уголовную ответственность, если в действиях человека установлены признаки уклонения от призыва на военную службу во время мобилизации. Статья 336 Уголовного кодекса Украины предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 5 лет. При этом правовые последствия определяются с учетом обстоятельств конкретного дела.

Если гражданин не согласен с решением военно-врачебной комиссии или считает призыв незаконным, он может обратиться за юридической помощью и обжаловать соответствующее решение в предусмотренном законом порядке.

Напомним, Новини.LIVE сообщали о том, что в правилах получения отсрочки от мобилизации в Украине появилось важное нововведение. 

Также Новини.LIVE писали, могут ли представители ТЦК наносить визиты домой военнообязанным гражданам в ночное время. 

повестки бронирование ТЦК и СП боевая повестка военно-учетный документ
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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