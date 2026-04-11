Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городГламурРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіШоубізнесТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК Адвокат пояснила законні підстави для відтермінування мобілізації

Ua ru
Дата публікації: 11 квітня 2026 07:30
Адвокат назвала законні способи тимчасово зупинити мобілізацію
Призовник із військовим квитком. Фото: УНІАН

В Україні процес мобілізації регулюється законодавством, проте передбачені випадки, коли його можна тимчасово призупинити. Адвокат Олена Воронкова пояснила, які підстави дають право на відтермінування та як вони застосовуються на практиці. Також експертка вказала на можливі юридичні механізми захисту військовозобов'язаних.

За словами адвоката, однією з найпоширеніших підстав є подання заяви на відстрочку, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "РБК-Україна".

Суд може тимчасово зупинити мобілізацію

Поки документ розглядається, людину не можуть призвати на службу. Також мобілізація тимчасово не проводиться щодо осіб, які мають офіційне бронювання. Ще однією підставою може стати повторне проходження військово-лікарської комісії, особливо за наявності медичних протипоказань.

"Якщо ми оскаржуємо постанову ВЛК або процедуру, коли його хочуть призвати, подаємо заяву про забезпечення позову шляхом зупинення процедури мобілізації. Дуже рідко суд погоджується, але це один із механізмів", — пояснила адвокат.

Воронкова зазначила, що судовий механізм застосовується рідше, проте залишається законним способом захисту. Він використовується у випадках оскарження рішень ВЛК або процедури призову. При цьому суди не завжди підтримують такі заяви. Загалом експерт наголошує на важливості наявності законних підстав перед подачею будь-яких документів.

Читайте також:

Нагадуємо, портал Новини.LIVE повідомляв про те, що при оформленні відстрочки для догляду за близьким родичем зберігається право на офіційне працевлаштування.

Також Новини.LIVE писали про те, що ТЦК має змінити статус "призовник" на "військовозобов'язаний" автоматично без участі самого громадянина.

Міноборони мобілізація війна в Україні адвокат Бронь від мобілізації
Любомир Кучер - редактор, юрист
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації