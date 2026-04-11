Адвокат назвала законні способи тимчасово зупинити мобілізацію

В Україні процес мобілізації регулюється законодавством, проте передбачені випадки, коли його можна тимчасово призупинити. Адвокат Олена Воронкова пояснила, які підстави дають право на відтермінування та як вони застосовуються на практиці. Також експертка вказала на можливі юридичні механізми захисту військовозобов'язаних.

За словами адвоката, однією з найпоширеніших підстав є подання заяви на відстрочку, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "РБК-Україна".

Суд може тимчасово зупинити мобілізацію

Поки документ розглядається, людину не можуть призвати на службу. Також мобілізація тимчасово не проводиться щодо осіб, які мають офіційне бронювання. Ще однією підставою може стати повторне проходження військово-лікарської комісії, особливо за наявності медичних протипоказань.

"Якщо ми оскаржуємо постанову ВЛК або процедуру, коли його хочуть призвати, подаємо заяву про забезпечення позову шляхом зупинення процедури мобілізації. Дуже рідко суд погоджується, але це один із механізмів", — пояснила адвокат.

Воронкова зазначила, що судовий механізм застосовується рідше, проте залишається законним способом захисту. Він використовується у випадках оскарження рішень ВЛК або процедури призову. При цьому суди не завжди підтримують такі заяви. Загалом експерт наголошує на важливості наявності законних підстав перед подачею будь-яких документів.

