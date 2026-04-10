ТЦК цілий рік не змінює статус: це незаконно, скарга до суду

Співробітники ТЦК. Фото: "Суспільне Луцьк"

Територіальний центр комплектування має змінити статус "призовник" на "військовозобов’язаний" автоматично без участі самого громадянина. На це закон відводить ТЦК рівно один місяць після 25-річчя. Якщо ж цього не відбулося, бездіяльність центру комплектування можна оскаржити, наприклад, у суді.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Призовники і військовозобов’язані

Громадяни на військовому обліку отримують статуси відповідно віку та придатності до військової служби. Першим статусом, який присвоюється в 17 років, є призовник.

Після досягнення 25-річного віку призовник має автоматично перейти у категорію "військовозобов’язаних", якщо немає інших обставин. Зокрема, якщо він не проходив військову службу (наприклад, строкову) і не був після неї зарахований до оперативного резерву.

До юристів звернувся громадянин, якому 25 років виповнилося ще у травні минулого року. Як розповів чоловік, територіальний центр комплектування, де він перебуває на обліку, досі не змінив йому категорію з "призовника" на "військовозобов’язаного".

Як оскаржити бездіяльність ТЦК

Через це громадянин не може отримати бронювання на роботі, бо за законом бронюють тільки військовозобов’язаних, а не призовників. Чоловік поцікавився, що йому робити у такій ситуації.

Юристи, коментуючи цю ситуацію, наголосили на тому, що ТЦК має перевести громадянина з однієї категорії до іншої за місяць після того, як тому виповниться 25 років. Тож ця ситуація, бездіяльність ТЦК є незаконною з боку центру комплектування.

Адвокат Юрій Айвазян пояснив: "Почати можна зі скарги до обласного ТЦК, або ж одразу із звернення із позовною заявою до адміністративного суду".

Строкову службу в Збройних силах України до змін у законодавстві проходили громадяни віком від 18 років, тобто у статусі "призовник". Але після звільнення зі служби їхній статус автоматично змінюється з призовника на військовозобов’язаного.

Процес зміни статусу після вдосконалення вітчизняного законодавства був автоматизований. ТЦК повинні автоматично взяти на військовий облік військовозобов'язаних протягом 1 місяця після досягнення призовниками 25-річчя.