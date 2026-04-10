ТЦК целый год не меняет статус: это незаконно, жалоба в суд

Сотрудники ТЦК.

Территориальный центр комплектования должен изменить статус "призывник" на "военнообязанный" автоматически без участия самого гражданина. На это закон отводит ТЦК ровно один месяц после 25-летия. Если же этого не произошло, бездействие центра комплектования можно обжаловать, например, в суде.

об этом написали на портале "Юристи.UA".

Призывники и военнообязанные

Граждане на воинском учете получают статусы соответственно возрасту и пригодности к военной службе. Первым статусом, который присваивается в 17 лет, является призывник.

По достижении 25-летнего возраста призывник должен автоматически перейти в категорию "военнообязанных", если нет других обстоятельств. В частности, если он не проходил военную службу (например, срочную) и не был после нее зачислен в оперативный резерв.

К юристам обратился гражданин, которому 25 лет исполнилось еще в мае прошлого года. Как рассказал мужчина, территориальный центр комплектования, где он состоит на учете, до сих пор не изменил ему категорию с "призывника" на "военнообязанного".

Как обжаловать бездействие ТЦК

Из-за этого гражданин не может получить бронирование на работе, потому что по закону бронируют только военнообязанных, а не призывников. Мужчина поинтересовался, что ему делать в такой ситуации.

Юристы, комментируя эту ситуацию, отметили, что ТЦК должен перевести гражданина из одной категории в другую через месяц после того, как тому исполнится 25 лет. Поэтому эта ситуация, бездействие ТЦК является незаконной со стороны центра комплектования.

Адвокат Юрий Айвазян пояснил: "Начать можно с жалобы в областной ТЦК, или же сразу с обращения с исковым заявлением в административный суд".

Срочную службу в Вооруженных силах Украины до изменений в законодательстве проходили граждане в возрасте от 18 лет, то есть в статусе "призывник". Но после увольнения со службы их статус автоматически меняется с призывника на военнообязанного.

Процесс смены статуса после усовершенствования отечественного законодательства был автоматизирован. ТЦК должны автоматически взять на воинский учет военнообязанных в течение 1 месяца после достижения призывниками 25-летия.