Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиШоубизнесТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Адвокат объяснила законные основания для отсрочки мобилизации

Адвокат объяснила законные основания для отсрочки мобилизации

Ua ru
Дата публикации 11 апреля 2026 07:30
Адвокат назвала законные способы временно остановить мобилизацию
Призывник с военным билетом. Фото: УНИАН

В Украине процесс мобилизации регулируется законодательством, однако предусмотрены случаи, когда его можно временно приостановить. Адвокат Елена Воронкова объяснила, какие основания дают право на отсрочку и как они применяются на практике. Также эксперт указала на возможные юридические механизмы защиты военнообязанных.

По словам адвоката, одним из самых распространенных оснований является подача заявления на отсрочку, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "РБК-Украина"

Суд может временно остановить мобилизацию

Пока документ рассматривается, человека не могут призвать на службу. Также мобилизация временно не проводится в отношении лиц, имеющих официальное бронирование. Еще одним основанием может стать повторное прохождение военно-врачебной комиссии, особенно при наличии медицинских противопоказаний.

"Если мы оспариваем постановление ВВК или процедуру, когда его хотят призвать, подаем заявление об обеспечении иска путем остановки процедуры мобилизации. Очень редко суд соглашается, но это один из механизмов", — объяснила адвокат.

Воронкова отметила, что судебный механизм применяется реже, однако остается законным способом защиты. Он используется в случаях обжалования решений ВВК или процедуры призыва. При этом суды не всегда поддерживают такие заявления. В целом эксперт подчеркивает важность наличия законных оснований перед подачей любых документов. 

Минобороны мобилизация война в Украине адвокат Бронь от мобилизации
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации