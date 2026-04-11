Адвокат назвала законные способы временно остановить мобилизацию

В Украине процесс мобилизации регулируется законодательством, однако предусмотрены случаи, когда его можно временно приостановить. Адвокат Елена Воронкова объяснила, какие основания дают право на отсрочку и как они применяются на практике. Также эксперт указала на возможные юридические механизмы защиты военнообязанных.

По словам адвоката, одним из самых распространенных оснований является подача заявления на отсрочку, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "РБК-Украина"

Суд может временно остановить мобилизацию

Пока документ рассматривается, человека не могут призвать на службу. Также мобилизация временно не проводится в отношении лиц, имеющих официальное бронирование. Еще одним основанием может стать повторное прохождение военно-врачебной комиссии, особенно при наличии медицинских противопоказаний.

"Если мы оспариваем постановление ВВК или процедуру, когда его хотят призвать, подаем заявление об обеспечении иска путем остановки процедуры мобилизации. Очень редко суд соглашается, но это один из механизмов", — объяснила адвокат.

Воронкова отметила, что судебный механизм применяется реже, однако остается законным способом защиты. Он используется в случаях обжалования решений ВВК или процедуры призыва. При этом суды не всегда поддерживают такие заявления. В целом эксперт подчеркивает важность наличия законных оснований перед подачей любых документов.

