Відео

Великдень 2026: яких п'ять заборон дотримуватися, щоб не було біди

Великдень 2026: яких п'ять заборон дотримуватися, щоб не було біди

Дата публікації: 8 квітня 2026 04:45
Великдень 2026: які п'ять заборон не можна порушувати, щоб не накликати біду
Вірянка у церкві ставить свічку. Фото: pomisna.info

Незабаром православні християни в Україні зустрінуть найсвітлішу подію року — Великдень. Свято, що відбудеться 12 квітня, сповнене традиціями та народними прикметами, які обіцяють щастя. Господині печуть ароматні паски, фарбують яйця, а родини збираються за святковим столом після богослужіння. Водночас у цю дату потрібно дотримуватися певних заборон. 

Новини.LIVE розповідає, що не можна робити у Великдень 2026, щоб провести свято зі світлим серцем та уникнути негараздів.

Що не можна робити на Великдень 2026: п'ять головних заборон

Не допускайте сварок і негативу

У Світле Христове Воскресіння будь-які конфлікти вважаються гріхом. Лайка, образи, заздрість або навіть внутрішнє роздратування здатні зіпсувати енергетику дня. Краще відкласти всі суперечки і зробити крок назустріч примиренню, відпустити образи. Щире прощення і добрі слова здатні повернути у життя гармонію та щастя.

Не переїдайте і не зловживайте алкоголем

Святковий стіл на Великдень завжди багатий, але важливо знати міру. Надмірне споживання їжі чи алкоголю суперечить духовному змісту цього дня. За традицією, допускається келих кагору, але зловживання вважається гріхом.

Не будьте байдужими до інших

Одна з головних великодніх чеснот — милосердя. За народними віруваннями, добро, зроблене на Великдень, повертається сторицею. А от байдужість, жадібність чи жорстокість у цей день вважаються особливо тяжкими проявами.

Не займайтеся буденними справами

У цей день не варто перевантажувати себе домашніми клопотами. Прибирання, ремонт, робота в саду чи рукоділля краще перенести на інший час. Великдень призначений для спокою, молитви і спілкування з рідними.

Не поминайте померлих у цей день

Великдень символізує перемогу життя над смертю, тому поминання покійних у цей день не проводять. Для цього існують спеціальні дні після свята — Проводи або Радониця.

Однак якщо трапляється сумна подія у великодній період, церква не відмовляє у проведенні необхідних обрядів.

Також ділимося іншими цікавими темами до Великодня

Скільки яєць класти у великодній кошик, щоб рік був щедрий та щасливий.

Які продукти можна освячувати у церкві на Великдень.

У які дні можна випікати паски до свята, щоб здоба вийшла пишною та смачною.

Великдень народні прикмети заборони на свято
Світлана Конюшенко - Редактор
Автор:
Світлана Конюшенко
