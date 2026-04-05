Великодній кошик 2026: що класти на Великдень за прикметами, щоб рік був щасливим

Що покласти у кошик на Великдень 2026: рік буде щасливий і багатий
Великдень 2026 уже на порозі, велике церковне свято ми зустрінемо 12 квітня. І саме час подумати, як зібрати святковий кошик. Адже в українській традиції кожен продукт на свято має своє значення і глибокий сенс.
Новини.LIVE розповідає, що за народними прикметами обов'язково має бути у великодньому кошику 2026, щоб рік був щасливим і щедрим.
Коли святити великодній кошик у 2026 році
Освячення кошика традиційно відбувається ще з вечора Великої суботи. Але більшість вірян все ж відвідують святкову Божественну Літургію у неділю вранці, після якої й освячують продукти на Великдень.
Що обов'язково покласти у великодній кошик
Великодній кошик — це не просто набір продуктів, а символ завершення посту і радості Воскресіння. За церковною традицією, до кошика кладуть саме те від чого утримувалися під час посту. Але кожна страва має своє значення:
- паска — головний символ Великодня і серце великоднього кошика. Святкова випічка уособлює життя, Царство Небесне та воскресіння. За традицією, до храму несуть одну велику паску від усієї родини;
- яйця — символ нового життя і відродження. А українські писанки — це вже ціле мистецтво з глибокими прадавніми символами;
- м'ясні та молочні продукти — символ достатку. До кошика додають: ковбасу або шинку, сало, сир і масло;
- хрін — символ сили духу і витривалості;
- сіль — оберіг, знак очищення і достатку. Освячену сіль часто зберігають протягом року як захист для дому;
- свічка — символ світла і віри.
Як правильно оформити великодній кошик
Не менш важливе і оформлення, адже воно створює ту саму святкову атмосферу та підкреслює повагу до традицій. Зазвичай:
- дно кошика застеляють вишитим рушником;
- у центр ставлять паску;
- навколо викладають яйця та інші продукти;
- додають церковну свічку;
- зверху накривають рушником або гарною серветкою;
- прикрашають зеленню або квітами.
