Головна Свята Що покласти у кошик на Великдень 2026: рік буде щасливий і багатий

Що покласти у кошик на Великдень 2026: рік буде щасливий і багатий

Дата публікації: 5 квітня 2026 20:40
Великодній кошик 2026: що класти на Великдень за прикметами, щоб рік був щасливим
Великодній кошик зі святковими стравами. Фото: vsn.ua

Великдень 2026 уже на порозі, велике церковне свято ми зустрінемо 12 квітня. І саме час подумати, як зібрати святковий кошик. Адже в українській традиції кожен продукт на свято має своє значення і глибокий сенс. 

Новини.LIVE розповідає, що за народними прикметами обов'язково має бути у великодньому кошику 2026, щоб рік був щасливим і щедрим.

Коли святити великодній кошик у 2026 році

Освячення кошика традиційно відбувається ще з вечора Великої суботи. Але більшість вірян все ж відвідують святкову Божественну Літургію у неділю вранці, після якої й освячують продукти на Великдень.

Що обов'язково покласти у великодній кошик

Великодній кошик — це не просто набір продуктів, а символ завершення посту і радості Воскресіння. За церковною традицією, до кошика кладуть саме те від чого утримувалися під час посту. Але кожна страва має своє значення:

  • паска — головний символ Великодня і серце великоднього кошика. Святкова випічка уособлює життя, Царство Небесне та воскресіння. За традицією, до храму несуть одну велику паску від усієї родини;
  • яйця — символ нового життя і відродження. А українські писанки — це вже ціле мистецтво з глибокими прадавніми символами;
  • м'ясні та молочні продукти — символ достатку. До кошика додають: ковбасу або шинку, сало, сир і масло;
  • хрін — символ сили духу і витривалості;
  • сіль — оберіг, знак очищення і достатку. Освячену сіль часто зберігають протягом року як захист для дому;
  • свічка — символ світла і віри.

 

Читайте також:
Святковий кошик на Великдень 2026
Українці на Великдень освячують святкові кошики. Фото: УНІАН

Як правильно оформити великодній кошик

Не менш важливе і оформлення, адже воно створює ту саму святкову атмосферу та підкреслює повагу до традицій. Зазвичай:

  • дно кошика застеляють вишитим рушником;
  • у центр ставлять паску;
  • навколо викладають яйця та інші продукти;
  • додають церковну свічку;
  • зверху накривають рушником або гарною серветкою;
  • прикрашають зеленню або квітами.

Також ділимося іншими цікавими святковими темами до Великодня 2026

У які дні можна випікати паски, щоб здоба вийшла пишною та смачною.

Як італійський різдвяний панетоне замінив українську паску на Великдень.

У які дні Страсного тижня можна прибирати оселю, щоб щастя супроводжувало увесь рік.

Світлана Конюшенко - Редактор
Автор:
Світлана Конюшенко
