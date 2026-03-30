Коли пекти паски на Великдень 2026: секрети вдалої святкової випічки

Мама з донькою випікають паски на Великдень.

Цьогоріч православні українці святкуватимуть Великдень вже 12 квітня. До цієї світлої дати господині традиційно випікають паски. За народними віруваннями, від дня та навіть настрою залежить, чи вийде святкова випічка пишною, ароматною та смачною.

Новини.LIVE розповідає, коли пекти паски та як підготуватися до цього обряду, щоб ваша випічка принесла радість усій родині.

Коли пекти паски у 2026 році

За традицією, найвдаліші дні для випікання пасок:

Чистий четвер (9 квітня) — день духовного очищення та час для прибирання оселі. Вже у чистому домі та з "чистими" думками можна займатися приготуванням їжі.

— день духовного очищення та час для прибирання оселі. Вже у чистому домі та з "чистими" думками можна займатися приготуванням їжі. Велика субота (11 квітня) — переддень Великодня, коли завершується підготовка великоднього кошика.

Коли не можна пекти паски

Не рекомендується випікати паски у Страсну п'ятницю — день розп'яття Ісуса Христа. Це час молитви та роздумів, а не фізичної праці. У цей час слід утриматися від приготування страв, веселощів, співів і святкувань.

Священнослужителі ПЦУ наголошують, думка про те, що жінкам не можна пекти паску під час менструації чи вагітності лише забобон. А от якщо відчуваєте, що не можете це робити через фізичний стан або поганий настрій, краще почекати.

Щоб паска вдалася, її печуть виключно з гарним настроєм, у спокійній атмосфері та з молитвою. Вважається, що світлі думки допомагають зробити здобу пишною та смачною.

Яку молитву слід читати вірянам перед випіканням святкової здоби

Найчастіше починають з молитви "Отче наш" або своїми словами просять Бога благословити випічку, щоб вона зійшла та вдалася. Можна також перехрестити паску, промовляючи:

"В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи, благослови цю справу, розпочати добре і завершити, щоб паска була на радість усім, хто її споживатиме".

