Главная Праздники Когда печь куличи на Пасху 2026: секреты удачной праздничной выпечки

Дата публикации 30 марта 2026 06:04
Мама с дочкой выпекают куличи на Пасху. Фото: pexels.com

В этом году православные украинцы будут праздновать Пасху уже 12 апреля. К этой светлой дате хозяйки традиционно выпекают куличи. По народным верованиям, от дня и даже настроения зависит, получится ли праздничная выпечка пышной, ароматной и вкусной.

Новини.LIVE рассказывает, когда печь куличи и как подготовиться к этому обряду, чтобы ваша выпечка принесла радость всей семье.

Когда печь куличи в 2026 году

По традиции, самые удачные дни для выпекания куличей:

  • Чистый четверг (9 апреля) — день духовного очищения и время для уборки дома. Уже в чистом доме и с "чистыми" мыслями можно заниматься приготовлением пищи.
  • Великая суббота (11 апреля) — канун Пасхи, когда завершается подготовка пасхальной корзины.

Когда нельзя печь куличи

Не рекомендуется выпекать куличи в Страстную пятницу — день распятия Иисуса Христа. Это время молитвы и размышлений, а не физического труда. В это время следует воздержаться от приготовления блюд, веселья, пения и празднования.

Священнослужители ПЦУ отмечают, мнение о том, что женщинам нельзя печь пасху во время менструации или беременности только суеверие. А вот если чувствуете, что не можете это делать из-за физического состояния или плохого настроения, лучше подождать.

Чтобы кулич удался, его пекут исключительно с хорошим настроением, в спокойной атмосфере и с молитвой. Считается, что светлые мысли помогают сделать сдобу пышной и вкусной.

Какую молитву следует читать верующим перед выпеканием праздничной сдобы

Чаще всего начинают с молитвы "Отче наш" или своими словами просят Бога благословить выпечку, чтобы она сошла и удалась. Можно также перекрестить кулич, произнося:

"Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи, благослови это дело, начать хорошо и завершить, чтобы пасха была на радость всем, кто ее будет потреблять".

Светлана Конюшенко - Редактор
Автор:
Светлана Конюшенко
