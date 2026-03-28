Когда убирать на кладбище перед Пасхой 2026: даты и традиции

Уборка на кладбище перед Пасхой.

Уже скоро украинцы будут встречать один из самых больших православных праздников — Пасху. Важно не только подготовиться к празднованию, но и подумать о тех, кого уже нет рядом. В этот период есть даты, когда нужно почтить умерших, помолиться за их упокой и убрать могилы.

Новини.LIVE рассказывает, когда можно убирать на кладбище до и после Пасхи 2026.

Когда можно убирать на кладбище перед Пасхой 2026 года

Перед Пасхой, которую мы в этом году будем отмечать 12 апреля, традиционно не только убирают дом, но и наводят порядок на могилах умерших близких и родственников, чтобы почтить их память. Обычно это делают в первые дни Страстной недели, а именно:

Великий понедельник (6 апреля);

Великий вторник (7 апреля);

Великая Среда (8 апреля).

После среды акцент смещается с физического труда на духовную подготовку к Воскресению Христовому. Поэтому если вы не успели убрать до этого времени, лучше перенести визит на кладбище уже после праздника.

Уборка на могиле перед Пасхой.

В какие дни нельзя идти на кладбище перед Пасхой

В эти даты уборка на кладбище запрещена:

Вербное воскресенье — день радости и освящения вербы, когда не стоит заниматься тяжелым трудом. Чистый четверг — время для уборки собственного дома, а не кладбища. Страстная пятница — день, посвященный молитве и тишине. Великая суббота — день ожидания Воскресения, который стоит провести в тишине и покое. Можно готовить блюда к Пасхе.

Когда можно посетить кладбище после Пасхи

Если вы не успели убрать к празднику, лучшим днем для этого станет Радоница — дата поминовения умерших, которая в 2026 году приходится на 21 апреля. В этот день принято:

посещать могилы родных;

молиться за их души;

убирать и украшать места захоронения;

приносить живые цветы.

