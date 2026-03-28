Когда убирать на кладбище перед Пасхой 2026: даты и традиции

Когда убирать на кладбище перед Пасхой 2026: даты и традиции

Дата публикации 28 марта 2026 06:01
Уборка на кладбище перед Пасхой. Коллаж: Новини.LIVE

Уже скоро украинцы будут встречать один из самых больших православных праздников — Пасху. Важно не только подготовиться к празднованию, но и подумать о тех, кого уже нет рядом. В этот период есть даты, когда нужно почтить умерших, помолиться за их упокой и убрать могилы.

Новини.LIVE рассказывает, когда можно убирать на кладбище до и после Пасхи 2026.

Когда можно убирать на кладбище перед Пасхой 2026 года

Перед Пасхой, которую мы в этом году будем отмечать 12 апреля, традиционно не только убирают дом, но и наводят порядок на могилах умерших близких и родственников, чтобы почтить их память. Обычно это делают в первые дни Страстной недели, а именно:

  • Великий понедельник (6 апреля);
  • Великий вторник (7 апреля);
  • Великая Среда (8 апреля).

После среды акцент смещается с физического труда на духовную подготовку к Воскресению Христовому. Поэтому если вы не успели убрать до этого времени, лучше перенести визит на кладбище уже после праздника.

 

Уборка на могиле перед Пасхой. Фото: istockphoto.com

В какие дни нельзя идти на кладбище перед Пасхой

В эти даты уборка на кладбище запрещена:

  1. Вербное воскресенье — день радости и освящения вербы, когда не стоит заниматься тяжелым трудом.
  2. Чистый четверг — время для уборки собственного дома, а не кладбища.
  3. Страстная пятница — день, посвященный молитве и тишине.
  4. Великая суббота — день ожидания Воскресения, который стоит провести в тишине и покое. Можно готовить блюда к Пасхе.

Когда можно посетить кладбище после Пасхи

Если вы не успели убрать к празднику, лучшим днем для этого станет Радоница — дата поминовения умерших, которая в 2026 году приходится на 21 апреля. В этот день принято:

  • посещать могилы родных;
  • молиться за их души;
  • убирать и украшать места захоронения;
  • приносить живые цветы.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, когда в Украине будет Навская Пасха и как правильно в этот день чествовать умерших родственников.

Также узнавайте, когда и какие поминальные дни встретим в 2026 году по новому церковному календарю, а также какие они имеют главные традиции и запреты.

Светлана Конюшенко - Редактор
Светлана Конюшенко
