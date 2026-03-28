Коли прибирати на цвинтарі перед Великоднем 2026: дати і традиції

Вже скоро українці зустрічатимуть одне з найбільших православних свят — Великдень. Важливо не тільки підготуватися до святкування, а й подумати про тих, кого вже немає поруч. У цей період є дати, коли потрібно вшанувати померлих, помолитися за їхній упокій та прибрати могили.

Коли можна прибирати на кладовищі перед Великоднем 2026

Перед Великоднем, який ми цьогоріч відзначатимемо 12 квітня, традиційно не тільки прибирають оселю, а й наводять лад на могилах померлих близьких та родичів, щоб вшанувати їхню пам'ять. Зазвичай це роблять у перші дні Страсного тижня, а саме:

Великий понеділок (6 квітня);

Великий вівторок (7 квітня);

Велика Середа (8 квітня).

Після середи акцент зміщується з фізичної праці на духовну підготовку до Воскресіння Христового. Тому якщо ви не встигли прибрати до цього часу, краще перенести візит на кладовище вже після свята.

У які дні не можна йти на цвинтар перед Великоднем

У ці дати прибирання на кладовищі заборонені:

Вербна неділя — день радості та освячення верби, коли не варто займатися важкою працею. Чистий четвер — час для прибирання власної оселі, а не кладовища. Страсна п'ятниця — день, присвячений молитві та тиші. Велика субота — день очікування Воскресіння, який варто провести у тиші та спокої. Можна готувати страви до Великодня.

Коли можна відвідати кладовище після Великодня

Якщо ви не встигли прибрати до свята, найкращим днем для цього стане Радониця — дата поминання померлих, яка у 2026 році припадає на 21 квітня. У цей день заведено:

відвідувати могили рідних;

молитися за їхні душі;

прибирати та прикрашати місця поховання;

приносити живі квіти.

