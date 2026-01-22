Коли поминальні дні у 2026 році — повний календар батьківських субот

Радониця, Троїцька і М'ясопусна суботи — коли поминальні дні 2026
Батьківські суботи — особливі дати в церковному календарі, коли православні віряни згадують померлих та моляться за упокій їх душ. 2026 рік, як і попередні, має низку важливих поминальних днів. Знання їх допоможе правильно підготуватися та вшанувати тих, хто вже не з нами.
Новини.LIVE розповідає, коли та які батьківські суботи зустрінемо, а також які головні традиції та заборони поминальних днів.
Календар батьківських субот на 2026 рік
М'ясопусна поминальна субота — 14 лютого
Перший поминальний день року. Ця субота є однією з найважливіших у церковному календарі, адже вона припадає на тиждень перед Великим постом. Цього дня віряни моляться за всіх померлих християн, незалежно від обставин смерті.
Поминальні суботи Великого посту:
- 7 березня — субота другого тижня Великого посту;
- 14 березня — субота третього тижня Великого посту;
- 21 березня — субота четвертого тижня Великого посту.
Радониця — 21 квітня
Радониця відзначається у вівторок після Великодня. У цей день заведено відвідувати кладовища, молитися за померлих і згадувати їхні добрі справи.
День поминання воїнів — 9 травня
Українці вшановують пам'ять загиблих захисників, молячись за їхні душі.
Троїцька поминальна субота — 30 травня
Ця субота відзначається перед святом Трійці і символізує очищення душ силою Святого Духа. Вона є другою за значущістю після М'ясопусної суботи.
Дмитрівська поминальна субота — 24 жовтня
Традиційно відзначається перед днем пам'яті святого Димитрія Солунського (26 жовтня). У цей день віряни звертаються до Бога з молитвою за упокій душ родичів.
Які існують традиції та правила на поминальні дні
Поминальні суботи — це час тиші, спокою та молитви. Важливо згадувати найкращі моменти життя померлих і просити у молитвах Бога про прощення їх гріхів та вічне життя для душі.
Напередодні батьківської суботи, у п'ятницю, варто відвідати храм та замовити панахиду або парастас. У сам день проводиться заупокійна Божественна літургія та загальна панахида. У суботу також можна замовити сорокоуст за душі померлих. Вже вдома влаштовують поминальну трапезу. Часто готують кутю — символ воскресіння.
Що не можна робити у батьківську суботу
Цього дня православні віряни дотримуються низки заборон, щоб прожити день у мирі та спокої. У батьківську суботу не можна:
- сумувати та плакати — вважається, що це тривожить душу померлого;
- згадувати погане чи говорити негативно про покійних;
- сперечатися, лаятися;
- влаштовувати гучні святкування;
- вживати алкоголь чи залишати його на могилі;
- відзначати дні народження;
- вінчатися чи влаштовувати весілля.
Чи треба йти на кладовище у поминальний день
Відвідувати кладовище у батьківську суботу необов'язково. Кожен сам вирішує. А от за народною традицією, у таку дату зазвичай приходять до могил померлих, щоб прибрати, поставити свіжі квіти, запалити свічку та помолитися.
