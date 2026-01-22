Коли поминальні дні у 2026 році — повний календар батьківських субот

Жінка зі свічкою у церкві. Фото: pomisna.info

Батьківські суботи — особливі дати в церковному календарі, коли православні віряни згадують померлих та моляться за упокій їх душ. 2026 рік, як і попередні, має низку важливих поминальних днів. Знання їх допоможе правильно підготуватися та вшанувати тих, хто вже не з нами.

Новини.LIVE розповідає, коли та які батьківські суботи зустрінемо, а також які головні традиції та заборони поминальних днів.

Календар батьківських субот на 2026 рік

М'ясопусна поминальна субота — 14 лютого

Перший поминальний день року. Ця субота є однією з найважливіших у церковному календарі, адже вона припадає на тиждень перед Великим постом. Цього дня віряни моляться за всіх померлих християн, незалежно від обставин смерті.

Поминальні суботи Великого посту:

7 березня — субота другого тижня Великого посту;

— субота другого тижня Великого посту; 14 березня — субота третього тижня Великого посту;

— субота третього тижня Великого посту; 21 березня — субота четвертого тижня Великого посту.

Радониця — 21 квітня

Радониця відзначається у вівторок після Великодня. У цей день заведено відвідувати кладовища, молитися за померлих і згадувати їхні добрі справи.

День поминання воїнів — 9 травня

Українці вшановують пам'ять загиблих захисників, молячись за їхні душі.

Троїцька поминальна субота — 30 травня

Ця субота відзначається перед святом Трійці і символізує очищення душ силою Святого Духа. Вона є другою за значущістю після М'ясопусної суботи.

Дмитрівська поминальна субота — 24 жовтня

Традиційно відзначається перед днем пам'яті святого Димитрія Солунського (26 жовтня). У цей день віряни звертаються до Бога з молитвою за упокій душ родичів.

Вірянин ставить свічку в церкві. Фото: google.com

Які існують традиції та правила на поминальні дні

Поминальні суботи — це час тиші, спокою та молитви. Важливо згадувати найкращі моменти життя померлих і просити у молитвах Бога про прощення їх гріхів та вічне життя для душі.

Напередодні батьківської суботи, у п'ятницю, варто відвідати храм та замовити панахиду або парастас. У сам день проводиться заупокійна Божественна літургія та загальна панахида. У суботу також можна замовити сорокоуст за душі померлих. Вже вдома влаштовують поминальну трапезу. Часто готують кутю — символ воскресіння.

Вірянка у церкві ставить свічку. Фото: pomisna.info

Що не можна робити у батьківську суботу

Цього дня православні віряни дотримуються низки заборон, щоб прожити день у мирі та спокої. У батьківську суботу не можна:

сумувати та плакати — вважається, що це тривожить душу померлого;

згадувати погане чи говорити негативно про покійних;

сперечатися, лаятися;

влаштовувати гучні святкування;

вживати алкоголь чи залишати його на могилі;

відзначати дні народження;

вінчатися чи влаштовувати весілля.

Чи треба йти на кладовище у поминальний день

Відвідувати кладовище у батьківську суботу необов'язково. Кожен сам вирішує. А от за народною традицією, у таку дату зазвичай приходять до могил померлих, щоб прибрати, поставити свіжі квіти, запалити свічку та помолитися.

