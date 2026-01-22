Когда поминальные дни в 2026 году — полный календарь родительских суббот

Женщина со свечой в церкви. Фото: pomisna.info

Родительские субботы — особые даты в церковном календаре, когда православные верующие вспоминают умерших и молятся за упокой их душ. 2026 год, как и предыдущие, имеет ряд важных поминальных дней. Знание их поможет правильно подготовиться и почтить тех, кто уже не с нами.

Новини.LIVE рассказывает, когда и какие родительские субботы встретим, а также какие главные традиции и запреты поминальных дней.

Реклама

Читайте также:

Календарь родительских суббот на 2026 год

Мясопустная поминальная суббота — 14 февраля

Первый поминальный день года. Эта суббота является одной из важнейших в церковном календаре, ведь она приходится на неделю перед Великим постом. В этот день верующие молятся за всех умерших христиан, независимо от обстоятельств смерти.

Поминальные субботы Великого поста:

7 марта — суббота второй недели Великого поста;

— суббота второй недели Великого поста; 14 марта — суббота третьей недели Великого поста;

— суббота третьей недели Великого поста; 21 марта — суббота четвертой недели Великого поста.

Радоница — 21 апреля

Радоница отмечается во вторник после Пасхи. В этот день принято посещать кладбища, молиться за умерших и вспоминать их добрые дела.

День поминовения воинов — 9 мая

Украинцы чтят память погибших защитников, молясь за их души.

Троицкая поминальная суббота — 30 мая

Эта суббота отмечается перед праздником Троицы и символизирует очищение душ силой Святого Духа. Она является второй по значимости после Мясопустной субботы.

Дмитриевская поминальная суббота — 24 октября

Традиционно отмечается перед днем памяти святого Димитрия Солунского (26 октября). В этот день верующие обращаются к Богу с молитвой об упокоении душ родственников.

Верующий ставит свечу в церкви. Фото: google.com

Какие существуют традиции и правила на поминальные дни

Поминальные субботы — это время тишины, покоя и молитвы. Важно вспоминать лучшие моменты жизни умерших и просить в молитвах Бога о прощении их грехов и вечной жизни для души.

Накануне родительской субботы, в пятницу, стоит посетить храм и заказать панихиду или парастас. В сам день проводится заупокойная Божественная литургия и общая панихида. В субботу также можно заказать сорокоуст за души умерших. Уже дома устраивают поминальную трапезу. Часто готовят кутью — символ воскресения.

Верующая в церкви ставит свечу. Фото: pomisna.info

Что нельзя делать в родительскую субботу

В этот день православные верующие придерживаются ряда запретов, чтобы прожить день в мире и спокойствии. В родительскую субботу нельзя:

грустить и плакать — считается, что это тревожит душу умершего;

вспоминать плохое или говорить негативно об усопших;

спорить, ругаться;

устраивать громкие празднования;

употреблять алкоголь или оставлять его на могиле;

отмечать дни рождения;

венчаться или устраивать свадьбы.

Надо ли идти на кладбище в поминальный день

Посещать кладбище в родительскую субботу необязательно. Каждый сам решает. А вот по народной традиции, в такую дату обычно приходят к могилам умерших, чтобы убрать, поставить свежие цветы, зажечь свечу и помолиться.

Также предлагаем узнать о важных церковных праздниках 2026 года

Когда будем отмечать Пасху.

В какую дату будем праздновать Вознесение Господне и какой смысл праздника.

Какая новая дата Собора Трех Святителей.