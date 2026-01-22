Видео
Радоница, Троицкая и Мясопустная субботы — поминальные дни 2026

Дата публикации 22 января 2026 08:31
Когда поминальные дни в 2026 году — полный календарь родительских суббот
Женщина со свечой в церкви. Фото: pomisna.info

Родительские субботы — особые даты в церковном календаре, когда православные верующие вспоминают умерших и молятся за упокой их душ. 2026 год, как и предыдущие, имеет ряд важных поминальных дней. Знание их поможет правильно подготовиться и почтить тех, кто уже не с нами.

Новини.LIVE рассказывает, когда и какие родительские субботы встретим, а также какие главные традиции и запреты поминальных дней.

Календарь родительских суббот на 2026 год

Мясопустная поминальная суббота — 14 февраля

Первый поминальный день года. Эта суббота является одной из важнейших в церковном календаре, ведь она приходится на неделю перед Великим постом. В этот день верующие молятся за всех умерших христиан, независимо от обстоятельств смерти.

Поминальные субботы Великого поста:

  • 7 марта — суббота второй недели Великого поста;
  • 14 марта — суббота третьей недели Великого поста;
  • 21 марта — суббота четвертой недели Великого поста.

Радоница — 21 апреля

Радоница отмечается во вторник после Пасхи. В этот день принято посещать кладбища, молиться за умерших и вспоминать их добрые дела.

День поминовения воинов — 9 мая

Украинцы чтят память погибших защитников, молясь за их души.

Троицкая поминальная суббота — 30 мая

Эта суббота отмечается перед праздником Троицы и символизирует очищение душ силой Святого Духа. Она является второй по значимости после Мясопустной субботы.

Дмитриевская поминальная суббота — 24 октября

Традиционно отмечается перед днем памяти святого Димитрия Солунского (26 октября). В этот день верующие обращаются к Богу с молитвой об упокоении душ родственников.

 

Верующий ставит свечу в церкви. Фото: google.com

Какие существуют традиции и правила на поминальные дни

Поминальные субботы — это время тишины, покоя и молитвы. Важно вспоминать лучшие моменты жизни умерших и просить в молитвах Бога о прощении их грехов и вечной жизни для души.

Накануне родительской субботы, в пятницу, стоит посетить храм и заказать панихиду или парастас. В сам день проводится заупокойная Божественная литургия и общая панихида. В субботу также можно заказать сорокоуст за души умерших. Уже дома устраивают поминальную трапезу. Часто готовят кутью — символ воскресения.

 

Какие существуют традиции и правила на поминальные дни
Верующая в церкви ставит свечу. Фото: pomisna.info

Что нельзя делать в родительскую субботу

В этот день православные верующие придерживаются ряда запретов, чтобы прожить день в мире и спокойствии. В родительскую субботу нельзя:

  • грустить и плакать — считается, что это тревожит душу умершего;
  • вспоминать плохое или говорить негативно об усопших;
  • спорить, ругаться;
  • устраивать громкие празднования;
  • употреблять алкоголь или оставлять его на могиле;
  • отмечать дни рождения;
  • венчаться или устраивать свадьбы.

Надо ли идти на кладбище в поминальный день

Посещать кладбище в родительскую субботу необязательно. Каждый сам решает. А вот по народной традиции, в такую дату обычно приходят к могилам умерших, чтобы убрать, поставить свежие цветы, зажечь свечу и помолиться.

Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
