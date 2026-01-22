Когда поминальные дни в 2026 году — полный календарь родительских суббот

Радоница, Троицкая и Мясопустная субботы — поминальные дни 2026
Родительские субботы — особые даты в церковном календаре, когда православные верующие вспоминают умерших и молятся за упокой их душ. 2026 год, как и предыдущие, имеет ряд важных поминальных дней. Знание их поможет правильно подготовиться и почтить тех, кто уже не с нами.
Календарь родительских суббот на 2026 год
Мясопустная поминальная суббота — 14 февраля
Первый поминальный день года. Эта суббота является одной из важнейших в церковном календаре, ведь она приходится на неделю перед Великим постом. В этот день верующие молятся за всех умерших христиан, независимо от обстоятельств смерти.
Поминальные субботы Великого поста:
- 7 марта — суббота второй недели Великого поста;
- 14 марта — суббота третьей недели Великого поста;
- 21 марта — суббота четвертой недели Великого поста.
Радоница — 21 апреля
Радоница отмечается во вторник после Пасхи. В этот день принято посещать кладбища, молиться за умерших и вспоминать их добрые дела.
День поминовения воинов — 9 мая
Украинцы чтят память погибших защитников, молясь за их души.
Троицкая поминальная суббота — 30 мая
Эта суббота отмечается перед праздником Троицы и символизирует очищение душ силой Святого Духа. Она является второй по значимости после Мясопустной субботы.
Дмитриевская поминальная суббота — 24 октября
Традиционно отмечается перед днем памяти святого Димитрия Солунского (26 октября). В этот день верующие обращаются к Богу с молитвой об упокоении душ родственников.
Какие существуют традиции и правила на поминальные дни
Поминальные субботы — это время тишины, покоя и молитвы. Важно вспоминать лучшие моменты жизни умерших и просить в молитвах Бога о прощении их грехов и вечной жизни для души.
Накануне родительской субботы, в пятницу, стоит посетить храм и заказать панихиду или парастас. В сам день проводится заупокойная Божественная литургия и общая панихида. В субботу также можно заказать сорокоуст за души умерших. Уже дома устраивают поминальную трапезу. Часто готовят кутью — символ воскресения.
Что нельзя делать в родительскую субботу
В этот день православные верующие придерживаются ряда запретов, чтобы прожить день в мире и спокойствии. В родительскую субботу нельзя:
- грустить и плакать — считается, что это тревожит душу умершего;
- вспоминать плохое или говорить негативно об усопших;
- спорить, ругаться;
- устраивать громкие празднования;
- употреблять алкоголь или оставлять его на могиле;
- отмечать дни рождения;
- венчаться или устраивать свадьбы.
Надо ли идти на кладбище в поминальный день
Посещать кладбище в родительскую субботу необязательно. Каждый сам решает. А вот по народной традиции, в такую дату обычно приходят к могилам умерших, чтобы убрать, поставить свежие цветы, зажечь свечу и помолиться.
