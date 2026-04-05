Пасхальная корзина 2026: что класть на Пасху по приметам, чтобы год был счастливым

Что положить в корзину на Пасху 2026: год будет счастливый и богатый
Пасха 2026 уже на пороге, большой церковный праздник мы встретим 12 апреля. И самое время подумать, как собрать праздничную корзину. Ведь в украинской традиции каждый продукт на праздник имеет свое значение и глубокий смысл.
Новини.LIVE рассказывает, что по народным приметам обязательно должно быть в пасхальной корзине 2026, чтобы год был счастливым и щедрым.
Когда святить пасхальную корзину в 2026 году
Освящение корзины традиционно происходит еще с вечера Великой субботы. Но большинство верующих все же посещают праздничную Божественную Литургию в воскресенье утром, после которой и освящают продукты на Пасху.
Что обязательно положить в пасхальную корзину
Пасхальная корзина — это не просто набор продуктов, а символ завершения поста и радости Воскресения. По церковной традиции, в корзину кладут именно то, от чего воздерживались во время поста. Но каждое блюдо имеет свое значение:
- пасха — главный символ Пасхи и сердце пасхальной корзины. Праздничная выпечка олицетворяет жизнь, Царство Небесное и воскресение. По традиции, в храм несут одну большую паску от всей семьи;
- яйца — символ новой жизни и возрождения. А украинские писанки — это уже целое искусство с глубокими давними символами;
- мясные и молочные продукты — символ достатка. В корзину добавляют: колбасу или ветчину, сало, сыр и масло;
- хрен — символ силы духа и выносливости;
- соль — оберег, знак очищения и достатка. Освященную соль часто хранят в течение года как защиту для дома;
- свеча — символ света и веры.
Как правильно оформить пасхальную корзину
Не менее важно и оформление, ведь оно создает ту самую праздничную атмосферу и подчеркивает уважение к традициям. Обычно:
- дно корзины застилают вышитым рушником;
- в центр ставят паску;
- вокруг выкладывают яйца и другие продукты;
- добавляют церковную свечу;
- сверху накрывают рушником или красивой салфеткой;
- украшают зеленью или цветами.
Также делимся другими интересными праздничными темами к Пасхе 2026
В какие дни можно выпекать паски, чтобы сдоба получилась пышной и вкусной.
Как итальянский рождественский панетоне заменил украинскую паску на Пасху.
В какие дни Страстной недели можно убирать дом, чтобы счастье сопровождало весь год.
