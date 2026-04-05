Пасхальная корзина 2026: что класть на Пасху по приметам, чтобы год был счастливым

Пасхальная корзина с праздничными блюдами. Фото: vsn.ua

Пасха 2026 уже на пороге, большой церковный праздник мы встретим 12 апреля. И самое время подумать, как собрать праздничную корзину. Ведь в украинской традиции каждый продукт на праздник имеет свое значение и глубокий смысл.

Новини.LIVE рассказывает, что по народным приметам обязательно должно быть в пасхальной корзине 2026, чтобы год был счастливым и щедрым.

Когда святить пасхальную корзину в 2026 году

Освящение корзины традиционно происходит еще с вечера Великой субботы. Но большинство верующих все же посещают праздничную Божественную Литургию в воскресенье утром, после которой и освящают продукты на Пасху.

Что обязательно положить в пасхальную корзину

Пасхальная корзина — это не просто набор продуктов, а символ завершения поста и радости Воскресения. По церковной традиции, в корзину кладут именно то, от чего воздерживались во время поста. Но каждое блюдо имеет свое значение:

— главный символ Пасхи и сердце пасхальной корзины. Праздничная выпечка олицетворяет жизнь, Царство Небесное и воскресение. По традиции, в храм несут одну большую паску от всей семьи; яйца — символ новой жизни и возрождения. А украинские писанки — это уже целое искусство с глубокими давними символами;

— символ новой жизни и возрождения. А украинские писанки — это уже целое искусство с глубокими давними символами; мясные и молочные продукты — символ достатка. В корзину добавляют: колбасу или ветчину, сало, сыр и масло;

— символ достатка. В корзину добавляют: колбасу или ветчину, сало, сыр и масло; хрен — символ силы духа и выносливости;

— символ силы духа и выносливости; соль — оберег, знак очищения и достатка. Освященную соль часто хранят в течение года как защиту для дома;

— оберег, знак очищения и достатка. Освященную соль часто хранят в течение года как защиту для дома; свеча — символ света и веры.

Украинцы на Пасху освящают праздничные корзины. Фото: УНИАН

Как правильно оформить пасхальную корзину

Не менее важно и оформление, ведь оно создает ту самую праздничную атмосферу и подчеркивает уважение к традициям. Обычно:

дно корзины застилают вышитым рушником;

в центр ставят паску;

вокруг выкладывают яйца и другие продукты;

добавляют церковную свечу;

сверху накрывают рушником или красивой салфеткой;

украшают зеленью или цветами.

Также делимся другими интересными праздничными темами к Пасхе 2026

В какие дни можно выпекать паски, чтобы сдоба получилась пышной и вкусной.

Как итальянский рождественский панетоне заменил украинскую паску на Пасху.

В какие дни Страстной недели можно убирать дом, чтобы счастье сопровождало весь год.