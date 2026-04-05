Что положить в корзину на Пасху 2026: год будет счастливый и богатый

Что положить в корзину на Пасху 2026: год будет счастливый и богатый

Дата публикации 5 апреля 2026 20:40
Пасхальная корзина 2026: что класть на Пасху по приметам, чтобы год был счастливым
Пасхальная корзина с праздничными блюдами. Фото: vsn.ua

Пасха 2026 уже на пороге, большой церковный праздник мы встретим 12 апреля. И самое время подумать, как собрать праздничную корзину. Ведь в украинской традиции каждый продукт на праздник имеет свое значение и глубокий смысл.

Новини.LIVE рассказывает, что по народным приметам обязательно должно быть в пасхальной корзине 2026, чтобы год был счастливым и щедрым.

Когда святить пасхальную корзину в 2026 году

Освящение корзины традиционно происходит еще с вечера Великой субботы. Но большинство верующих все же посещают праздничную Божественную Литургию в воскресенье утром, после которой и освящают продукты на Пасху.

Что обязательно положить в пасхальную корзину

Пасхальная корзина — это не просто набор продуктов, а символ завершения поста и радости Воскресения. По церковной традиции, в корзину кладут именно то, от чего воздерживались во время поста. Но каждое блюдо имеет свое значение:

  • пасха — главный символ Пасхи и сердце пасхальной корзины. Праздничная выпечка олицетворяет жизнь, Царство Небесное и воскресение. По традиции, в храм несут одну большую паску от всей семьи;
  • яйца — символ новой жизни и возрождения. А украинские писанки — это уже целое искусство с глубокими давними символами;
  • мясные и молочные продукты — символ достатка. В корзину добавляют: колбасу или ветчину, сало, сыр и масло;
  • хрен — символ силы духа и выносливости;
  • соль — оберег, знак очищения и достатка. Освященную соль часто хранят в течение года как защиту для дома;
  • свеча — символ света и веры.

 

Украинцы на Пасху освящают праздничные корзины. Фото: УНИАН

Как правильно оформить пасхальную корзину

Не менее важно и оформление, ведь оно создает ту самую праздничную атмосферу и подчеркивает уважение к традициям. Обычно:

  • дно корзины застилают вышитым рушником;
  • в центр ставят паску;
  • вокруг выкладывают яйца и другие продукты;
  • добавляют церковную свечу;
  • сверху накрывают рушником или красивой салфеткой;
  • украшают зеленью или цветами.

Светлана Конюшенко - Редактор
Светлана Конюшенко
