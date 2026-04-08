Пасха 2026: какие пять запретов нельзя нарушать, чтобы не навлечь беду

Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Праздники Пасха 2026: какие пять запретов соблюдать, чтобы не было беды

Пасха 2026: какие пять запретов соблюдать, чтобы не было беды

Ua ru
Дата публикации 8 апреля 2026 04:45
Верующая в церкви ставит свечу в церкви. Фото: pomisna.info

Вскоре православные христиане в Украине встретят самое светлое событие года — Пасху. Праздник, который состоится 12 апреля, полон традициями и народными приметами, которые обещают счастье. Хозяйки пекут ароматные куличи, красят яйца, а семьи собираются за праздничным столом после богослужения. В то же время в эту дату нужно придерживаться определенных запретов.

Новини.LIVE рассказывает, что нельзя делать на Пасху 2026, чтобы провести праздник со светлым сердцем и избежать проблем.

Что нельзя делать на Пасху 2026: пять главных запретов

Не допускайте ссор и негатива

В Светлое Христово Воскресение любые конфликты считаются грехом. Ругань, обиды, зависть или даже внутреннее раздражение способны испортить энергетику дня. Лучше отложить все споры и сделать шаг навстречу примирению, отпустить обиды. Искреннее прощение и добрые слова способны вернуть в жизнь гармонию и счастье.

Не переедайте и не злоупотребляйте алкоголем

Читайте также:

Праздничный стол на Пасху всегда богат, но важно знать меру. Чрезмерное потребление пищи или алкоголя противоречит духовному содержанию этого дня. По традиции, допускается бокал кагора, но злоупотребление считается грехом.

Не будьте равнодушными к другим

Одна из главных пасхальных добродетелей — милосердие. По народным верованиям, добро, сделанное на Пасху, возвращается сторицей. А вот равнодушие, жадность или жестокость в этот день считаются особенно тяжелыми проявлениями.

Не занимайтесь будничными делами

В этот день не стоит перегружать себя домашними хлопотами. Уборку, ремонт, работу в саду или рукоделие лучше перенести на другое время. Пасха предназначена для покоя, молитвы и общения с родными.

Не поминайте умерших в этот день

Пасха символизирует победу жизни над смертью, поэтому поминовение усопших в этот день не проводят. Для этого существуют специальные дни после праздника — Проводы или Радоница.

Однако если случается печальное событие в пасхальный период, церковь не отказывает в проведении необходимых обрядов.

Также делимся другими интересными темами к Пасхе

Сколько яиц класть в пасхальную корзину, чтобы год был щедрым и счастливым.

Какие продукты можно освящать в церкви на Пасху.

В какие дни можно выпекать куличи к празднику, чтобы сдоба получилась пышной и вкусной.

Пасха народные приметы запреты на праздник
Светлана Конюшенко - Редактор
Автор:
Светлана Конюшенко
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации