Пасха 2026: какие пять запретов нельзя нарушать, чтобы не навлечь беду

Верующая в церкви ставит свечу в церкви. Фото: pomisna.info

Вскоре православные христиане в Украине встретят самое светлое событие года — Пасху. Праздник, который состоится 12 апреля, полон традициями и народными приметами, которые обещают счастье. Хозяйки пекут ароматные куличи, красят яйца, а семьи собираются за праздничным столом после богослужения. В то же время в эту дату нужно придерживаться определенных запретов.

Новини.LIVE рассказывает, что нельзя делать на Пасху 2026, чтобы провести праздник со светлым сердцем и избежать проблем.

Что нельзя делать на Пасху 2026: пять главных запретов

Не допускайте ссор и негатива

В Светлое Христово Воскресение любые конфликты считаются грехом. Ругань, обиды, зависть или даже внутреннее раздражение способны испортить энергетику дня. Лучше отложить все споры и сделать шаг навстречу примирению, отпустить обиды. Искреннее прощение и добрые слова способны вернуть в жизнь гармонию и счастье.

Не переедайте и не злоупотребляйте алкоголем

Праздничный стол на Пасху всегда богат, но важно знать меру. Чрезмерное потребление пищи или алкоголя противоречит духовному содержанию этого дня. По традиции, допускается бокал кагора, но злоупотребление считается грехом.

Не будьте равнодушными к другим

Одна из главных пасхальных добродетелей — милосердие. По народным верованиям, добро, сделанное на Пасху, возвращается сторицей. А вот равнодушие, жадность или жестокость в этот день считаются особенно тяжелыми проявлениями.

Не занимайтесь будничными делами

В этот день не стоит перегружать себя домашними хлопотами. Уборку, ремонт, работу в саду или рукоделие лучше перенести на другое время. Пасха предназначена для покоя, молитвы и общения с родными.

Не поминайте умерших в этот день

Пасха символизирует победу жизни над смертью, поэтому поминовение усопших в этот день не проводят. Для этого существуют специальные дни после праздника — Проводы или Радоница.

Однако если случается печальное событие в пасхальный период, церковь не отказывает в проведении необходимых обрядов.

