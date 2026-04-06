Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Праздники Сколько яиц класть в пасхальную корзину, чтобы год был щедрым

Сколько яиц класть в пасхальную корзину, чтобы год был щедрым

Ua ru
Дата публикации 6 апреля 2026 20:40
Пасха 2026: сколько яиц класть в праздничную корзину, чтобы год был щедрым
Женщина кладет пасхальные яйца в пасхальную корзину. Фото: shutterstock.com

Пасха — время семейных традиций. Большую роль в украинской культуре играют продукты, которые готовят на праздник. Каждый имеет свой символизм. Поэтому украинцы тщательно продумывают, что класть в пасхальную корзину. Крашенки — настоящий символ жизни и благословения для всей семьи. А их количество тоже имеет свое значение.

Новини.LIVE рассказывает, сколько яиц положить в праздничную корзину, чтобы она стала действительно магической, принесла счастье и достаток.

Почему яйца — главный символ Пасхи

Древняя библейская притча о Марии Магдалине, рассказывает, как мироносица пришла к императору Тиберию, чтобы известить его о воскресении Иисуса Христа. По обычаю богачи несли с собой дары властелину. Мария не имела драгоценностей, поэтому подарила императору простое белое куриное яйцо со словами "Христос воскрес!". Он не поверил, заявив, что мертвый не может воскреснуть, как и белое яйцо не может стать красным. Но не успел Тиберий договорить, как яйцо на его глазах из белого превратилось в красное, словно облитое кровью. Так, красное яйцо стало символом дарованной жизни и духовного возрождения.

В украинской народной традиции, яйца считаются еще и мощным оберегом: освященное яйцо защищает дом, приносит здоровье и благополучие, а также символизирует начало нового цикла — весны и пробуждения природы.

Сколько яиц красить и святить на Пасху

По церковной традиции:

Читайте также:
  • 3 яйца — в честь Святой Троицы.
  • 12 яиц — как символ апостолов Иисуса.
  • 13 — это число имеет особый символизм в христианстве, 12 яиц является символом учеников Иисуса Христа, а тринадцатое — символизирует самого Спасителя.

Но священнослужители отмечают, главное не количество, а искренняя вера и намерение, с которым вы готовите корзину.

Народные приметы о количестве яиц:

  • нечетное количество: 3, 5, 7, 9 и более — нечетные числа "живые", они приносят движение, развитие и жизнь;
  • 5-7 яиц — для достатка и защиты семьи;
  • 9 и более — символ щедрого года и богатства.

Также по народным приметам стоит к Пасхе готовить столько пасхальных яиц, сколько членов семьи, чтобы каждый получил освященное яйцо, как оберег, чтобы болезни обходили стороной, а год был счастливым. А еще несколько на подарок крестникам, соседям или друзьям, и одно символическое поминальное яйцо — для душ умерших.

Какое значение цветов пасхальных яиц

  • Красное — кровь Христа и дар жизни. Самый распространенный выбор для пасхальной корзины.
  • Желтое — свет, тепло и радость.
  • Голубое — чистота и духовность.
  • Зеленое — обновление и возрождение природы.

народные приметы пасхальная корзина Пасха 2026 пасхальные яйца
Светлана Конюшенко - Редактор
Автор:
Светлана Конюшенко
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации