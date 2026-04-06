Пасха 2026: сколько яиц класть в праздничную корзину, чтобы год был щедрым

Сколько яиц класть в пасхальную корзину, чтобы год был щедрым
Пасха — время семейных традиций. Большую роль в украинской культуре играют продукты, которые готовят на праздник. Каждый имеет свой символизм. Поэтому украинцы тщательно продумывают, что класть в пасхальную корзину. Крашенки — настоящий символ жизни и благословения для всей семьи. А их количество тоже имеет свое значение.
Новини.LIVE рассказывает, сколько яиц положить в праздничную корзину, чтобы она стала действительно магической, принесла счастье и достаток.
Почему яйца — главный символ Пасхи
Древняя библейская притча о Марии Магдалине, рассказывает, как мироносица пришла к императору Тиберию, чтобы известить его о воскресении Иисуса Христа. По обычаю богачи несли с собой дары властелину. Мария не имела драгоценностей, поэтому подарила императору простое белое куриное яйцо со словами "Христос воскрес!". Он не поверил, заявив, что мертвый не может воскреснуть, как и белое яйцо не может стать красным. Но не успел Тиберий договорить, как яйцо на его глазах из белого превратилось в красное, словно облитое кровью. Так, красное яйцо стало символом дарованной жизни и духовного возрождения.
В украинской народной традиции, яйца считаются еще и мощным оберегом: освященное яйцо защищает дом, приносит здоровье и благополучие, а также символизирует начало нового цикла — весны и пробуждения природы.
Сколько яиц красить и святить на Пасху
По церковной традиции:
- 3 яйца — в честь Святой Троицы.
- 12 яиц — как символ апостолов Иисуса.
- 13 — это число имеет особый символизм в христианстве, 12 яиц является символом учеников Иисуса Христа, а тринадцатое — символизирует самого Спасителя.
Но священнослужители отмечают, главное не количество, а искренняя вера и намерение, с которым вы готовите корзину.
Народные приметы о количестве яиц:
- нечетное количество: 3, 5, 7, 9 и более — нечетные числа "живые", они приносят движение, развитие и жизнь;
- 5-7 яиц — для достатка и защиты семьи;
- 9 и более — символ щедрого года и богатства.
Также по народным приметам стоит к Пасхе готовить столько пасхальных яиц, сколько членов семьи, чтобы каждый получил освященное яйцо, как оберег, чтобы болезни обходили стороной, а год был счастливым. А еще несколько на подарок крестникам, соседям или друзьям, и одно символическое поминальное яйцо — для душ умерших.
Какое значение цветов пасхальных яиц
- Красное — кровь Христа и дар жизни. Самый распространенный выбор для пасхальной корзины.
- Желтое — свет, тепло и радость.
- Голубое — чистота и духовность.
- Зеленое — обновление и возрождение природы.
