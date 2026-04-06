Пасха 2026: сколько яиц класть в праздничную корзину, чтобы год был щедрым

Пасха — время семейных традиций. Большую роль в украинской культуре играют продукты, которые готовят на праздник. Каждый имеет свой символизм. Поэтому украинцы тщательно продумывают, что класть в пасхальную корзину. Крашенки — настоящий символ жизни и благословения для всей семьи. А их количество тоже имеет свое значение.

сколько яиц положить в праздничную корзину, чтобы она стала действительно магической, принесла счастье и достаток.

Почему яйца — главный символ Пасхи

Древняя библейская притча о Марии Магдалине, рассказывает, как мироносица пришла к императору Тиберию, чтобы известить его о воскресении Иисуса Христа. По обычаю богачи несли с собой дары властелину. Мария не имела драгоценностей, поэтому подарила императору простое белое куриное яйцо со словами "Христос воскрес!". Он не поверил, заявив, что мертвый не может воскреснуть, как и белое яйцо не может стать красным. Но не успел Тиберий договорить, как яйцо на его глазах из белого превратилось в красное, словно облитое кровью. Так, красное яйцо стало символом дарованной жизни и духовного возрождения.

В украинской народной традиции, яйца считаются еще и мощным оберегом: освященное яйцо защищает дом, приносит здоровье и благополучие, а также символизирует начало нового цикла — весны и пробуждения природы.

Сколько яиц красить и святить на Пасху

По церковной традиции:

3 яйца — в честь Святой Троицы.

— в честь Святой Троицы. 12 яиц — как символ апостолов Иисуса.

— как символ апостолов Иисуса. 13 — это число имеет особый символизм в христианстве, 12 яиц является символом учеников Иисуса Христа, а тринадцатое — символизирует самого Спасителя.

Но священнослужители отмечают, главное не количество, а искренняя вера и намерение, с которым вы готовите корзину.

Народные приметы о количестве яиц:

нечетное количество : 3, 5, 7, 9 и более — нечетные числа "живые", они приносят движение, развитие и жизнь;

: 3, 5, 7, 9 и более — нечетные числа "живые", они приносят движение, развитие и жизнь; 5-7 яиц — для достатка и защиты семьи;

— для достатка и защиты семьи; 9 и более — символ щедрого года и богатства.

Также по народным приметам стоит к Пасхе готовить столько пасхальных яиц, сколько членов семьи, чтобы каждый получил освященное яйцо, как оберег, чтобы болезни обходили стороной, а год был счастливым. А еще несколько на подарок крестникам, соседям или друзьям, и одно символическое поминальное яйцо — для душ умерших.

Какое значение цветов пасхальных яиц

Красное — кровь Христа и дар жизни. Самый распространенный выбор для пасхальной корзины.

— кровь Христа и дар жизни. Самый распространенный выбор для пасхальной корзины. Желтое — свет, тепло и радость.

— свет, тепло и радость. Голубое — чистота и духовность.

— чистота и духовность. Зеленое — обновление и возрождение природы.

