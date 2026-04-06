Великдень 2026: скільки яєць класти у святковий кошик, щоб рік був щедрим

Жінка кладе крашанки у великодній кошик.

Великдень — час родинних традицій. Велику роль в українській культурі відіграють продукти, які готують на свято. Кожен має свій символізм. Тому українці ретельно продумують, що класти у великодній кошик. Крашанки — справжній символ життя та благословення для всієї родини. А їх кількість теж має своє значення.

скільки яєць покласти у святковий кошик, щоб він став справді магічним, приніс щастя та достаток.

Чому яйця — головний символ Великодня

Давня біблійна притча про Марію Магдалину, розповідає, як мироносиця прийшла до імператора Тиберія, щоб сповістити його про воскресіння Ісуса Христа. За звичаєм багатії несли з собою дари властителеві. Марія не мала коштовностей, тому подарувала імператорові просте біле куряче яйце зі словами "Христос воскрес!". Він не повірив, заявивши, що мертвий не може воскреснути, як і біле яйце не може стати червоним. Але не встиг Тиберій домовити, як яйце на його очах із білого перетворилося на червоне, немов облите кров'ю. Так, червоне яйце стало символом дарованого життя та духовного відродження.

В українській народній традиції, яйця вважаються ще й потужним оберегом: освячене яйце захищає дім, приносить здоров'я та добробут, а також символізує початок нового циклу — весни та пробудження природи.

Скільки яєць фарбувати та святити на Великдень

За церковною традицією:

3 яйця — на честь Святої Трійці.

— на честь Святої Трійці. 12 яєць — як символ апостолів Ісуса.

— як символ апостолів Ісуса. 13 — це число має особливий символізм у християнстві, 12 яєць є символом учнів Ісуса Христа, а тринадцяте — символізує самого Спасителя.

Але священнослужителі наголошують, головне не кількість, а щира віра та намір, з яким ви готуєте кошик.

Народні прикмети про кількість яєць:

непарна кількість : 3, 5, 7, 9 і більше — непарні числа "живі", вони приносять рух, розвиток та життя;

: 3, 5, 7, 9 і більше — непарні числа "живі", вони приносять рух, розвиток та життя; 5-7 яєць — для достатку та захисту родини;

— для достатку та захисту родини; 9 і більше — символ щедрого року та багатства.

Також за народними прикметами варто до Великодня готувати стільки крашанок, скільки членів родини, щоб кожен отримав освячене яйце, як оберіг, щоб хвороби оминали стороною, а рік був щасливим. А ще декілька на подарунок хрещеникам, сусідам або друзям, і одне символічне поминальне яйце — для душ померлих.

Яке значення кольорів крашанок

Червоне — кров Христа та дар життя. Найпоширеніший вибір для великоднього кошика.

— кров Христа та дар життя. Найпоширеніший вибір для великоднього кошика. Жовте — світло, тепло та радість.

— світло, тепло та радість. Блакитне — чистота та духовність.

— чистота та духовність. Зелене — оновлення та відродження природи.

