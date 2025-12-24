Привітання зі Святвечором 24 грудня 2025 — красиві проза, вірші та листівки

В Україні Святвечір 2025 — щирі побажання та красиві листівки
Сьогодні, 24 грудня, українці зустрічають Святвечір — тепле свято, що передує Різдву. У цей день заведено збиратися усією родиною за святковим столом й куштувати пісні страви. В багатьох регіонах України вже звучать веселі колядки. І, звичайно, у цю дату важливо привітати близьких, друзів та знайомих, побажати їм миру, достатку та міцного здоров'я.
Новини.LIVE ділиться щирими привітаннями зі Святвечором у віршах, прозі та яскравих листівках.
Святвечір 2025 — колядки та привітання у віршах українською мовою
Вечеря йде до нас свята,
Дзвінко лине коляда,
З неба нам зоря звіщає:
Радійте! Святкуйте — Христос ся рождає!
***
З Святою вечерею вас привітаю,
Смачної куті від душі побажаю.
Хай радість та благість в душі запанують,
Хай рідні, кохані поважно цінують!
Хай вечір Святий надихає на краще,
Хай мрії швиденько здійсняються завжди.
Щоб жити красиво, щасливо із Богом
І завжди вертатись до свого порогу!
***
Коляд, коляд, коляда
У віконце загляда.
У різдвяну світлу нічку
Запали на радість свічку.
Коляду поклич до хати,
Щоб Ісуса привітати.
Люди добрі, колядуйте,
Сина Божого шануйте!
***
Святий вечір настає
Зірочка моргає,
До вечері кличе всіх
У вікно заглядає.
На столі дванадцять страв
Та з медом кутя,
Славимо колядкою
Народження Христа!
***
Сніжком запорошило все:
Стежинку і дорогу.
Спішить, спішить колядочка
До нашого порогу.
Несе вона в торбиночці
Про щастя світлу мрію,
Дарує нам колядочка
І віру і надію.
Лунають ніжно дзвоники
Від хати і до хати.
Спішить, спішить колядочка
Нам щастя побажати!
Зі Святвечора!
***
Нехай різдвяна зірниця
Освітить радістю лиця,
Нехай вкаже шлях до любові,
Щоб ви були веселі та здорові!
***
Нехай кутя Вам буде з медом й маком,
Веселою хай буде коляда!
І свят, і буднів Вам — в добрі зі смаком,
Нехай розквітне сила молода!
Зі Святвечором!
***
Хай Ангел торкнеться Вас ніжним крилом,
Зігріє Вам серце різдвяним теплом.
Хай радість, кохання наповнять Ваш дім,
Оселиться щастя та спокій у нім.
Зі Святвечором!
***
Хай здоров'я з Вами буде
Хай Вас гумор не забуде,
Хай смачна кутя удасться,
Хай завжди панує щастя,
Щоб весело і багато провели Різдвяні свята!
***
Під обрусом — сіно,
На обрусі — свічка,
На всю хату пахне
Свіжа паляничка.
На втіху дорослим,
На радість малечі
Йде до нас у гості
Святий добрий вечір!
Зі святом!
***
Хай у Вашій хаті — злагода панує,
Хай любов дитяти за вами мандрує,
Зичу господарям щастя й врожаю,
Усім добрим людям — здоров'я бажаю!
***
Зірочка різдвяна палає,
Святвечір народ зустрічає,
Нехай Господь щирою рукою
Наділе вас долею легкою,
Бажаю віри і терпіння
Та Божого благословіння.
***
Із Святою вечерею вітаю,
Тепла і миру кожному бажаю.
Вечірня зірочка нехай засяє,
Кожен дім добром осяє,
Нехай щастя подарує,
Лише найкращим зачарує.
Святий вечір 24 грудня — красиві побажання у прозі
Вітаю зі Святвечором! Нехай сьогодні вашу оселю наповнять мир, злагода та щира радість. Бажаю добра родині й мирного неба над Україною.
***
Щиро вітаю з Різдвяним Святвечором! Нехай перша вечірня зоря принесе у ваш дім Боже благословення, міцне здоров'я та затишок.
***
Хай вечірня молитва принесе мир душі, святкова вечеря — єдність родині, а різдвяна зоря — надію серцю. Бажаю достатку в домі, світла в думках і щирості в словах. Зі Святвечором!
***
Зі Святвечором! Бажаю міцного здоров'я, добробуту, взаємної підтримки в родині та радості, яка зігріває серце без зайвих слів.
***
Нехай Різдвяний Святвечір буде наповнений гармонією, родинною турботою та радістю, що живе в простих речах. Зі святом!
***
Нехай у вашому домі буде тепло від любові, світло від віри, а серце буде спокійним від добрих думок. Бажаю миру, здоров'я та щастя. Зі Святвечором!
Красиві листівки зі Святвечором 2025
