Привітання зі Святвечором 24 грудня 2025 — красиві проза, вірші та листівки

Святкові заходи у Львові. Фото: starylev.com.ua

Сьогодні, 24 грудня, українці зустрічають Святвечір — тепле свято, що передує Різдву. У цей день заведено збиратися усією родиною за святковим столом й куштувати пісні страви. В багатьох регіонах України вже звучать веселі колядки. І, звичайно, у цю дату важливо привітати близьких, друзів та знайомих, побажати їм миру, достатку та міцного здоров'я.

Новини.LIVE ділиться щирими привітаннями зі Святвечором у віршах, прозі та яскравих листівках.

Реклама

Читайте також:

Святвечір 2025 — колядки та привітання у віршах українською мовою

Вечеря йде до нас свята,

Дзвінко лине коляда,

З неба нам зоря звіщає:

Радійте! Святкуйте — Христос ся рождає!

***

З Святою вечерею вас привітаю,

Смачної куті від душі побажаю.

Хай радість та благість в душі запанують,

Хай рідні, кохані поважно цінують!

Хай вечір Святий надихає на краще,

Хай мрії швиденько здійсняються завжди.

Щоб жити красиво, щасливо із Богом

І завжди вертатись до свого порогу!

***

Коляд, коляд, коляда

У віконце загляда.

У різдвяну світлу нічку

Запали на радість свічку.

Коляду поклич до хати,

Щоб Ісуса привітати.

Люди добрі, колядуйте,

Сина Божого шануйте!

***

Святий вечір настає

Зірочка моргає,

До вечері кличе всіх

У вікно заглядає.

На столі дванадцять страв

Та з медом кутя,

Славимо колядкою

Народження Христа!

***

Сніжком запорошило все:

Стежинку і дорогу.

Спішить, спішить колядочка

До нашого порогу.

Несе вона в торбиночці

Про щастя світлу мрію,

Дарує нам колядочка

І віру і надію.

Лунають ніжно дзвоники

Від хати і до хати.

Спішить, спішить колядочка

Нам щастя побажати!

Зі Святвечора!

***

Нехай різдвяна зірниця

Освітить радістю лиця,

Нехай вкаже шлях до любові,

Щоб ви були веселі та здорові!

***

Нехай кутя Вам буде з медом й маком,

Веселою хай буде коляда!

І свят, і буднів Вам — в добрі зі смаком,

Нехай розквітне сила молода!

Зі Святвечором!

***

Хай Ангел торкнеться Вас ніжним крилом,

Зігріє Вам серце різдвяним теплом.

Хай радість, кохання наповнять Ваш дім,

Оселиться щастя та спокій у нім.

Зі Святвечором!

***

Хай здоров'я з Вами буде

Хай Вас гумор не забуде,

Хай смачна кутя удасться,

Хай завжди панує щастя,

Щоб весело і багато провели Різдвяні свята!

***

Під обрусом — сіно,

На обрусі — свічка,

На всю хату пахне

Свіжа паляничка.

На втіху дорослим,

На радість малечі

Йде до нас у гості

Святий добрий вечір!

Зі святом!

***

Хай у Вашій хаті — злагода панує,

Хай любов дитяти за вами мандрує,

Зичу господарям щастя й врожаю,

Усім добрим людям — здоров'я бажаю!

***

Зірочка різдвяна палає,

Святвечір народ зустрічає,

Нехай Господь щирою рукою

Наділе вас долею легкою,

Бажаю віри і терпіння

Та Божого благословіння.

***

Із Святою вечерею вітаю,

Тепла і миру кожному бажаю.

Вечірня зірочка нехай засяє,

Кожен дім добром осяє,

Нехай щастя подарує,

Лише найкращим зачарує.

Святий вечір 24 грудня — красиві побажання у прозі

Вітаю зі Святвечором! Нехай сьогодні вашу оселю наповнять мир, злагода та щира радість. Бажаю добра родині й мирного неба над Україною.

***

Щиро вітаю з Різдвяним Святвечором! Нехай перша вечірня зоря принесе у ваш дім Боже благословення, міцне здоров'я та затишок.

***

Хай вечірня молитва принесе мир душі, святкова вечеря — єдність родині, а різдвяна зоря — надію серцю. Бажаю достатку в домі, світла в думках і щирості в словах. Зі Святвечором!

***

Зі Святвечором! Бажаю міцного здоров'я, добробуту, взаємної підтримки в родині та радості, яка зігріває серце без зайвих слів.

***

Нехай Різдвяний Святвечір буде наповнений гармонією, родинною турботою та радістю, що живе в простих речах. Зі святом!

***

Нехай у вашому домі буде тепло від любові, світло від віри, а серце буде спокійним від добрих думок. Бажаю миру, здоров'я та щастя. Зі Святвечором!

Красиві листівки зі Святвечором 2025

Листівки зі Святвечором 2025. Колаж: Новини.LIVE

Листівки зі Святвечором 2025. Колаж: Новини.LIVE

Листівки зі Святвечором 2025. Колаж: Новини.LIVE

Листівки зі Святвечором 2025. Колаж: Новини.LIVE

Також пропонуємо інші святкові теми

Що категорично не можна робити на Святвечір.

Як очищали і захищали оселю від зла у Святвечір.

Які красиві колядки співати на Святвечір та Різдво.

Які веселі колядки можна вивчити з дітьми.