Поздравления с Сочельником 24 декабря 2025 — красивые проза, стихи и открытки

В Украине Сочельник 2025 — добрые пожелания и красивые открытки
Сегодня, 24 декабря, украинцы встречают Сочельник — теплый праздник, предшествующий Рождеству. В этот день принято собираться всей семьей за праздничным столом и пробовать постные блюда. Во многих регионах Украины уже звучат веселые колядки. И, конечно, в эту дату важно поздравить близких, друзей и знакомых, пожелать им мира, достатка и крепкого здоровья.
Новини.LIVE делится искренними поздравлениями с Сочельником в стихах, прозе и ярких открытках.
Сочельник 2025 — колядки и поздравления в стихах на украинском языке
Вечеря йде до нас свята,
Дзвінко лине коляда,
З неба нам зоря звіщає:
Радійте! Святкуйте — Христос ся рождає!
***
З Святою вечерею вас привітаю,
Смачної куті від душі побажаю.
Хай радість та благість в душі запанують,
Хай рідні, кохані поважно цінують!
Хай вечір Святий надихає на краще,
Хай мрії швиденько здійсняються завжди.
Щоб жити красиво, щасливо із Богом
І завжди вертатись до свого порогу!
***
Коляд, коляд, коляда
У віконце загляда.
У різдвяну світлу нічку
Запали на радість свічку.
Коляду поклич до хати,
Щоб Ісуса привітати.
Люди добрі, колядуйте,
Сина Божого шануйте!
***
Святий вечір настає
Зірочка моргає,
До вечері кличе всіх
У вікно заглядає.
На столі дванадцять страв
Та з медом кутя,
Славимо колядкою
Народження Христа!
***
Сніжком запорошило все:
Стежинку і дорогу.
Спішить, спішить колядочка
До нашого порогу.
Несе вона в торбиночці
Про щастя світлу мрію,
Дарує нам колядочка
І віру і надію.
Лунають ніжно дзвоники
Від хати і до хати.
Спішить, спішить колядочка
Нам щастя побажати!
Зі Святвечора!
***
Нехай різдвяна зірниця
Освітить радістю лиця,
Нехай вкаже шлях до любові,
Щоб ви були веселі та здорові!
***
Нехай кутя Вам буде з медом й маком,
Веселою хай буде коляда!
І свят, і буднів Вам — в добрі зі смаком,
Нехай розквітне сила молода!
Зі Святвечором!
***
Хай Ангел торкнеться Вас ніжним крилом,
Зігріє Вам серце різдвяним теплом.
Хай радість, кохання наповнять Ваш дім,
Оселиться щастя та спокій у нім.
Зі Святвечором!
***
Хай здоров'я з Вами буде
Хай Вас гумор не забуде,
Хай смачна кутя удасться,
Хай завжди панує щастя,
Щоб весело і багато провели Різдвяні свята!
***
Під обрусом — сіно,
На обрусі — свічка,
На всю хату пахне
Свіжа паляничка.
На втіху дорослим,
На радість малечі
Йде до нас у гості
Святий добрий вечір!
Зі святом!
***
Хай у Вашій хаті — злагода панує,
Хай любов дитяти за вами мандрує,
Зичу господарям щастя й врожаю,
Усім добрим людям — здоров'я бажаю!
***
Зірочка різдвяна палає,
Святвечір народ зустрічає,
Нехай Господь щирою рукою
Наділе вас долею легкою,
Бажаю віри і терпіння
Та Божого благословіння.
***
Із Святою вечерею вітаю,
Тепла і миру кожному бажаю.
Вечірня зірочка нехай засяє,
Кожен дім добром осяє,
Нехай щастя подарує,
Лише найкращим зачарує.
Святой вечер 24 декабря — красивые пожелания в прозе
Поздравляю с Сочельником! Пусть сегодня ваш дом наполнят мир, согласие и искренняя радость. Желаю добра семье и мирного неба над Украиной.
***
Искренне поздравляю с Рождественским Сочельником! Пусть первая вечерняя заря принесет в ваш дом Божье благословение, крепкое здоровье и уют.
***
Пусть вечерняя молитва принесет мир душе, праздничный ужин — единство семье, а рождественская звезда — надежду сердцу. Желаю достатка в доме, света в мыслях и искренности в словах. С Сочельником!
***
С Сочельником! Желаю крепкого здоровья, благополучия, взаимной поддержки в семье и радости, которая согревает сердце без лишних слов.
***
Пусть Рождественский Сочельник будет наполнен гармонией, семейной заботой и радостью, живущей в простых вещах. С праздником!
***
Пусть в вашем доме будет тепло от любви, свет от веры, а сердце будет спокойным от добрых мыслей. Желаю мира, здоровья и счастья. С Сочельником!
Красивые открытки с Сочельником 2025
Также предлагаем другие праздничные темы
Что категорически нельзя делать на Сочельник.
Как очищали и защищали дом от зла в Сочельник.
Какие красивые колядки петь в Сочельник и Рождество.
Какие веселые колядки можно выучить с детьми.
Читайте Новини.LIVE!