Поздравления с Сочельником 24 декабря 2025 — красивые проза, стихи и открытки

Праздничные мероприятия во Львове. Фото: starylev.com.ua

Сегодня, 24 декабря, украинцы встречают Сочельник — теплый праздник, предшествующий Рождеству. В этот день принято собираться всей семьей за праздничным столом и пробовать постные блюда. Во многих регионах Украины уже звучат веселые колядки. И, конечно, в эту дату важно поздравить близких, друзей и знакомых, пожелать им мира, достатка и крепкого здоровья.

Новини.LIVE делится искренними поздравлениями с Сочельником в стихах, прозе и ярких открытках.

Сочельник 2025 — колядки и поздравления в стихах на украинском языке

Вечеря йде до нас свята,

Дзвінко лине коляда,

З неба нам зоря звіщає:

Радійте! Святкуйте — Христос ся рождає!

***

З Святою вечерею вас привітаю,

Смачної куті від душі побажаю.

Хай радість та благість в душі запанують,

Хай рідні, кохані поважно цінують!

Хай вечір Святий надихає на краще,

Хай мрії швиденько здійсняються завжди.

Щоб жити красиво, щасливо із Богом

І завжди вертатись до свого порогу!

***

Коляд, коляд, коляда

У віконце загляда.

У різдвяну світлу нічку

Запали на радість свічку.

Коляду поклич до хати,

Щоб Ісуса привітати.

Люди добрі, колядуйте,

Сина Божого шануйте!

***

Святий вечір настає

Зірочка моргає,

До вечері кличе всіх

У вікно заглядає.

На столі дванадцять страв

Та з медом кутя,

Славимо колядкою

Народження Христа!

***

Сніжком запорошило все:

Стежинку і дорогу.

Спішить, спішить колядочка

До нашого порогу.

Несе вона в торбиночці

Про щастя світлу мрію,

Дарує нам колядочка

І віру і надію.

Лунають ніжно дзвоники

Від хати і до хати.

Спішить, спішить колядочка

Нам щастя побажати!

Зі Святвечора!

***

Нехай різдвяна зірниця

Освітить радістю лиця,

Нехай вкаже шлях до любові,

Щоб ви були веселі та здорові!

***

Нехай кутя Вам буде з медом й маком,

Веселою хай буде коляда!

І свят, і буднів Вам — в добрі зі смаком,

Нехай розквітне сила молода!

Зі Святвечором!

***

Хай Ангел торкнеться Вас ніжним крилом,

Зігріє Вам серце різдвяним теплом.

Хай радість, кохання наповнять Ваш дім,

Оселиться щастя та спокій у нім.

Зі Святвечором!

***

Хай здоров'я з Вами буде

Хай Вас гумор не забуде,

Хай смачна кутя удасться,

Хай завжди панує щастя,

Щоб весело і багато провели Різдвяні свята!

***

Під обрусом — сіно,

На обрусі — свічка,

На всю хату пахне

Свіжа паляничка.

На втіху дорослим,

На радість малечі

Йде до нас у гості

Святий добрий вечір!

Зі святом!

***

Хай у Вашій хаті — злагода панує,

Хай любов дитяти за вами мандрує,

Зичу господарям щастя й врожаю,

Усім добрим людям — здоров'я бажаю!

***

Зірочка різдвяна палає,

Святвечір народ зустрічає,

Нехай Господь щирою рукою

Наділе вас долею легкою,

Бажаю віри і терпіння

Та Божого благословіння.

***

Із Святою вечерею вітаю,

Тепла і миру кожному бажаю.

Вечірня зірочка нехай засяє,

Кожен дім добром осяє,

Нехай щастя подарує,

Лише найкращим зачарує.

Святой вечер 24 декабря — красивые пожелания в прозе

Поздравляю с Сочельником! Пусть сегодня ваш дом наполнят мир, согласие и искренняя радость. Желаю добра семье и мирного неба над Украиной.

***

Искренне поздравляю с Рождественским Сочельником! Пусть первая вечерняя заря принесет в ваш дом Божье благословение, крепкое здоровье и уют.

***

Пусть вечерняя молитва принесет мир душе, праздничный ужин — единство семье, а рождественская звезда — надежду сердцу. Желаю достатка в доме, света в мыслях и искренности в словах. С Сочельником!

***

С Сочельником! Желаю крепкого здоровья, благополучия, взаимной поддержки в семье и радости, которая согревает сердце без лишних слов.

***

Пусть Рождественский Сочельник будет наполнен гармонией, семейной заботой и радостью, живущей в простых вещах. С праздником!

***

Пусть в вашем доме будет тепло от любви, свет от веры, а сердце будет спокойным от добрых мыслей. Желаю мира, здоровья и счастья. С Сочельником!

Красивые открытки с Сочельником 2025

Открытки с Сочельником 2025. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки с Сочельником 2025. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки с Сочельником 2025. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки с Сочельником 2025. Коллаж: Новини.LIVE

