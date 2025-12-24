Видео
Україна
В Украине Сочельник 2025 — добрые пожелания и красивые открытки

В Украине Сочельник 2025 — добрые пожелания и красивые открытки

Дата публикации 24 декабря 2025 06:02
Поздравления с Сочельником 24 декабря 2025 — красивые проза, стихи и открытки
Праздничные мероприятия во Львове. Фото: starylev.com.ua

Сегодня, 24 декабря, украинцы встречают Сочельник — теплый праздник, предшествующий Рождеству. В этот день принято собираться всей семьей за праздничным столом и пробовать постные блюда. Во многих регионах Украины уже звучат веселые колядки. И, конечно, в эту дату важно поздравить близких, друзей и знакомых, пожелать им мира, достатка и крепкого здоровья.

Новини.LIVE делится искренними поздравлениями с Сочельником в стихах, прозе и ярких открытках.

Читайте также:

Сочельник 2025 — колядки и поздравления в стихах на украинском языке

Вечеря йде до нас свята,
Дзвінко лине коляда,
З неба нам зоря звіщає:
Радійте! Святкуйте — Христос ся рождає!

***

З Святою вечерею вас привітаю,
Смачної куті від душі побажаю.
Хай радість та благість в душі запанують,
Хай рідні, кохані поважно цінують!
Хай вечір Святий надихає на краще,
Хай мрії швиденько здійсняються завжди.
Щоб жити красиво, щасливо із Богом
І завжди вертатись до свого порогу!

***

Коляд, коляд, коляда
У віконце загляда.
У різдвяну світлу нічку
Запали на радість свічку.
Коляду поклич до хати,
Щоб Ісуса привітати.
Люди добрі, колядуйте,
Сина Божого шануйте!

***

Святий вечір настає
Зірочка моргає,
До вечері кличе всіх
У вікно заглядає.
На столі дванадцять страв
Та з медом кутя,
Славимо колядкою
Народження Христа!

***

Сніжком запорошило все:
Стежинку і дорогу.
Спішить, спішить колядочка
До нашого порогу.
Несе вона в торбиночці
Про щастя світлу мрію,
Дарує нам колядочка
І віру і надію.
Лунають ніжно дзвоники
Від хати і до хати.
Спішить, спішить колядочка
Нам щастя побажати!
Зі Святвечора!

***

Нехай різдвяна зірниця
Освітить радістю лиця,
Нехай вкаже шлях до любові,
Щоб ви були веселі та здорові!

***

Нехай кутя Вам буде з медом й маком,
Веселою хай буде коляда!
І свят, і буднів Вам — в добрі зі смаком,
Нехай розквітне сила молода!
Зі Святвечором!

***

Хай Ангел торкнеться Вас ніжним крилом,
Зігріє Вам серце різдвяним теплом.
Хай радість, кохання наповнять Ваш дім,
Оселиться щастя та спокій у нім.
Зі Святвечором!

***

Хай здоров'я з Вами буде
Хай Вас гумор не забуде,
Хай смачна кутя удасться,
Хай завжди панує щастя,
Щоб весело і багато провели Різдвяні свята!

***

Під обрусом — сіно,
На обрусі — свічка,
На всю хату пахне
Свіжа паляничка.
На втіху дорослим,
На радість малечі
Йде до нас у гості
Святий добрий вечір!
Зі святом!

***

Хай у Вашій хаті — злагода панує,
Хай любов дитяти за вами мандрує,
Зичу господарям щастя й врожаю,
Усім добрим людям — здоров'я бажаю!

***

Зірочка різдвяна палає,
Святвечір народ зустрічає,
Нехай Господь щирою рукою
Наділе вас долею легкою,
Бажаю віри і терпіння
Та Божого благословіння.

***

Із Святою вечерею вітаю,
Тепла і миру кожному бажаю.
Вечірня зірочка нехай засяє,
Кожен дім добром осяє,
Нехай щастя подарує,
Лише найкращим зачарує.

Святой вечер 24 декабря — красивые пожелания в прозе

Поздравляю с Сочельником! Пусть сегодня ваш дом наполнят мир, согласие и искренняя радость. Желаю добра семье и мирного неба над Украиной.

***

Искренне поздравляю с Рождественским Сочельником! Пусть первая вечерняя заря принесет в ваш дом Божье благословение, крепкое здоровье и уют.

***

Пусть вечерняя молитва принесет мир душе, праздничный ужин — единство семье, а рождественская звезда — надежду сердцу. Желаю достатка в доме, света в мыслях и искренности в словах. С Сочельником!

***

С Сочельником! Желаю крепкого здоровья, благополучия, взаимной поддержки в семье и радости, которая согревает сердце без лишних слов.

***

Пусть Рождественский Сочельник будет наполнен гармонией, семейной заботой и радостью, живущей в простых вещах. С праздником!

***

Пусть в вашем доме будет тепло от любви, свет от веры, а сердце будет спокойным от добрых мыслей. Желаю мира, здоровья и счастья. С Сочельником!

Красивые открытки с Сочельником 2025

Святий вечір 24 грудня — красиві побажання
Открытки с Сочельником 2025. Коллаж: Новини.LIVE
Святий вечір 24 грудня — красиві листівки
Открытки с Сочельником 2025. Коллаж: Новини.LIVE
Красиві листівки зі Святвечором 2025
Открытки с Сочельником 2025. Коллаж: Новини.LIVE
Святвечір 2025 — привітання
Открытки с Сочельником 2025. Коллаж: Новини.LIVE

Также предлагаем другие праздничные темы

Что категорически нельзя делать на Сочельник.

Как очищали и защищали дом от зла в Сочельник.

Какие красивые колядки петь в Сочельник и Рождество.

Какие веселые колядки можно выучить с детьми.

праздники поздравления открытки пожелания сочельник 24 декабря
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
