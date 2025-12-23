Сочельник 2025 — что нельзя делать 24 декабря, чтобы избежать нищеты и сглаза

Девушка со свечой в руках. Фото: AI/Новини.LIVE

В среду, 24 декабря, украинцы встречают Рождественский Сочельник — вечер накануне Рождества. Эта дата полна давних традиций, обрядов и примет. Именно в это праздничное время семья с первой звездой собирается за столом, а улицы наполняются смехом и веселыми песнями колядников. Несмотря на то, что день праздничный, он не обходился и без запретов. В народе верили, кто нарушит наставления, того ждет нищета весь следующий год. А еще запреты помогали избежать сглаза и несчастий.

Новини.LIVE рассказывает о главных традициях и приметах Сочельника, а также что нельзя делать 24 декабря, чтобы прожить следующий год в согласии.

Реклама

Читайте также:

Что нельзя делать в Рождественский Сочельник 24 декабря

Домашние дела и тяжелый труд

Один из главных запретов Сочельника — работа. Священники отмечают, что это день молитвы и покоя, поэтому если вы можете избежать тяжелой работы, лучше перенести ее на другие дни. А в народе верили, что физический труд, уборка, стирка, рукоделие в этот вечер "забирает" достаток из дома и может навлечь болезни или усталость на весь год.

Еда до первой звезды

В течение дня взрослые старались не есть, ожидая появления Вифлеемской звезды. Считалось, что нарушение этого запрета проявляет пренебрежение к празднику. Также важно, что все двенадцать блюд на праздничном столе должны быть постными, ведь это последний день Рождественского поста.

Ссоры, ругань и сплетни

Любой конфликт в Сочельник воспринимали как очень плохой знак. Наши предки верили: если поссориться в этот вечер, ссоры "поселятся" в доме на весь следующий год.

Скупиться и экономить

Скупость в Сочельник считалась прямым путем к нищете. Хозяева старались щедро накрывать стол и не жалеть угощения для гостей и колядников.

Грязная, черная или старая одежда

Садиться за праздничный стол в старом, черном, грязном или неопрятном наряде было недопустимо. Считалось, что это притягивает бедность. Одежда должна была быть чистой, светлой или новой.

Опоздание на ужин

Наши предки верили, что тот, кто опоздает к столу, будет далеко от дома в трудную минуту.

Отказ в гостеприимстве

Если кто-то стучал в дверь в Сочельник, его обязательно принимали. Отказ гостю, по поверьям, мог навлечь одиночество и недостаток поддержки в сложные моменты жизни.

Гасить свечи до рассвета

Свет свечи символизировал защиту дома. Верили, что ее пламя отпугивает злые силы и оберегает семью от сглаза.

Гадания

Хотя многие считают рождественские праздники лучшим временем для гадания, церковь такие развлечения не одобряет.

Украинская семья молится в Сочельник. Фото: AI/Новини.LIVE

Какие главные традиции украинского Сочельника

24 декабря — это день семейного единства. Вся семья должна была быть вместе. В дом заносили дидух — сноп из колосьев, символизирующий благополучие, связь поколений и духов предков, которые, по верованиям, в этот вечер приходят домой.

С первой звездой все вместе садились ужинать, на столе обязательно было 12 постных блюд — по количеству апостолов. Главным среди них оставалась Щедрая кутья с медом и орехами. Стол застилали новой скатертью, а под нее клали сено — в память о яслях, в которых родился Христос. Кутью пробовали первой. Иногда хозяин подбрасывал ложку этого блюда к потолку: сколько зерен прилипнет, таким щедрым будет год.

Традиционные блюда на Сочельник:

Щедрая кутья;

узвар;

борщ постный с грибами или фасолью (в некоторых регионах готовили с сушеной сливой);

вареники с капустой, картофелем или маком;

голубцы постные с грибами;

рыба или сельдь;

фасоль или горох;

тушеная капуста;

грибная похлебка;

пампушки;

калачи;

сеченики из гороха;

шулики с медом;

постные блины;

салат из квашеных огурцов или капусты и лука, заправленный маслом;

каша или картофель.

Во время ужина вспоминали родных, которые отошли в вечность, и символически приглашали их к столу, оставляя для них место.

Народные приметы на Сочельник 2025

Звездное небо в Сочельник — к достатку и хорошему урожаю.

Снег 24 декабря — год будет удачным и щедрым.

Теплая погода в Сочельник — весна придет рано, но может быть прохладной.

Иней на деревьях — к урожаю орехов осенью.

Также предлагаем другие праздничные темы

Как очищали и защищали дом от зла в Сочельник.

Как красиво украсить дом к Сочельнику.

Какие современные и древние колядки петь на Сочельник и Рождество.

Какие простые и веселые колядки можно выучить с детьми.

Что можно подарить мужу, жене, родителям и детям на Рождество.