Сочельник 2025 — что нельзя делать 24 декабря, чтобы избежать нищеты и сглаза

Сочельник 2025 — что нельзя нарушать, чтобы избежать нищеты
В среду, 24 декабря, украинцы встречают Рождественский Сочельник — вечер накануне Рождества. Эта дата полна давних традиций, обрядов и примет. Именно в это праздничное время семья с первой звездой собирается за столом, а улицы наполняются смехом и веселыми песнями колядников. Несмотря на то, что день праздничный, он не обходился и без запретов. В народе верили, кто нарушит наставления, того ждет нищета весь следующий год. А еще запреты помогали избежать сглаза и несчастий.
Новини.LIVE рассказывает о главных традициях и приметах Сочельника, а также что нельзя делать 24 декабря, чтобы прожить следующий год в согласии.
Что нельзя делать в Рождественский Сочельник 24 декабря
- Домашние дела и тяжелый труд
Один из главных запретов Сочельника — работа. Священники отмечают, что это день молитвы и покоя, поэтому если вы можете избежать тяжелой работы, лучше перенести ее на другие дни. А в народе верили, что физический труд, уборка, стирка, рукоделие в этот вечер "забирает" достаток из дома и может навлечь болезни или усталость на весь год.
- Еда до первой звезды
В течение дня взрослые старались не есть, ожидая появления Вифлеемской звезды. Считалось, что нарушение этого запрета проявляет пренебрежение к празднику. Также важно, что все двенадцать блюд на праздничном столе должны быть постными, ведь это последний день Рождественского поста.
- Ссоры, ругань и сплетни
Любой конфликт в Сочельник воспринимали как очень плохой знак. Наши предки верили: если поссориться в этот вечер, ссоры "поселятся" в доме на весь следующий год.
- Скупиться и экономить
Скупость в Сочельник считалась прямым путем к нищете. Хозяева старались щедро накрывать стол и не жалеть угощения для гостей и колядников.
- Грязная, черная или старая одежда
Садиться за праздничный стол в старом, черном, грязном или неопрятном наряде было недопустимо. Считалось, что это притягивает бедность. Одежда должна была быть чистой, светлой или новой.
- Опоздание на ужин
Наши предки верили, что тот, кто опоздает к столу, будет далеко от дома в трудную минуту.
- Отказ в гостеприимстве
Если кто-то стучал в дверь в Сочельник, его обязательно принимали. Отказ гостю, по поверьям, мог навлечь одиночество и недостаток поддержки в сложные моменты жизни.
- Гасить свечи до рассвета
Свет свечи символизировал защиту дома. Верили, что ее пламя отпугивает злые силы и оберегает семью от сглаза.
- Гадания
Хотя многие считают рождественские праздники лучшим временем для гадания, церковь такие развлечения не одобряет.
Какие главные традиции украинского Сочельника
24 декабря — это день семейного единства. Вся семья должна была быть вместе. В дом заносили дидух — сноп из колосьев, символизирующий благополучие, связь поколений и духов предков, которые, по верованиям, в этот вечер приходят домой.
С первой звездой все вместе садились ужинать, на столе обязательно было 12 постных блюд — по количеству апостолов. Главным среди них оставалась Щедрая кутья с медом и орехами. Стол застилали новой скатертью, а под нее клали сено — в память о яслях, в которых родился Христос. Кутью пробовали первой. Иногда хозяин подбрасывал ложку этого блюда к потолку: сколько зерен прилипнет, таким щедрым будет год.
Традиционные блюда на Сочельник:
- Щедрая кутья;
- узвар;
- борщ постный с грибами или фасолью (в некоторых регионах готовили с сушеной сливой);
- вареники с капустой, картофелем или маком;
- голубцы постные с грибами;
- рыба или сельдь;
- фасоль или горох;
- тушеная капуста;
- грибная похлебка;
- пампушки;
- калачи;
- сеченики из гороха;
- шулики с медом;
- постные блины;
- салат из квашеных огурцов или капусты и лука, заправленный маслом;
- каша или картофель.
Во время ужина вспоминали родных, которые отошли в вечность, и символически приглашали их к столу, оставляя для них место.
Народные приметы на Сочельник 2025
- Звездное небо в Сочельник — к достатку и хорошему урожаю.
- Снег 24 декабря — год будет удачным и щедрым.
- Теплая погода в Сочельник — весна придет рано, но может быть прохладной.
- Иней на деревьях — к урожаю орехов осенью.
Также предлагаем другие праздничные темы
Как очищали и защищали дом от зла в Сочельник.
Как красиво украсить дом к Сочельнику.
Какие современные и древние колядки петь на Сочельник и Рождество.
Какие простые и веселые колядки можно выучить с детьми.
Что можно подарить мужу, жене, родителям и детям на Рождество.
Читайте Новини.LIVE!