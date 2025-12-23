Рождество 2025 — какие красивые и веселые колядки петь в праздник 25 декабря

Украинцы отмечают Рождество Христово во Львове. Фото: Маргарита Марушевская

Рождество в Украине невозможно представить без веселых колядок. Эти народные обрядовые песни не одно столетие объединяли семьи, приносили радость и особую магию праздника. И сегодня традиция колядования продолжает жить. Красивую колядку можно не только спеть, но и отправить в сообщении тем, кто вам небезразличен.

Новини.LIVE предлагает красивую подборку колядок, которые особенно передают дух Рождества.

Лучшие колядки на Рождество Христово

Первая колядка, с которой мы хотим поделиться, — "Молитва на Рождество". Ее создал украинский воин и волонтер Зиновий Медюх. Эта песня отзовется в сердце миллионов украинцев, ведь она о тех, кто продолжает защищать нашу страну от российских захватчиков.

"Молитва на Рождество"

На Різдво, на Святий Вечір

Позбиралася малеча,

Мати кутю вже поставила на стіл...

В хаті в нас когось бракує —

Діти, тато, наш воює,

Молимось, щоб повернувся він!

Молимось, щоб повернувся він!

Та молитва на Різдво

Збереже в бою його

І Оленка зачекалась

Свого тата:

Миколай і всі святі,

Поверніть його мені,

І не треба більш

Нічого дарувати!

І не треба більш

Нічого дарувати!

Богородице Маріє,

Чорний вітер з Сходу віє,

Хочу я, щоб оминув він

Нашу хату!

Наш Івасик народився,

В нього зубчик лиш пробився,

Він ні разу ще не бачив

Свого тата!

Він ні разу ще не бачив

Свого тата!

Миколай поправив вуса,

Почесав по бороді,

Запитав у всіх ангелів

Тих, що були на війні:

Чи живий Оленки тато,

Чи поверне до села?

Не беруть його гранати —

Богородиця спасла!

Не беруть його гранати —

Богородиця спасла!

Еще одна колядка, воспевающая Рождество Христово в условиях войны россии против Украины, "Святкує Вкраїна, хоч в серці тривога". Ее автором является священник Петр Половко, текст наложен на мелодию "Старий рік минає".

"Святкує Вкраїна, хоч в серці тривога"

Святкує Вкраїна, хоч в серці тривога,

Різдво в Вифлеємі предвічного Бога.

Ослятко зігріло Його рученята,

В дітей українських — сумні оченята.

Втікає родина в Єгипет-чужину,

Лишають родини свою Україну.

Співають колядки в далекому краю

Ісусе маленький — Тебе всі благають.

Дай сили здолати нам Ірода нині,

Дай нам перемогу і мир в Україні.

Хай дзвони Софії увесь світ почує,

Вкраїна не впала, вона колядує.

Украинцы не были бы украинцами, если бы даже в самые темные времена не пели бы веселых колядок. Одна из них посвящена победе над врагом, которую мы все ждем и приближаем.

"Перемогу нашу чую"

Колядую, колядую,

Перемогу нашу чую!

Хай приходить в кожну хату

Рік щасливий і багатий.

У теплих, сонячних домівках,

Діти хай сміються дзвінко.

Землі зорані боями

Буйно зацвітуть садами,

Оживе хай вся земля,

Без сусіда-москаля!

Знов розквітне Україна

Сильна, вільна і єдина!

Нельзя не вспомнить следующую колядку, без которой не обходится ни одно Рождество. Она воспевает чудо рождения Иисуса Христа и призывает радоваться и прославлять Сына Божьего.

"Нова радість стала"

Нова радість стала, яка не бувала,

Над вертепом звізда ясна світлом засіяла.

Де Христос родився, з Діви воплотився,

Як чоловік пеленами убого оповився.

Пастушки з ягнятком перед тим дитятком

На колінця припадають, Царя-Бога вихваляють.

— Ой ти, Царю, Царю, небесний Владарю,

Даруй літа щасливії цього дому господарю.

Даруй господарю, даруй господині,

Даруй літа щасливії нашій славній Україні.

Еще одной неотъемлемой частью рождественских традиций является колядка "Добрий вечір тобі", которая призывает присоединиться к празднованию и почтить рождение Иисуса Христа.

"Добрий вечір тобі"

Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Застеляйте столи, та все килимами, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Та кладіть калачі з ярої пшениці, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Бо прийдуть до тебе три празники в гості, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

А той перший празник — Рождество Христове, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

А той другий празник — Святого Василя, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

А той третій празник — Святе Водохреща, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Хай святкує з нами вся наша родина, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Вся наша родина, славна Україна, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!".

Следующая колядка с Гуцульщины. Она сохранила древнюю дохристианскую основу и одновременно содержит почет Христу, и призыв беречь древний обычай и родной язык.

"В неділю рано сонце сходило"

В неділю рано сонце сходило,

Сади вишневі розвеселило.

В саду вишневім — цвіток біленький,

Ой народивси Христос маленький.

Ой чесні люди, чесна людино,

Христос родивси — весела днина.

Христос родивси — будем взнавати,

Ісусу Христу славу давати.

Ми, коліднички, чесно вважаймо,

Барточки срібні вгору здіймаймо.

Барточки срібні в руках вбертаймо,

Скрипочка грає — Христу співаймо.

Та й заспіваймо, гори, долини,

Шоб веселится всі полонини,

Шоб веселится рідна землиця,

Шо пустить колос жито, пшениця.

Шо пустить колос, буде пускати,

А ми будемо колідувати.

Бо колідочка — Божії слова,

То українська рідная мова.

‍

Ми, коліднички, чесно вважаймо,

Вкраїнськов мовов Христу співаймо.

А Ісус Христос голос почує,

Щєстє, здоровлє нам подарує.

З гори нам дано на світі жити,

Треба нам, браття, цей хрест носити.

Ці коліднички, що си зібрали,

Їх діди й мами чесно навчали.

Чесно навчали Бога взнавати,

На Різдво рано колідувати.

Ой із-за гори зійшла зірничка,

Винесли з церкви хрест колідницький.

Винесли з церкви, переступають,

Давні звичаї не покидають.

Не покидають, не буд покидати:

Позволь нам, Боже, нарік діждати,

Позволь нам, Боже, волю здобути,

Шоби цей голос ше раз почути.

Колядка "Свята ніч, тиха ніч" — международная классика, которая стала символом Рождества.

"Свята ніч, тиха ніч"

Свята ніч, тиха ніч!

Ясність б'є від зірниць,

Дитинонька Пресвята,

Така ясна, мов зоря,

Спочиває в тихім сні.

Свята ніч, тиха ніч!

Гей, утри сльози з віч,

Бо Син Божий йде до нас,

Цілий світ любов’ю спас,

Витай нам святе Дитя!

Свята ніч настає,

Ясний блиск з неба б'є,

В людськім тілі Божий Син.

Прийшов нині в Вифлеєм,

Щоб спасти цілий світ.

Автором следующей колядки является украинская поэтесса и композитор Леся Владимировна Горовая. Ее можно спеть, придя в гости к друзьям или близким или отправить вместе с поздравлениями в сообщении на Рождество.

"Добрый вечер, люди"

Добрий вечір, люди,

Вашій теплій хаті!

Щоб були ви завжди

Щедрі і багаті!

Хай Різдво Христове

Вас благословляє,

Бог ся рождає!

Всім колядникам

Ви відчиняйте двері

І просіть до столу,

До своєй вечері.

Хай у вашій хаті Нині все співає,

Бог ся рождає!

Гарно колядуйте святкуйте нині,

Ми бажаєм щастя

Вашій всій родині!

Весь наш рід великий

Нині освятився,

Бог народився!

