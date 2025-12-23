Різдво 2025 — які красиві та веселі колядки співати у свято 25 грудня

Українці відзначають Різдво Христове у Львові. Фото: Маргарита Марушевська

Різдво в Україні не можливо уявити без веселих колядок. Ці народні обрядові пісні не одне століття об'єднували родини, приносили радість й особливу магію свята. І сьогодні традиція колядування продовжує жити. Красиву колядку можна не тільки заспівати, а й відправити у повідомленні тим, хто вам небайдужий.

Новини.LIVE пропонує красиву добірку колядок, які особливо передають дух Різдва.

Найкращі колядки на Різдво Христове

Перша колядка, з якою ми хочемо поділитися, — "Молитва на Різдво". Її створив український воїн та волонтер Зиновій Медюх. Ця пісня відгукнеться у серці мільйонів українців, адже вона про тих, хто продовжує захищати нашу країну від російських загарбників.

"Молитва на Різдво"

На Різдво, на Святий Вечір

Позбиралася малеча,

Мати кутю вже поставила на стіл...

В хаті в нас когось бракує —

Діти, тато, наш воює,

Молимось, щоб повернувся він!

Молимось, щоб повернувся він!

Та молитва на Різдво

Збереже в бою його

І Оленка зачекалась

Свого тата:

Миколай і всі святі,

Поверніть його мені,

І не треба більш

Нічого дарувати!

І не треба більш

Нічого дарувати!

Богородице Маріє,

Чорний вітер з Сходу віє,

Хочу я, щоб оминув він

Нашу хату!

Наш Івасик народився,

В нього зубчик лиш пробився,

Він ні разу ще не бачив

Свого тата!

Він ні разу ще не бачив

Свого тата!

Миколай поправив вуса,

Почесав по бороді,

Запитав у всіх ангелів

Тих, що були на війні:

Чи живий Оленки тато,

Чи поверне до села?

Не беруть його гранати —

Богородиця спасла!

Не беруть його гранати —

Богородиця спасла!

Ще одна колядка, що оспівує Різдво Христове в умовах війни росії проти України, "Святкує Вкраїна, хоч в серці тривога". Її автором є священник Петро Половко, текст накладений на мелодію "Старий рік минає".

"Святкує Вкраїна, хоч в серці тривога"

Святкує Вкраїна, хоч в серці тривога,

Різдво в Вифлеємі предвічного Бога.

Ослятко зігріло Його рученята,

В дітей українських — сумні оченята.

Втікає родина в Єгипет-чужину,

Лишають родини свою Україну.

Співають колядки в далекому краю

Ісусе маленький — Тебе всі благають.

Дай сили здолати нам Ірода нині,

Дай нам перемогу і мир в Україні.

Хай дзвони Софії увесь світ почує,

Вкраїна не впала, вона колядує.

Українці не були б українцями, якби навіть у найтемніші часи не співали б веселих колядок. Одна з них присвячена перемозі над ворогом, яку ми всі чекаємо й наближаємо.

"Перемогу нашу чую"

Колядую, колядую,

Перемогу нашу чую!

Хай приходить в кожну хату

Рік щасливий і багатий.

У теплих, сонячних домівках,

Діти хай сміються дзвінко.

Землі зорані боями

Буйно зацвітуть садами,

Оживе хай вся земля,

Без сусіда-москаля!

Знов розквітне Україна

Сильна, вільна і єдина!

Не можна не згадати наступну колядку, без якої не обходиться жодне Різдво. Вона оспівує чудо народження Ісуса Христа та закликає радіти й прославляти Сина Божого.

"Нова радість стала"

Нова радість стала, яка не бувала,

Над вертепом звізда ясна світлом засіяла.

Де Христос родився, з Діви воплотився,

Як чоловік пеленами убого оповився.

Пастушки з ягнятком перед тим дитятком

На колінця припадають, Царя-Бога вихваляють.

— Ой ти, Царю, Царю, небесний Владарю,

Даруй літа щасливії цього дому господарю.

Даруй господарю, даруй господині,

Даруй літа щасливії нашій славній Україні.

Ще однією невід'ємною частиною різдвяних традицій є колядка "Добрий вечір тобі", яка закликає долучитися до святкування та вшанувати народження Ісуса Христа.

"Добрий вечір тобі"

Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Застеляйте столи, та все килимами, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Та кладіть калачі з ярої пшениці, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Бо прийдуть до тебе три празники в гості, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

А той перший празник — Рождество Христове, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

А той другий празник — Святого Василя, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

А той третій празник — Святе Водохреща, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Хай святкує з нами вся наша родина, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Вся наша родина, славна Україна, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!".

Наступна колядка з Гуцульщини. Вона зберегла давню дохристиянську основу та водночас містить шану Христові, і заклик берегти прадавній звичай та рідну мову.

"В неділю рано сонце сходило"

В неділю рано сонце сходило,

Сади вишневі розвеселило.

В саду вишневім — цвіток біленький,

Ой народивси Христос маленький.

Ой чесні люди, чесна людино,

Христос родивси — весела днина.

Христос родивси — будем взнавати,

Ісусу Христу славу давати.

Ми, коліднички, чесно вважаймо,

Барточки срібні вгору здіймаймо.

Барточки срібні в руках вбертаймо,

Скрипочка грає — Христу співаймо.

Та й заспіваймо, гори, долини,

Шоб веселится всі полонини,

Шоб веселится рідна землиця,

Шо пустить колос жито, пшениця.

Шо пустить колос, буде пускати,

А ми будемо колідувати.

Бо колідочка — Божії слова,

То українська рідная мова.

‍

Ми, коліднички, чесно вважаймо,

Вкраїнськов мовов Христу співаймо.

А Ісус Христос голос почує,

Щєстє, здоровлє нам подарує.

З гори нам дано на світі жити,

Треба нам, браття, цей хрест носити.

Ці коліднички, що си зібрали,

Їх діди й мами чесно навчали.

Чесно навчали Бога взнавати,

На Різдво рано колідувати.

Ой із-за гори зійшла зірничка,

Винесли з церкви хрест колідницький.

Винесли з церкви, переступають,

Давні звичаї не покидають.

Не покидають, не буд покидати:

Позволь нам, Боже, нарік діждати,

Позволь нам, Боже, волю здобути,

Шоби цей голос ше раз почути.

Колядка "Свята ніч, тиха ніч" — міжнародна класика, яка стала символом Різдва.

"Свята ніч, тиха ніч"

Свята ніч, тиха ніч!

Ясність б'є від зірниць,

Дитинонька Пресвята,

Така ясна, мов зоря,

Спочиває в тихім сні.

Свята ніч, тиха ніч!

Гей, утри сльози з віч,

Бо Син Божий йде до нас,

Цілий світ любов’ю спас,

Витай нам святе Дитя!

Свята ніч настає,

Ясний блиск з неба б'є,

В людськім тілі Божий Син.

Прийшов нині в Вифлеєм,

Щоб спасти цілий світ.

Автором наступної колядки є українська поетеса та композиторка Леся Володимирівна Горова. Її можна заспівати, завітав у гості до друзів чи близьких або ж відправити разом з привітаннями у повідомленні на Різдво.

"Добрий вечір, люди"

Добрий вечір, люди,

Вашій теплій хаті!

Щоб були ви завжди

Щедрі і багаті!

Хай Різдво Христове

Вас благословляє,

Бог ся рождає!

Всім колядникам

Ви відчиняйте двері

І просіть до столу,

До своєй вечері.

Хай у вашій хаті Нині все співає,

Бог ся рождає!

Гарно колядуйте святкуйте нині,

Ми бажаєм щастя

Вашій всій родині!

Весь наш рід великий

Нині освятився,

Бог народився!

