Готуємось до Святвечора 2025 — як красиво прикрасити оселю

Готуємось до Святвечора 2025 — як красиво прикрасити оселю

Ua ru
Дата публікації: 20 грудня 2025 21:43
Святвечір 2025 — як красиво прикрасити оселю до свята 24 грудня
Дівчина готується до Святвечора. Фото: Eugenia Pan'kiv/Unsplash

У середу, 24 грудня, ми відзначатимемо Святвечір — переддень Різдва, який наповнений теплими та старовинними традиціями. До цієї дати українці обов'язково прибирають в оселях, прикрашають домівки та ялинку. Все більше сімей повертаються до давніх звичаїв ставити дідух, вішати солом'яного павука та запалювати свічки. Саме такі дрібнички створюють те саме неповторне відчуття свята. 

Новини.LIVE розповідає, як прикрасити оселю до Святвечора, щоб розбавити сучасність українськими традиціями та створити особливу атмосферу. 

Читайте також:

Святвечір — це про спокій, вдячність і затишок. Саме тому декор має не перевантажувати оселю. Прості речі — хвоя, свічки, українська символіка, лляна тканина, тепле світло від гірлянд — здатні створити глибоку атмосферу, яка запам'ятається більше, ніж будь-які дорогі прикраси.

Яким має бути освітлення у Святвечір

Світло — головний акцент вечора. Найкраще обирати тепле жовте освітлення, адже воно створює те саме відчуття вечірнього затишку. Гірлянди можна розмістити на вікнах, полицях, уздовж стін або навколо дзеркал.

Також на святковий стіл, у центрі невеликої композиції з хвої та шишок або підвіконня можна поставити свічки. Живе полум'я додає ще більшого затишку. Але треба уважно стежити за тим, щоб біля свічки не було нічого, що може загорітися. 

 

Як можна прикрасити оселю до Святвечора 24 грудня 2025 — освітлення
Дівчина запалює свічку. Фото: Eugenia Pan'kiv/Unsplash
Декор до Святвечора та Різдва — чим можна прикрасити оселю
  • Прикраси з природних матеріалів

Найатмосферніші прикраси — ті, що подаровані природою. Вони наповнюють простір не лише красою, а й ароматами, які миттєво асоціюються зі Святвечором.

Для декору підійдуть:

  • хвойні гілки, шишки, жолуді;
  • сушені апельсини, яблука, лимони;
  • палички кориці, зірочки анісу;
  • сухі трави, м'ята або лепеха, якщо є можливість.

З цих елементів легко створити композиції для столу, полиць або підвіконь. Вони виглядають стримано, природно і дуже по-домашньому.

  • Українські символи

В Україні головними елементами декору на Святвечір та Різдво були та залишаються:

  • дідух — це сніп із колосків пшениці, вівса чи жита, який ставлять в кутку дому. Дідух прикрашали червоними стрічками, сушеними ягодами та квітами. Також маленький дідух часто ставлять на святковий стіл;
  • павуки з соломи — витончені конструкції-обереги з соломи у формі геометричних фігур, які вішали на стелю;
  • янголята та сніжинки із соломи;
  • традиційні вишиті рушники — вішали на стіни, ікони або поруч із дідухом;
  • гілки калини.

 

Декор до Святвечора та Різдва — чим можна прикрасити оселю
Дідух на святковому столі. Фото: marieclaire.ua
Як прикрасити вікна та дзеркала на Святвечір та Різдво

Оформлення вікон додає святковості навіть з вулиці. Їх можна прикрасити візерунками з паперу (сніжинки, фігурки ангелів, легкі гірлянди), вирізаними вручну, а також гілками ялини чи сосни.

Дзеркала можна прикрасити вінками з гілок, стрічками та гірляндами. Світло, що відбивається в дзеркалах, робить простір глибшим і теплішим.

Як прикрасити вхідні двері

Різдвяний вінок на дверях — символ відкритості, тепла та родинного затишку. Його легко зробити власноруч із гілок, соломи або лози, доповнивши шишками, калиною, стрічками чи невеликим ліхтариком. Такий вінок виглядає щиро й автентично, навіть якщо створений з найпростіших матеріалів.

 

Як можна прикрасити оселю до Святвечора 24 грудня 2025 — вінок
Святковий вінок. Фото: shutterstock.com
Як красиво оформити стіл на Святвечір 2025

Святковий стіл — це серце Святвечора. Він поєднує традицію, символіку та естетику. Для гармонійного вигляду варто:

  • обрати світлу скатертину, лляну тканину або з вишивкою;
  • доповнити стіл рушниками з традиційним орнаментом;
  • використовувати білі або кремові серветки;
  • у центрі столу запалити велику свічку, прикрашену хвоєю, корицею чи шишками.

Кольорова гама має бути стриманою. Достатньо двох-трьох відтінків — білого, зеленого або бордового. Це створює відчуття цілісності й не перевантажує простір. Невеликі вази з хвоєю та фруктами, натуральні аромати цитрусових і спецій завершують образ столу, роблячи його не лише красивим, а й теплим. І не забудьте про дванадцять пісних страв!

Також пропонуємо інші цікаві теми до зимових свят

Коли українці колядують, щедрують та засівають.

Що можна подарувати на Різдво та Новий рік 2026 за знаком Зодіаку.

Як можна прикрасити кухню до зимових свят, щоб створити магічну атмосферу затишку та тепла.

Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
