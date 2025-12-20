Сочельник 2025 — как красиво украсить дом к празднику 24 декабря

Девушка готовится к Сочельнику. Фото: Eugenia Pan'kiv/Unsplash

В среду, 24 декабря, мы будем отмечать Сочельник — канун Рождества, который наполнен теплыми и старинными традициями. К этой дате украинцы обязательно убирают в домах, украшают дома и елку. Все больше семей возвращаются к давним обычаям ставить дидух, вешать соломенного паука и зажигать свечи. Именно такие мелочи создают то самое неповторимое ощущение праздника.

как украсить дом к Сочельнику, чтобы разбавить современность украинскими традициями и создать особую атмосферу.

Сочельник — это о спокойствии, благодарности и уюте. Именно поэтому декор не должен перегружать дом. Простые вещи — хвоя, свечи, украинская символика, льняная ткань, теплый свет от гирлянд — способны создать глубокую атмосферу, которая запомнится больше, чем любые дорогие украшения.

Каким должно быть освещение в Сочельник

Свет — главный акцент вечера. Лучше всего выбирать теплое желтое освещение, ведь оно создает то самое ощущение вечернего уюта. Гирлянды можно разместить на окнах, полках, вдоль стен или вокруг зеркал.

Также на праздничный стол, в центре небольшой композиции из хвои и шишек или подоконник можно поставить свечи. Живое пламя добавляет еще большего уюта. Но надо внимательно следить за тем, чтобы возле свечи не было ничего, что может загореться.

Девушка зажигает свечу. Фото: Eugenia Pan'kiv/Unsplash

Декор к Сочельнику и Рождеству — чем можно украсить дом

Украшения из природных материалов

Самые атмосферные украшения — те, что подарены природой. Они наполняют пространство не только красотой, но и ароматами, которые мгновенно ассоциируются с Сочельником.

Для декора подойдут:

хвойные ветки, шишки, желуди;

сушеные апельсины, яблоки, лимоны;

палочки корицы, звездочки аниса;

сухие травы, мята или аир, если есть возможность.

Из этих элементов легко создать композиции для стола, полок или подоконников. Они выглядят сдержанно, естественно и очень по-домашнему.

Украинские символы

В Украине главными элементами декора на Сочельник и Рождество были и остаются:

дидух — это сноп из колосков пшеницы, овса или ржи, который ставят в углу дома. Дидух украшали красными лентами, сушеными ягодами и цветами. Также маленький дидух часто ставят на праздничный стол;

пауки из соломы — изящные конструкции-обереги из соломы в форме геометрических фигур, которые вешали на потолок;

ангелочки и снежинки из соломы;

традиционные вышитые рушники — вешали на стены, иконы или рядом с дидухом;

ветки калины.

Дидух на праздничном столе. Фото: marieclaire.ua

Как украсить окна и зеркала на Сочельник и Рождество

Оформление окон добавляет праздничности даже с улицы. Их можно украсить узорами из бумаги (снежинки, фигурки ангелов, легкие гирлянды), вырезанными вручную, а также ветвями ели или сосны.

Зеркала можно украсить венками из веток, лентами и гирляндами. Свет, отражающийся в зеркалах, делает пространство более глубоким и теплым.

Как украсить входную дверь

Рождественский венок на двери — символ открытости, тепла и семейного уюта. Его легко сделать своими руками из веток, соломы или лозы, дополнив шишками, калиной, лентами или небольшим фонариком. Такой венок выглядит искренне и аутентично, даже если создан из самых простых материалов.

Праздничный венок. Фото: shutterstock.com

Как красиво оформить стол на Сочельник 2025

Праздничный стол — это сердце Сочельника. Он сочетает традицию, символику и эстетику. Для гармоничного вида стоит:

выбрать светлую скатерть, льняную ткань или с вышивкой;

дополнить стол полотенцами с традиционным орнаментом;

использовать белые или кремовые салфетки;

в центре стола зажечь большую свечу, украшенную хвоей, корицей или шишками.

Цветовая гамма должна быть сдержанной. Достаточно двух-трех оттенков — белого, зеленого или бордового. Это создает ощущение целостности и не перегружает пространство. Небольшие вазы с хвоей и фруктами, натуральные ароматы цитрусовых и специй завершают образ стола, делая его не только красивым, но и теплым. И не забудьте о двенадцати постных блюдах!

