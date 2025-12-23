Святвечір 2025 — що не можна робити 24 грудня, щоб уникнути злиднів і вроків

Дівчина зі свічкою у руках. Фото: AI/Новини.LIVE

У середу, 24 грудня, українці зустрічають Різдвяний Святвечір — вечір напередодні Різдва. Ця дата сповнена давніх традицій, обрядів та прикмет. Саме у цей святковий час родина із першою зіркою збирається за столом, а вулиці наповнюються сміхом та веселими піснями колядників. Попри те, що день святковий, він не обходився і без заборон. В народі вірили, хто порушить настанови, на того чекають злидні увесь наступний рік. А ще заборони допомагали уникнути пристріту та нещасть.

Новини.LIVE розповідає про головні традиції та прикмети Святвечора, а також що не можна робити 24 грудня, щоб прожити наступний рік у злагоді.

Що не можна робити у Різдвяний Святвечір 24 грудня

Хатні справи та тяжка праця

Одна з головних заборон Святвечора — робота. Священники наголошують, що це день молитви та спокою, тож якщо ви можете уникнути важкої роботи, краще перенести її на інші дні. А у народі вірили, що фізична праця, прибирання, прання, рукоділля в цей вечір "забирає" достаток із дому та може накликати хвороби або втому на весь рік.

Їжа до першої зірки

Протягом дня дорослі намагалися не їсти, чекаючи появи Вифлеємської зірки. Вважалося, що порушення цієї заборони проявляє зневагу до свята. Також важливо, що усі дванадцять страв на святковому столі мають бути пісними, адже це останній день Різдвяного посту.

Сварки, лайка та плітки

Будь-який конфлікт у Святвечір сприймали як дуже поганий знак. Наші предки вірили: якщо посваритися цього вечора, сварки "оселяться" в домі на весь наступний рік.

Скупитися та економити

Скупість у Святвечір вважалася прямим шляхом до злиднів. Господарі намагалися щедро накривати стіл і не шкодувати частування для гостей та колядників.

Брудний, чорний або старий одяг

Сідати за святковий стіл у старому, чорному, брудному чи неохайному вбранні було неприпустимо. Вважалося, що це притягує бідність. Одяг мав бути чистим, світлим або новим.

Запізнення на вечерю

Наші предки вірили, що той, хто запізниться до столу, буде далеко від дому в скрутну хвилину.

Відмова в гостинності

Якщо хтось стукав у двері в Святвечір, його обов'язково приймали. Відмова гостю, за повір'ями, могла накликати самотність і нестачу підтримки в складні моменти життя.

Гасити свічки до світанку

Світло свічки символізувало захист дому. Вірили, що її полум'я відлякує злі сили та оберігає родину від пристріту.

Ворожіння

Хоч багато хто вважає різдвяні свята найкращим часом для ворожіння, церква такі розваги не схвалює.

Українська родина молиться у Святвечір. Фото: AI/Новини.LIVE

Які головні традиції українського Святвечора

24 грудня — це день родинної єдності. Уся сім'я мала бути разом. До оселі заносили дідух — сніп із колосся, що символізував добробут, зв'язок поколінь і духів предків, які, за віруваннями, цього вечора приходять додому.

Із першою зіркою усі гуртом сідали вечеряти. На столі обов'язково було 12 пісних страв — за кількістю апостолів. Головною серед них залишалася Щедра кутя з медом і горіхами. Стіл застеляли новою скатертиною, а під неї клали сіно — на згадку про ясла, у яких народився Христос. Кутю куштували першою. Іноді господар підкидав ложку цієї страви до стелі: скільки зерен прилипне, таким щедрим буде рік.

Традиційні страви на Святвечір:

Щедра кутя;

узвар;

борщ пісний з грибами або квасолею (у деяких регіонах готували із сушеною сливою);

вареники з капустою, картоплею чи маком;

голубці пісні з грибами;

риба або оселедець;

квасоля або горох;

тушкована капуста;

грибна юшка;

пампушки;

калачі;

січеники з гороху;

шулики з медом;

пісні млинці;

салат із квашених огірків чи капусти й цибулі, заправлений олією;

каша або картопля.

Під час вечері згадували рідних, які відійшли у вічність, і символічно запрошували їх до столу, залишаючи для них місце.

Народні прикмети на Святвечір 2025

Зоряне небо у Святвечір — до достатку та гарного врожаю.

Сніг 24 грудня — рік буде вдалим і щедрим.

Тепла погода на Святвечір — весна прийде рано, але може бути прохолодною.

Іній на деревах — до врожаю горіхів восени.

