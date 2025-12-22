Сочельник 2025 — как в древности украинцы очищали и защищали дом 24 декабря

Молодая украинка с обрядовой свечой в руках. Фото: AI/Новини.LIVE

Сочельник в Украине всегда был не менее важным праздничным днем чем само Рождество Христово. 24 декабря было не только подготовкой к главному празднику, но и время семейного уюта и защиты дома от зла. Украинцы ставили дидух, готовили богатую кутью и двенадцать постных блюд, каждое из которых имело свой символизм. Вечером обязательно колядовали, обходя соседей и родственников и желая хозяевам достатка и счастья. А еще особое внимание уделяли ритуалам, которые обещали благополучие на весь будущий год. Часть этих обрядов сейчас почти забыта.

Новини.LIVE со ссылкой на РБК-Украина рассказывает, как в древности украинцы на Сочельник очищали и защищали дом от зла.

Как на Сочельник "очищали" дом обрядовой свечой

В Украине дом никогда не воспринимали как обычное жилье. Это было особое пространство, которое оберегало семью и дарило силы. Сочельник считался идеальным временем для очищения дома от всего плохого. Ритуал очищения сочетал в себе как христианские традиции, так и древние языческие практики.

Так хозяева дома обязательно молились перед иконами на покутье. Также зажигали обрядовую свечу — символ божественного света и животворной силы. Ее держал хозяин — тот, кто несет ответственность за род и дом. Свеча олицетворяла не только рождественский свет, но и очищающую силу огня. Хозяин медленно обходил дом, останавливаясь в каждом углу, ведь верили, что именно там может поселиться нехорошее. Перед ужином хозяин еще раз обходил дом со свечой и короткой молитвой.

Кутья и обрядовая свеча. Фото: google.com

Как на Сочельник освящали дом святой водой

Следующим этапом было "окропление" помещения святой водой. Освящали покутья, как самое святое место дома, жилую часть, стол, за которым собирается семья, порог, отделяющий дом от внешнего мира. Также святой водой освящали хлев со скотом, чтобы нечистая сила не могла навредить животным.

Особое значение придавали порогу. Его считали границей, через которую может зайти как добро, так и зло. К примеру, на Полесье верили, что освященный порог "не пустит" в дом людей, которые желают семье зла.

Для чего на Сочельник окуривали дом дымом

Менее известный ритуал, но который имел важное значение для наших предков, — окуривание дома дымом. Конечно, эта практика имеет дохристианские корни и была распространена еще задолго до принятия христианства. Дым считался силой, изгоняющей болезни, страхи и невидимую беду. Использовали полынь, можжевельник, сухую мяту, кору яблони. Особенно тщательно окуривали места, где спали дети, потому что верили, что они наиболее уязвимы к чужой энергии.

Как на Сочельник засевать дом на благополучие и достаток

В степных регионах Украины важную роль играло зерно. В некоторых селах существовал внутренний обряд засевания дома еще до прихода колядников. Его выполняли только члены семьи. Хозяйки рассыпали горсти пшеницы по углам, проговаривая пожелания на урожай и достаток. Зерно не убирали до Рождества, ведь оно считалось даром для добрых сил, которые должны были поселиться в доме.

Какой обряд "закрывал" в доме благосостояние и счастье

После ужина хозяин трижды проводил свечой над дверью, будто запирая дом на добро. Порог обсыпали зерном или солью — в зависимости от местной традиции. Только после этого считалось, что дом полностью очищен и защищен. И тогда семья могла выходить колядовать, не боясь, что из дома уйдет счастье.

Кто был главным "носителем света" в Сочельник

После завершения очищения первыми в дом впускали детей. Верили, что детское присутствие приносит в дом чистую радость и защищает от порчи. А на Полтавщине существовала традиция, когда самый молодой мальчик садился в углу — как символ нового начала и небесной защиты дома.

