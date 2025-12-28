Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиМодаLifeЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Свята Улюбленці долі — яким знакам Зодіаку будуть заздрити у 2026 році

Улюбленці долі — яким знакам Зодіаку будуть заздрити у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 28 грудня 2025 08:03
Які знаки Зодіаку стануть улюбленцями долі у 2026 році — гороскоп удачі
Гороскоп для трьох знаків Зодіаку. Фото: колаж Новини.LIVE

Астрологи називають новий 2026 рік переломним і щедрим на можливості, завдяки сприятливим астрологічним транзитам. А особливо гарним цей період буде для трьох знаків Зодіаку. Для них вже з перших днів січня запускається потужна хвиля оновлення, що торкнеться кар'єри, соціального життя, фінансів та стосунків.

Хто у новому 2026 році стане справжнім улюбленцем долі, розповіла астрологиня Елізабет Бробек сайту YourTango.

Реклама
Читайте також:
Овен

Саме ви відчуєте позитивні зміни найбільше. Вони торкнуться усіх сфер життя: від самореалізації до оточення. Це буде час виходу за межі зони комфорту. Доля створюватиме ситуації, що буквально "виштовхуватимуть" вас назустріч людям, і саме через спілкування та нові зв'язки ви збудуєте новий досвід, впевненість та найміцнішу опору на роки вперед.

Лев

Останні роки були схожі на американські гірки: від яскравих злетів до моментів повного занепаду. Багато ситуацій викликали напруження. Але 2026 нарешті подарує гармонію, адже Юпітер — планета удачі та достатку — увійде у ваш знак. Це буде час, коли ви повернете собі енергійність та впевненість. Ваше любовне життя також покращиться. Доля подарує вам романтичні історії, моменти пристрасті та щирі зізнання. Але навіть у періоді романтичних змін не варто втрачати фокус на професійному розвитку — саме кар'єра стане джерелом великих перспектив.

Стрілець

У 2026 році ви одним із перших відчуєте, як життя стає легшим, яскравішим і щасливішим. Це буде час перемог та "соціального оновлення": ви розширите оточення, отримаєте підтримку та знайдете людей, з якими думки, проєкти та ідеї почнуть розвиватися швидше. Можливий старт нової кар'єри. Також імовірні великі зміни у любовній та фінансовій сферах — саме ці два напрями у 2026 році можуть отримати потужний імпульс.

Також ділимося іншими цікавими прогнозами астрологів

Які знаки Зодіаку будуть сяяти від щастя у 2026 році.

Хто зі знаків Зодіаку здійснить мрії у 2026 році.

Які знаки Зодіаку почнуть нову главу життя у січні 2026 року.

Що можна подарувати на Новий рік за знаком Зодіаку.

Якою ваша ідеальна ялинка за знаком Зодіаку.

гороскоп прогнози Астрологія знаки Зодіаку 2026 рік
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації