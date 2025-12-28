Які знаки Зодіаку стануть улюбленцями долі у 2026 році — гороскоп удачі

Гороскоп для трьох знаків Зодіаку. Фото: колаж Новини.LIVE

Астрологи називають новий 2026 рік переломним і щедрим на можливості, завдяки сприятливим астрологічним транзитам. А особливо гарним цей період буде для трьох знаків Зодіаку. Для них вже з перших днів січня запускається потужна хвиля оновлення, що торкнеться кар'єри, соціального життя, фінансів та стосунків.

Хто у новому 2026 році стане справжнім улюбленцем долі, розповіла астрологиня Елізабет Бробек сайту YourTango.

Овен

Саме ви відчуєте позитивні зміни найбільше. Вони торкнуться усіх сфер життя: від самореалізації до оточення. Це буде час виходу за межі зони комфорту. Доля створюватиме ситуації, що буквально "виштовхуватимуть" вас назустріч людям, і саме через спілкування та нові зв'язки ви збудуєте новий досвід, впевненість та найміцнішу опору на роки вперед.

Лев

Останні роки були схожі на американські гірки: від яскравих злетів до моментів повного занепаду. Багато ситуацій викликали напруження. Але 2026 нарешті подарує гармонію, адже Юпітер — планета удачі та достатку — увійде у ваш знак. Це буде час, коли ви повернете собі енергійність та впевненість. Ваше любовне життя також покращиться. Доля подарує вам романтичні історії, моменти пристрасті та щирі зізнання. Але навіть у періоді романтичних змін не варто втрачати фокус на професійному розвитку — саме кар'єра стане джерелом великих перспектив.

Стрілець

У 2026 році ви одним із перших відчуєте, як життя стає легшим, яскравішим і щасливішим. Це буде час перемог та "соціального оновлення": ви розширите оточення, отримаєте підтримку та знайдете людей, з якими думки, проєкти та ідеї почнуть розвиватися швидше. Можливий старт нової кар'єри. Також імовірні великі зміни у любовній та фінансовій сферах — саме ці два напрями у 2026 році можуть отримати потужний імпульс.

