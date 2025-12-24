Відео
Головна Свята Чотири знаки Зодіаку сяятимуть увесь 2026 рік — що на них чекає

Чотири знаки Зодіаку сяятимуть увесь 2026 рік — що на них чекає

Ua ru
Дата публікації: 24 грудня 2025 15:24
Гороскоп на 2026 рік — які знаки Зодіаку сяятимуть від щастя весь новий рік
Гороскоп для чотирьох знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

У 2026 році Всесвіт готує особливий сценарій для чотирьох знаків Зодіаку. Планетарні транзити створять рідкісну хвилю підтримки, підсилюючи харизму, впевненість та творчий потенціал. А головним рушієм їх успіху стане планета Юпітер, яка в астрології символізує щастя, навчання, достаток та нові можливості.

Новини.LIVE з посиланням на Parade розповідає, які знаки Зодіаку будуть сяяти у 2026 році від щастя.

Читайте також:
Овен

Новий 2026 рік поверне у ваше життя легкість та натхнення. З 30 червня й до кінця року Юпітер перебуватиме у секторі творчості, романтики та самовираження, даруючи потужний ресурс для реалізації ваших найщиріших бажань. Новий рік буде часом, коли творчі імпульси можуть перерости у масштабні проєкти, а проєкти — у новий стиль життя та навіть нові фінансові перспективи. Якщо ви у стосунках, на вас чекає оновлення емоційної близькості. Самотнім Всесвіт готує яскравий, живий і хвилюючий період знайомств, флірту та романтичних подій.

Рак

У 2025 році ви вже отримали шанс побачити себе по-новому, зміцнити самооцінку та відчути, що ваші бажання важливі. Але 2026 робить цей процес ще глибшим і продуктивнішим. До 10 березня ретроградний Юпітер змусить вас переглянути цілі та провести внутрішню роботу. А після цієї дати ви входите в нову фазу впевненості. Весною планета удачі створюватиме позитивні аспекти у сфері дружби, подорожей та нових знайомств, що підсилить продуктивність і відчуття опори. У новому році ви не лише повірите в себе, а й побачите, як світ відповідає вам взаємністю.

Лев

Вам 2026 рік принесе не просто успіх, а відчуття, що життя стало особливо яскравим та наповненим сенсами. З 30 червня 2026 року і аж до 26 липня 2027 року Юпітер перебуватиме у вашому домі самооцінки та впевненості. Це рідкісний час, коли ваші ідеї, мрії та ініціативи можна легко втілити у життя. Ви легше опановуватимете нові знання та навички. Піковим моментом для вас стане час, коли Юпітер, Нептун, Уран і Сатурн складуть гармонійну комбінацію. Запам'ятайте дати 20–21 липня та 31 серпня.

Стрілець

2026 рік буде для вас справжньою дорогою можливостей. Юпітер, що керує вашим знаком, вперше за 10 років проходитиме через ваш дім навчання та подорожей. Це говорить про те, що на зміну рутині прийдуть пригоди та розширення життєвих меж. Особливо вдалим для вас стане період 20–21 липня та 31 серпня, коли Юпітер створить гармонійні аспекти з Нептуном, Ураном і Сатурном у ваших секторах самовираження та партнерства. Готуйтеся сяяти, бо у новому році на вас чекають нові знання, мандри, знайомства та відчуття легкості у прийнятті рішень. 

гороскоп прогнози Астрологія знаки Зодіаку 2026 рік
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
