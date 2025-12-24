Видео
Четыре знака Зодиака будут сиять весь 2026 год — что их ждет

Дата публикации 24 декабря 2025 15:24
Гороскоп на 2026 год — какие знаки Зодиака будут сиять от счастья весь новый год
В 2026 году Вселенная готовит особый сценарий для четырех знаков Зодиака. Планетарные транзиты создадут редкую волну поддержки, усиливая харизму, уверенность и творческий потенциал. А главным двигателем их успеха станет планета Юпитер, которая в астрологии символизирует счастье, обучение, достаток и новые возможности.

Новини.LIVE со ссылкой на Parade рассказывает, какие знаки Зодиака будут сиять в 2026 году от счастья.

Овен

Новый 2026 год вернет в вашу жизнь легкость и вдохновение. С 30 июня и до конца года Юпитер будет находиться в секторе творчества, романтики и самовыражения, даря мощный ресурс для реализации ваших самых искренних желаний. Новый год будет временем, когда творческие импульсы могут перерасти в масштабные проекты, а проекты — в новый стиль жизни и даже новые финансовые перспективы. Если вы в отношениях, вас ждет обновление эмоциональной близости. Одиноким Вселенная готовит яркий, живой и волнующий период знакомств, флирта и романтических событий.

Рак

В 2025 году вы уже получили шанс увидеть себя по-новому, укрепить самооценку и почувствовать, что ваши желания важны. Но 2026 делает этот процесс еще глубже и продуктивнее. До 10 марта ретроградный Юпитер заставит вас пересмотреть цели и провести внутреннюю работу. А после этой даты вы входите в новую фазу уверенности. Весной планета удачи будет создавать положительные аспекты в сфере дружбы, путешествий и новых знакомств, что усилит производительность и чувство опоры. В новом году вы не только поверите в себя, но и увидите, как мир отвечает вам взаимностью.

Лев

Вам 2026 год принесет не просто успех, а ощущение, что жизнь стала особенно яркой и наполненной смыслами. С 30 июня 2026 года и вплоть до 26 июля 2027 года Юпитер будет находиться в вашем доме самооценки и уверенности. Это редкое время, когда ваши идеи, мечты и инициативы можно легко воплотить в жизнь. Вы легче будете осваивать новые знания и навыки. Пиковым моментом для вас станет время, когда Юпитер, Нептун, Уран и Сатурн составят гармоничную комбинацию. Запомните даты 20-21 июля и 31 августа.

Стрелец

2026 год будет для вас настоящей дорогой возможностей. Юпитер, управляющий вашим знаком, впервые за 10 лет будет проходить через ваш дом обучения и путешествий. Это говорит о том, что на смену рутине придут приключения и расширение жизненных границ. Особенно удачным для вас станет период 20-21 июля и 31 августа, когда Юпитер создаст гармоничные аспекты с Нептуном, Ураном и Сатурном в ваших секторах самовыражения и партнерства. Готовьтесь сиять, потому что в новом году вас ждут новые знания, путешествия, знакомства и ощущение легкости в принятии решений.

гороскоп прогнозы Астрология знаки Зодиака 2026 год
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
