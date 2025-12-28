Какие знаки Зодиака станут баловнями судьбы в 2026 году — гороскоп удачи

Гороскоп для трех знаков Зодиака. Фото: коллаж Новини.LIVE

Астрологи называют новый 2026 год переломным и щедрым на возможности, благодаря благоприятным астрологическим транзитам. А особенно хорошим этот период будет для трех знаков Зодиака. Для них уже с первых дней января запускается мощная волна обновления, которая коснется карьеры, социальной жизни, финансов и отношений.

Кто в новом 2026 году станет настоящим баловнем судьбы, рассказала астролог Элизабет Бробек сайту YourTango.

Овен

Именно вы почувствуете положительные изменения больше всего. Они коснутся всех сфер жизни: от самореализации до окружения. Это будет время выхода за пределы зоны комфорта. Судьба будет создавать ситуации, которые буквально будут "выталкивать" вас навстречу людям, и именно через общение и новые связи вы построите новый опыт, уверенность и прочную опору на годы вперед.

Лев

Последние годы были похожи на американские горки: от ярких взлетов до моментов полного упадка. Многие ситуации вызвали напряжение. Но 2026 наконец подарит гармонию, ведь Юпитер — планета удачи и достатка — войдет в ваш знак. Это будет время, когда вы вернете себе энергичность и уверенность. Ваша любовная жизнь также улучшится. Судьба подарит вам романтические истории, моменты страсти и искренние признания. Но даже в периоде романтических изменений не стоит терять фокус на профессиональном развитии — именно карьера станет источником больших перспектив.

Стрелец

В 2026 году вы одним из первых почувствуете, как жизнь становится легче, ярче и счастливее. Это будет время побед и "социального обновления": вы расширите окружение, получите поддержку и найдете людей, с которыми мысли, проекты и идеи начнут развиваться быстрее. Возможен старт новой карьеры. Также вероятны большие изменения в любовной и финансовой сферах — именно эти два направления в 2026 году могут получить мощный импульс.

