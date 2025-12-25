Каким знакам Зодиака январь 2026 обещает кардинальные изменения — гороскоп

Гороскоп для пяти знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Январь считается месяцем обновления и новых начинаний. Но для пяти знаков Зодиака это будут не пустые слова, ведь в первый месяц 2026 года Вселенная приготовила для них действительно кардинальные изменения, которые будут касаться различных сфер жизни. Особенно астрологические транзиты коснутся тем коммуникации, сотрудничества, финансов и доверия.

Новини.LIVE со ссылкой на YourTango рассказывает, какие знаки Зодиака наконец-то начнут новую светлую главу жизни.

Пять знаков Зодиака, жизнь которых навсегда изменятся в январе 2026 года

Козерог

Благодаря влиянию Юпитера, Меркурия и полной Луны, которые усилят ваше умение коммуницировать и сотрудничать, личные и деловые отношения будут развиваться гармонично. Вы сможете достичь договоренностей и решить многие важные вопросы. Это будет время, когда вы охотно будете брать на себя роль лидера, а также будете настоящими генераторами идей и смело их высказывать. Астрологи советуют именно в январе планировать новые цели на следующие полгода.

Водолей

Январь для вас — время строить прочный фундамент для будущих успехов. Вы пересмотрите свои привычки и расходы, а отказ от лишнего мотивирует вас активно действовать и быть более изобретательными. Вы легко будете видеть решения там, где другие будут теряться. С 20 января, когда Меркурий окажется под руководством вашего знака, будут появляться блестящие идеи. А когда Венера и Солнце войдут в ваш знак (17 и 19 января), вы буквально станете магнитом для новой энергии в отношениях: люди увидят в вас тепло и легкость. Возможны примирения, новые знакомства и романтика.

Овен

Начало года для вас о движении вперед, новых знаниях и дисциплине. Астрологические транзиты будут подталкивать к продуктивности, особенно в сфере карьеры и обучения. Вы заметите, что становитесь ответственнее в планировании, эффективнее в управлении временем и внимательнее к деталям. Командная работа, взаимопомощь и способность быть опорой для других станут вашей силой. Астрологи отмечают: это время довериться собственным способностям и не обесценивать своих результатов.

Рак

Январь научит вас замечать свой свет и никому не давать даже малейшей возможности погасить его. Полнолуние 3 января поможет увидеть, кто является для вас поддержкой, а кто тянет вниз. В середине месяца вы сможете сформировать новые цели и делать уверенные шаги на пути к мечтам. Когда Марс войдет в знак Водолея, вы поймете, что ваш прошлый опыт и ошибки на самом деле является вашей силой и преимуществом. Это позволит вырваться из своего кокона и стать смелее.

Весы

Первый месяц 2026 года для вас будет об исцелении, восстановлении и проявлении талантов. Полнолуние 3 января поможет раскрыть профессиональные умения и стать более инициативными. Ваш труд может быть замечен — в учебе, творчестве или на работе. А новолуние 18 января — подарит ощущение защищенности и поможет отпустить старые обиды. Вы научитесь слышать других, но при этом не отказываться от себя. В конце месяца Марс войдет в ваш знак, даря энергию быть заметными, активными и инициативными. Это время знакомств и экспериментов.

