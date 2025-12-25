Яким знакам Зодіаку січень 2026 обіцяє кардинальні зміни — гороскоп

Гороскоп для п'ятьох знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Січень вважається місяцем оновлення та нових починань. Але для п'ятьох знаків Зодіаку це будуть не порожні слова, адже у перший місяць 2026 року Всесвіт приготував для них дійсно кардинальні зміни, які стосуватимуться різних сфер життя. Особливо астрологічні транзити торкнуться тем комунікації, співпраці, фінансів та довіри.

Новини.LIVE з посиланням на YourTango розповідає, які знаки Зодіаку нарешті почнуть нову світлу главу життя.

П'ять знаків Зодіаку, життя яких назавжди зміняться у січні 2026

Козеріг

Завдяки впливу Юпітера, Меркурія та повного Місяця, які підсилять ваше вміння комунікувати та співпрацювати, особисті та ділові стосунки розвиватимуться гармонійно. Ви зможете досягти домовленостей та розв'язати багато важливих питань. Це буде час, коли ви охоче братимете на себе роль лідера, а також будете справжніми генераторами ідей і сміливо їх висловлюватимете. Астрологи радять саме у січні планувати нові цілі на наступні пів року.

Водолій

Січень для вас — час будувати міцний фундамент для майбутніх успіхів. Ви переглянете свої звички та витрати, а відмова від зайвого мотивує вас активно діяти та бути більш винахідливими. Ви легко бачитимете рішення там, де інші губитимуться. З 20 січня, коли Меркурій опиниться під керівництвом вашого знаку, з'являтимуться блискучі ідеї. А коли Венера й Сонце увійдуть у ваш знак (17 та 19 січня), ви буквально станете магнітом для нової енергії у стосунках: люди побачать у вас тепло та легкість. Можливі примирення, нові знайомства та романтика.

Овен

Початок року для вас про рух уперед, нові знання та дисципліну. Астрологічні транзити підштовхуватимуть до продуктивності, особливо у сфері кар'єри та навчання. Ви помітите, що стаєте відповідальнішими у плануванні, ефективнішими в управлінні часом і уважнішими до деталей. Командна робота, взаємодопомога та здатність бути опорою для інших стануть вашою силою. Астрологи наголошують: це час довіритися власним здібностям і не знецінювати своїх результатів.

Рак

Січень навчить вас помічати своє світло та нікому не давати навіть найменшої можливості загасити його. Повний Місяць 3 січня допоможе побачити, хто є для вас підтримкою, а хто тягне вниз. Всередині місяця ви зможете сформувати нові цілі та робити впевнені кроки на шляху до мрій. Коли Марс увійде у знак Водолія, ви зрозумієте, що ваш минулий досвід та помилки насправді є вашою силою та перевагою. Це дозволить вирватися зі свого кокона та стати сміливішими.

Терези

Перший місяць 2026 року для вас буде про зцілення, відновлення і прояв талантів. Повня 3 січня допоможе розкрити професійні вміння та стати більш ініціативними. Ваша праця може бути помічена — у навчанні, творчості чи на роботі. А молодик 18 січня — подарує відчуття захищеності та допоможе відпустити старі образи. Ви навчитеся чути інших, але водночас не відмовлятися від себе. Наприкінці місяця Марс увійде у ваш знак, даруючи енергію бути помітними, активними й ініціативними. Це час знайомств та експериментів.

