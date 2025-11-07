Яким знакам Зодіаку чекати на удачу у вихідні, 8-9 листопада 2025 року — Таро прогноз

Ворожіння на картах Таро. Фото: Pinterest

За пророцтвом карт Таро, ці вихідні, 8 та 9 листопада, несуть потужну хвилю удачі деяким знакам Зодіаку. Цих щасливчиків буквально оточить енергія щастя, натхнення та приємних змін. Комусь доля подарує несподівану приємну новину, хтось отримає сюрприз, а дехто зустріне подію, яка переверне життя у кращий бік.

Новини.LIVE розповідає, кому карти Таро обіцяють справжні обійми удачі саме на цих вихідних.

Реклама

Читайте також:

Знаки Зодіаку, які стануть щасливчиками 8 та 9 листопада

Овен — карта Таро "Сонце"

Для Овнів цей вікенд стане періодом, сповненим радості, тепла і внутрішньої гармонії. Усе, за що ви візьметеся у ці вихідні, буде даватися легко і з посмішкою. Можлива приємна зустріч або гарна новина від важливої людини. Можна планувати поїздки, подорожі та серйозні справи. Таро радять довіряти собі та ділитися з іншими своїм теплом.

Телець — карта Таро "Дев'ятка Пентаклів"

Вихідні принесуть вам заслужену стабільність і задоволення від результатів праці. Можливі приємні покупки, несподіваний прибуток або подарунок, який підніме настрій. У стосунках — гармонія, взаєморозуміння, спокій. Це ваш час насолоджуватися тим, що вже створено. Не бійтеся дозволити собі відпочинок — ви цього гідні.

Лев — карта Таро "Колесо Фортуни"

Ці субота та неділя можуть стати поворотним моментом. Карти Таро попереджають: удача прийде несподівано, тому важливо бути готовими до будь-яких змін. Вам може пощастити у справах, які здавалися безнадійними, або з'явиться шанс, який не можна втратити. "Колесо Фортуни" завжди символізує оновлення — тож дійте сміливо.

Терези — карта Таро "Закохані"

Для вас карти Таро обіцяють яскраві емоції та доленосні вибори. Вихідні 8-9 листопада можуть принести зустріч, яка запалить серце, або рішення, що вплине на подальше життя. Це чудовий момент для відвертої розмови з близькою людиною або примирення. У фінансових питаннях — не поспішайте, довіртеся інтуїції.

Риби — карта Таро "Зірка"

Це час відновлення надії та натхнення. Вихідні принесуть спокій і віру у себе. Ви отримаєте знак, що мрії справді здійснюються — можливо, у вигляді випадкової зустрічі чи звістки, на яку давно чекали. Усе, що ви робитимете з чистим серцем, матиме потужну підтримку згори.

Також пропонуємо дізнатися інші пророцтва карт Таро

Які знаки Зодіаку отримають неймовірні новини у ці вихідні.

Кому листопад подарує шанс виправити помилки.

Які знаки Зодіаку досягнуть фінансового успіху в останній місяць осені.

Яким знакам Зодіаку слід уважно ставитися до здоров'я у листопаді.

Кому випаде унікальний шанс розпочати нове життя в останній місяць осені.