Каким знакам Зодиака ждать удачи в выходные, 8-9 ноября 2025 года — Таро прогноз

Гадание на картах Таро. Фото: Pinterest

По пророчеству карт Таро, эти выходные, 8 и 9 ноября, несут мощную волну удачи некоторым знакам Зодиака. Этих счастливчиков буквально окружит энергия счастья, вдохновения и приятных перемен. Кому-то судьба подарит неожиданную приятную новость, кто-то получит сюрприз, а некоторые встретят событие, которое перевернет жизнь в лучшую сторону.

Новини.LIVE рассказывает, кому карты Таро обещают настоящие объятия удачи именно на этих выходных.

Реклама

Читайте также:

Знаки Зодиака, которые станут счастливчиками 8 и 9 ноября

Овен — карта Таро "Солнце"

Для Овнов этот уикенд станет периодом, полным радости, тепла и внутренней гармонии. Все, за что вы возьметесь в эти выходные, будет даваться легко и с улыбкой. Возможна приятная встреча или хорошая новость от важного человека. Можно планировать поездки, путешествия и серьезные дела. Таро советуют доверять себе и делиться с другими своим теплом.

Телец — карта Таро "Девятка Пентаклей"

Выходные принесут вам заслуженную стабильность и удовлетворение от результатов труда. Возможны приятные покупки, неожиданная прибыль или подарок, который поднимет настроение. В отношениях — гармония, взаимопонимание, спокойствие. Это ваше время наслаждаться тем, что уже создано. Не бойтесь позволить себе отдых — вы этого достойны.

Лев — карта Таро "Колесо Фортуны"

Эти суббота и воскресенье могут стать поворотным моментом. Карты Таро предупреждают: удача придет неожиданно, поэтому важно быть готовыми к любым переменам. Вам может повезти в делах, которые казались безнадежными, или появится шанс, который нельзя упустить. "Колесо Фортуны" всегда символизирует обновление — так что действуйте смело.

Весы — карта Таро "Влюбленные"

Для вас карты Таро обещают яркие эмоции и судьбоносные выборы. Выходные 8-9 ноября могут принести встречу, которая зажжет сердце, или решение, которое повлияет на дальнейшую жизнь. Это отличный момент для откровенного разговора с близким человеком или примирения. В финансовых вопросах — не спешите, доверьтесь интуиции.

Рыбы — карта Таро "Звезда"

Это время восстановления надежды и вдохновения. Выходные принесут спокойствие и веру в себя. Вы получите знак, что мечты действительно осуществляются — возможно, в виде случайной встречи или известия, которого давно ждали. Все, что вы будете делать с чистым сердцем, будет иметь мощную поддержку свыше.

Также предлагаем узнать другие пророчества карт Таро

Какие знаки Зодиака получат невероятные новости в эти выходные.

Кому ноябрь подарит шанс исправить ошибки.

Какие знаки Зодиака достигнут финансового успеха в последний месяц осени.

Каким знакам Зодиака следует внимательно относиться к здоровью в ноябре.

Кому выпадет уникальный шанс начать новую жизнь в последний месяц осени.