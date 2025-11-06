Відео
Карти Таро обіцяють чудові новини на вихідні трьом знакам Зодіаку

Карти Таро обіцяють чудові новини на вихідні трьом знакам Зодіаку

Ua ru
Дата публікації: 6 листопада 2025 11:03
Оновлено: 10:59
Які знаки Зодіаку почують чудові новини на вихідні 8-9 листопада — Таро прогноз
Ворожіння на картах Таро. Фото: Pinterest

Вихідні 8 та 9 листопада обіцяють бути особливими для деяких знаків Зодіаку. За пророцтвом карт Таро, на щасливчиків чекає час добрих звісток, приємних сюрпризів і подій, які можуть змінити настрій, а подекуди й хід життя. Комусь доля подарує несподіваний дзвінок, когось порадує грошова винагорода, а хтось нарешті отримає емоційне полегшення чи відчуття гармонії.

Новини.LIVE розповідає, кому ж з представників зодіакального кола карти Таро пророкують чудові новини на ці вихідні.

Телець — карта Таро "Дев'ятка Пентаклів"

Карта, що випала Тельцям, символізує винагороду, достаток та гармонію. 8 та 9 листопада ви можете отримати фінансову звістку, на яку давно чекали: гроші, повернення боргу, схвалення угоди чи премію. Можливо, це також буде добрий результат вашої праці, яким ви нарешті зможете пишатися. Таро радять: не знецінюйте себе — Всесвіт нагадує, що ви гідні стабільності, любові та комфорту. Ці вихідні ідеальні, щоб подбати про тіло й душу: спокійна прогулянка, гарна їжа, ароматний чай — і життя здасться значно яскравішим.

Рак — карта Таро "Колесо Фортуни"

"Колесо Фортуни" вказує на різкий і приємний поворот подій — можливу радісну звістку, неочікуваний шанс або зустріч, яка змінить настрій. Усе, що траплятиметься 8 та 9 листопада, не випадкове: ви входите в період оновлення, коли навіть маленький крок може відкрити великі двері. Приймайте несподівані пропозиції, не відмовляйтеся від запрошень і будьте відкриті для нових знайомств. Ці дні принесуть удачу тим, хто діє.

Діва — карта Таро "Зірка"

Для Дів вихідні стануть справжнім ковтком натхнення. Карта "Зірка" — символ віри, світлих надій і внутрішнього зцілення. Ви отримаєте новину, яка поверне вам спокій і впевненість: це може бути повідомлення від дорогої людини, позитивна відповідь на запит, або навіть знак, що все йде у правильному напрямку. Вірте у себе і не втрачайте надії, навіть якщо щось здається затриманим. Ці вихідні — час, коли бажання можуть почати здійснюватися, а ситуації — розкриватися найкращим чином. Дозвольте собі мріяти, адже саме зараз Всесвіт вас чує.

Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
