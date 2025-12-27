Яким знакам Зодіаку фантастично щаститиме в останні вихідні 2025 року — гороскоп

Гороскоп для п'ятьох знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

27-28 грудня ми зустрічаємо останні вихідні 2025 року. Це буде не тільки час для відпочинку та підготовки до свят, а ще й період, коли астрологічні транзити створюють потужну позитивну енергію. Для п'ятьох знаків Зодіаку це означає прилив удачі. Сезон Козерога, який триватиме до 19 січня 2026 року, та Місяць, що росте в Овні, дарують надзвичайно сприятливий час для підбиття підсумків, втілення мрій, завершення важливих справ.

Новини.LIVE розповідає, яким знакам Зодіаку астрологи прогнозують фантастичну удачу на вихідні 27-28 грудня 2025 року.

Реклама

Читайте також:

П'ять знаків Зодіаку, яким пощастить

Телець

Астрологи зазначають, що впродовж тижня ви могли відчувати енергію зростання та стабільності, що особливо допомагало вам у сферах фінансів та кар'єри. Пік удачі припаде на 28 грудня. Поєднання потужної земної енергії та транзитів планет робить цю неділю сприятливим часом для реалізації будь-яких задумів та покращення свого добробуту.

Близнюки

Для вас найвдаліший день — субота, 27 грудня. Місяць, що росте в Овні, підсилить ваше вміння комунікувати, домовлятися та притягувати людей своєю харизмою. Це ідеальний момент, щоб знайти нові корисні знайомства, налагодити професійні контакти, отримати несподівані пропозиції чи підтримку.

Рак

Для вас 27 та 28 грудня будуть однаково сприятливими. Ви матимете можливість проявити свої сильні сторони. Це може навіть позначитися на подальших успіхах у 2026 році. Астрологічні впливи підштовхуватимуть вас зробити важливий крок уперед, поставити чіткі цілі і перетворити ідеї на дії.

Стрілець

Вам вихідні допоможуть зробити важливий крок назустріч своїм цілям. Вже з 27 грудня ви відчуєте прилив впевненості. У цей період можливі чесна розмова, сміливе рішення або завершення важливої справи, що відкриє шлях до приємних подій.

Терези

27 грудня почнеться з відчуття спокою та гармонії. Особливо сприятливим цей час буде для особистого життя: щирі розмови, примирення, приємні зустрічі та турбота. А 28 грудня стане кульмінацією — удача буде на піку. Можливі несподівані подарунки долі: важлива звістка, зустріч, що надихає, або вирішення питання, яке довго турбувало.

Також ділимося іншими цікавими прогнозами астрологів

Який подарунок можна зробити на Новий рік, враховуючи знак Зодіаку.

Яка ваша ідеальна ялинка за знаком Зодіаку.

Які знаки Зодіаку почнуть нову главу життя у січні 2026 року.

Хто буде по-справжньому сяяти від щастя у 2026 році.

Кому 2026 рік принесе здійснення мрій.