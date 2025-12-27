Каким знакам Зодиака будет везти в последние выходные 2025 года — гороскоп

Гороскоп для пяти знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

27-28 декабря мы встречаем последние выходные 2025 года. Это будет не только время для отдыха и подготовки к праздникам, а еще и период, когда астрологические транзиты создают мощную положительную энергию. Для пяти знаков Зодиака это означает прилив удачи. Сезон Козерога, который продлится до 19 января 2026 года, и Луна, растущая в Овне, дарят чрезвычайно благоприятное время для подведения итогов, воплощения мечты, завершения важных дел.

Новини.LIVE рассказывает, каким знакам Зодиака астрологи прогнозируют фантастическую удачу на выходные 27-28 декабря 2025 года.

Пять знаков Зодиака, которым повезет

Телец

Астрологи отмечают, что в течение недели вы могли чувствовать энергию роста и стабильности, что особенно помогало вам в сферах финансов и карьеры. Пик удачи придется на 28 декабря. Сочетание мощной земной энергии и транзитов планет делает это воскресенье благоприятным временем для реализации любых замыслов и улучшения своего благосостояния.

Близнецы

Для вас самый удачный день — суббота, 27 декабря. Луна, растущая в Овне, усилит ваше умение коммуницировать, договариваться и притягивать людей своей харизмой. Это идеальный момент, чтобы найти новые полезные знакомства, наладить профессиональные контакты, получить неожиданные предложения или поддержку.

Рак

Для вас 27 и 28 декабря будут одинаково благоприятными. У вас будет возможность проявить свои сильные стороны. Это может даже сказаться на дальнейших успехах в 2026 году. Астрологические влияния будут подталкивать вас сделать важный шаг вперед, поставить четкие цели и превратить идеи в действия.

Стрелец

Вам выходные помогут сделать важный шаг навстречу своим целям. Уже с 27 декабря вы почувствуете прилив уверенности. В этот период возможны честный разговор, смелое решение или завершение важного дела, что откроет путь к приятным событиям.

Весы

27 декабря начнется с ощущения спокойствия и гармонии. Особенно благоприятным это время будет для личной жизни: искренние разговоры, примирение, приятные встречи и забота. А 28 декабря станет кульминацией — удача будет на пике. Возможны неожиданные подарки судьбы: важное известие, вдохновляющая встреча или решение вопроса, который долго беспокоил.

