Головна Свята Таро віщують шалену удачу цим знакам Зодіаку в п'ятницю, 13-те

Таро віщують шалену удачу цим знакам Зодіаку в п'ятницю, 13-те

Ua ru
Дата публікації: 13 березня 2026 10:03
Яким знакам Зодіаку неймовірно пощастить у п'ятницю, 13 березня 2026 — Таро
Ворожіння на картах Таро. Колаж: Новини.LIVE

Містичні карти Таро показують: у п'ятницю, 13 березня, доля готує приємні сюрпризи декільком знакам Зодіаку. Для щасливчиків ця дата може обернутися вдалими збігами та шансами, що з'являться буквально нізвідки.

Новини.LIVE розповідає, яким знакам Зодіаку карти Таро віщують особливу удачу в п'ятницю, 13 березня.

Рак — карта Таро "Колесо Фортуни"

Ви можете отримати раптову новину або пропозицію, що підніме настрій на весь день. Можливо, вам запропонують щось вигідне, з'явиться шанс підзаробити або вирішиться питання, яке давно вас хвилювало. День також підходить для покупок, домовленостей і нових ідей.

Діва — карта Таро "Паж Пентаклів" (перевернута)

"Паж Пентаклів" у перевернутому положенні говорить про шанс виправити стару ситуацію. Те, що раніше не складалося — навчання, фінансове питання або новий проєкт — може раптом зрушити з місця. Прислухайтеся до розмов, випадкових порад і навіть до власної інтуїції.

Терези — карта Таро "Шістка Жезлів"

"Шістка Жезлів" каже вам про перемогу, визнання та приємні новини. Для вас п'ятниця, 13 березня, може стати днем маленького тріумфу. Можливо, хтось оцінить вашу роботу, підтримає ідею або зробить вигідну пропозицію. День сприятливий для зустрічей і навіть важливих особистих розмов. Сміливість може стати вашим магнітом для удачі.

Козеріг — карта Таро "Вісімка Кубків" (перевернута)

Ця п'ятниця, 13 березня, дарує вам другий шанс. День підходить для завершення старих справ, відновлення контактів або повернення до плану, який ви колись відклали. Інколи саме минуле стає ключем до нової удачі.

гороскоп Астрологія знаки Зодіаку удача п'ятниця 13-те карти Таро
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
